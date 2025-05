Una primavera de gastos en Castellón: la estación de los eventos

La cuesta de enero se queda corta en Castellón frente al desembolso que supone tener un evento en primavera, una estación plagada, de abril a junio, de comuniones; y en mayo y junio, graduaciones (especialmente, de 4ª de ESO y 2º de Bachillerato, y algunas de cierre de Infantil o Primaria, con mucho menor dispendio en este caso). El buen tiempo es un incentivo y a estos se suman otros integrantes del BBC (Bodas, bautizos y comuniones).

Las ceremonias de graduación, un auténtico boom en los últimos tiempos, son cada año más similares a una boda: traje y calzado de gala, complementos, fotografías, restaurante e incluso regalo de los padres y viaje, si se tercia.

En el IES Violant de Casalduch de Benicàssim los cursos finales de Bachillerato ya han celebrado la cita en la que los mejores currículos han recibido sus diplomas de matrícula de honor. «Antes se organizaba un acto en el teatro municipal, pero hace unos años preferimos un escenario en el patio del propio centro, en un entorno académico. No queremos un espectáculo a la americana, sino que sea algo más sencillo. Y nada de toga, las fotos de la orla se hicieron ya en marzo-abril, en grupo», explican. Con todo, el día X «el 80% se decanta por ir muy arreglado en vestimenta».

Graduados IES Jérica-Viver. / Mediterráneo

A mediados de mayo los estudiantes del IES Jérica-Viver ya lucieron toga azul y ropa de gala, en el Centro Cultural Convento de San Francisco, para cerrar etapa con su graduación y centrarse de lleno en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Un bonito recuerdo: el anuario de fotos

En el Colegio Británico de Vila-real, Laude British School, están inmersos en los preparativos de las graduaciones, anotadas para las dos últimas semanas de junio, con el día 20 como colofón. «Aquí cursan estudios desde los 2 a los 18 años y organizamos graduación de Primaria, ESO y Bachillerato. Aunque somos británicos, son un poco al estilo americano, como vemos en las películas», detallan.

Graduados del Laude British School de Vila-real. / Mediterráneo

Las ceremonias son en el colegio, salvo las de Bachillerato, donde se trasladan a un salón de eventos. «No faltan los discursos: de la directora, coordinador de etapa, estudiantes delegados, etc. y este 2025, como novedad, intervendrán algunos padres. Cada estudiante recibirá un obsequio y el Anuario, un álbum de fotos con todo su paso por el centro, desde pequeño», relatan. En vestuario, la toga no suelen quererla para que se vean mejor los vestidos y trajes; y con el birrete tienen dudas: les gusta pero es incómodo de llevar con el peinados. Siempre se hacen una foto de grupo formal en el exterior y otra lanzando birretes.

Menús y tartas personalizadas

Víctor Maicas, CEO de Rústico MM Gastrocatering Rústico de Castelló, cuenta que «los menús de eventos se han encarecido porque suben todos los productos y no queda más remedio, como se puede comprobar en la cesta de la compra». «De fiestas de graduación hay mucha demanda y algunas incluyen cena de 35 a 40 euros con bebida y música. En comunión y boda el menú es selecto, con personal propio para decorar y hacer tartas especiales al gusto de los clientes», agrega.

Cristina García, responsable de Eventos del Club Palasiet de Benicàssim, explica: «Trabajamos con graduaciones de centros que organizan actos a la americana, y vienen todos los familiares: padres abuelos etc.. Nuestro salón de actos tiene un gran aforo y la ubicación con las vistas es muy bonita para hacerse fotos. Luego vamos al club, que se reserva entero hasta las 3 ó 4 de la mañana y luego ya se van a la discoteca. El menú sale por unos 65 euros; y aparte la fiesta y el salón. El de comunión está de 75 euros hacia arriba; y el de boda pues por 135».

En el Moll de Costa del Grao de Castelló apuntan que los precios han aumentado «entre un 10 y un 15%. Todo ha subido: materia prima, lavandería, el alquiler de material, todo. Tenemos demanda de graduación desde el primer año que abrimos, con un menú medio de 40 euros y fiesta tras la cena. Comuniones siempre hay en mayo; y bodas, durante todo el año».

Niña de Comunión. / Mediterráneo

El menú oscila entre los 35 y 65 euros o incluso más y se añade el gasto en fotos, viajes o moda

El impacto económico de esta primavera de los eventos no solo sale de la hostelería sino también en el comercio local u on line: moda, joyas, regalos, fotografías o viajes. La portavoz de la Organización de Consumidores en la Comunitat (OCU), Silvia Huerta, considera clave «saber cuánto nos podemos gastar y elaborar un presupuesto. No aconsejamos nunca y más para este tipo de eventos, sean comuniones, bodas o graduaciones, el pedir préstamos o créditos rápidos, pues el interés es muy elevado y el plazo de devolución, corto». Para la OCU otra recomendación es comparar y pedir precios de menú sin decir que es comunión, con un presupuesto previo por escrito y saber si incluye o no el IVA, leer bien las condiciones de cancelación o modificación del número exacto de comensales 5 días antes, si penaliza; y no aceptar cláusulas peligrosas como precio sujeto a incremento del coste de materias primas.

«Las comuniones de ahora son auténticas bodas. Si antaño los menús se limitaban a entrantes y un plato de paella, ahora su precio es similar al de una boda pero algo más barata al tener menos invitados», manifiesta Huerta, quien cita estudios según los cuales este 2025 «las comuniones han subido alrededor de un 12% con respecto al año anterior, sobre todo, por encarecerse ropa y comida».

«El menú de comunión vale mínimo 60 euros, el más barato, y puede irse a los 90 euros por persona; y el de boda ya por los 100. Teniendo en cuenta que el de niño es menor, una comunión de 50 comensales rondaría los 3.000 euros el banquete, y sumando otros gastos, pues unos 6.000», añade.

Pasarela de graduaciones: escote halter y abertura en la pierna

Marta Palau atiende las peticiones de las futuras graduadas en su tienda de moda en Castelló, Emesacs. / Toni Losas

Carla, Sara y Rocío ya tienen sus vestidos de graduación: una lo ha mirado en una tienda en Valencia, la otra en Castelló y la tercera por una gran plataforma de comercio on line. «Quien busca un vestuario un poco más personalizado ya vino a ver modelos en enero. Cada vez se mira antes. Aunque hay quien viene a 15 días vista. La demanda para graduaciones ha aumentado: de ESO, Bachillerato o fin de Grado de la UJI y el CEU -de Magisterio, Medicina, Publicidad, etc.-», explica Marta Palau, gerente de Emesacs, tienda de moda para mujer con la opción de confección a medida, en pleno centro de la capital de la Plana. Clientela no les falta y han decidido, como gesto, «anotarnos para qué centro educativo es cada traje y cómo es y así se evita repetir con otra persona, algo que se valora a los 18 años». La exclusividad es un punto a favor de sus diseños a la venta, de 100 a 150 euros -una media de 120-, «distintos a los de 30 por internet, y que luego llevan todas igual el día de la ceremonia y son de tejidos de peor calidad, lycra, etc.». Estos días las pruebas, si se han hecho arreglos, son comunes y a contrarreloj. «Es la época punta -admite-, de marzo a junio. Aún quedan bodas y bautizos pero, sobre todo, comuniones y graduaciones».

Prueba de vestido de graduada. / Toni Losas

Tendencias en función de la edad y colores de moda

Para graduadas de 4º de ESO, «que son un público más joven, suelen ir vestidas con un mono o un dos piezas, aunque siempre hay quien quiere adelantarse y llevar vestido largo y es algo a lidiar entre madre e hija. Le encaminamos a sencillez y elegancia, hacia un vestuario que pueda ponerse en más de una ocasión».

En 2º de Bachillerato, en esa ceremonia «ya se prefiere el vestido: de gasa, estilo princesa o un poco más sexy, marcando la silueta. Tienen 18 años aunque ya hay quien para su cumpleaños se ha adelantado con la puesta de largo -van a un hotel con todas sus amigas- o si ha ido de boda familiar». «Los cortes que siempre se llevan son el cuello halter, la espada descubierta, los asimétricos y que tengan abertura (raja) en la pierna. En cuanto entran en la tienda te dicen: busco un vestido o muy escotado de tirantes con corte en la pierna». De colores, «me han pedido mucho el burdeos, berenjena y el lima; y otras prefieren arriesgar menos y apuestan por los clásicos: azulón, rojo o verde esmeralda».

Testimonio de una mamá de niña de Comunión: «Lleva mi medalla: oro y atrezzo se han disparado»

Traje y medalla en el Manifest de la Comunión. / Mediterráneo

Clara es mamá de una niña de Vila-real que tomó la Primera Comunión a principios de mayo y su testimonio es representativo de muchas familias que viven en estas semanas -desde finales de abril hasta el día del Corpus del 19 de junio- este acontecimiento religioso y social, con gran impacto en el bolsillo de las familias.

¿Qué ha cambiado en este 2025? «Pues el oro está muy caro. Desde la propia joyería te asesoran para comprar lo más necesario. En mi caso, por herencia familiar, he decidido que mi hija lleve la medalla de la Virgen Niña de su abuela, que ya llevé yo; y dentro de dos años, se la pondrá mi hija pequeña, cuando le toque tomar la Comunión», relata. Y es que, aunque depende del peso, el coste de una medalla oscila entre 600 y 700 euros, y aparte, la cadena. «En mi caso nos han regalado una cadenita de 400, algo más delgada. La pulsera, también decidí que usara la mía y no le he comprado reloj: uno de marca se sitúa entre 160 y 200 euros, excesivo para una niña de 9 años que luego apenas lo usará», expone.

En cuanto al aderezo, «compramos solo pendientes, por unos 300 euros. El anillo, que vale de 300 a 400, decidí que no, y como yo, muchas familias. Otra opción es comprarlo de plata, hasta un 60% más barato; o decantarse por oro de menos quilates», reflexiona.

Para esta madre, «aunque las abuelas siempre están dispuestas a gastarse lo que haga falta por los nietos, cabe aplicar el sentido común y, si es algo que luego usarán poco, no merece la pena».

Y si la escalada del oro tras los conflictos geopolíticos y su posición como valor-refugio, otro gasto al alza es el atrezzo, ya sea del Manifest (si te lo decora un profesional, son 180 euros, aunque ella recicló objetos litúrgicos y antiguos) o del convite, y rige la competitividad por lo más singular.

Noticias relacionadas La Infanta Sofía se gradúa de Bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales

Exposición de regalos de Comunión en el salón de una casa. / Mediterráneo

«Por un panel con la distribución de mesas me pedían 100 euros. Y en talleres infantiles los hay de skin care (masaje, mascarilla...), tik-tok (se graban vídeos en una pantalla de ordenador), decoración de sombreros, etc. El cubierto se aproxima cada vez más al de una boda: de 70 a 100 euros. Y si eliges sábado pagas un plus porque no pueden acoger una boda», cita. La nintendo switch, los cromos gigantes de fútbol personalizados y la cámara polaroid son los regalos más top. Su consejo es «tener un presupuesto y decir hasta aquí. Mi marido creó un Excel porque si no vas pagando con tarjeta, bizums, etc. y se dispara», concluye.