¿Valientes o sufridores?: Cuatro profesionales de Castellón cuentan por qué se hicieron autónomos

Los autónomos de Castellón exhiben músculo. Pese a las trabajas burocráticas y fiscales nunca como hasta ahora habían habido tantos autoempleados en la provincia: 42.934. Cuatro de ellos explican que es lo mejor y lo peor de trabajar para uno mismo.

Marina Miralles

Tiene solo 23 años, pero hace ya tres que Marina Miralles cotiza como trabajadora autónoma. Acabó su formación en el sector de la belleza y estética y enseguida tuvo claro que quería ponerse al frente de su propio negocio, un centro de belleza que lleva su nombre ubicado en el número 140 de la calle Alloza de Castelló. «Abrir mi propio centro era lo único que me permitía trabajar en lo que me gusta y, además, hacerlo cómo me gusta», cuenta esta joven terapeuta de belleza y bienestar de la piel que asegura que desde el minuto cero contó con el apoyo de su familia.

Marina Miralles, en su centro de estética y belleza. / Erik Pradas

Si trabajar para uno mismo no es fácil, hacerlo en el sector de la estética es todavía más complicado. La competencia cada vez es más fuerte, aunque Marina ha sabido diferenciarse y su especialidad es sanar la piel corporal, facial y capital. «La clave, al menos en mi caso, es estar siempre innovando y en formación constante», describe.

Pese a que Marina reconoce que ser autónomo es todo menos un camino de rosas, defiende que es la única manera que tiene un trabajador de hacer las cosas a su manera. «Yo tenía claro cómo quería trabajar y la mejor manera de ponerlo en práctica es abrir mi propio negocio», añade.

José Antonio Bonacasa

Aunque lleva ocho años al frente de Racó Lector, una librería situada en el centro de Castelló y especializada en el libro antiguo y de ocasión, José Antonio Bonacasa ha sido autónomo toda su vida. «Lo que más define la vida de un trabajador por cuenta propia es la incerteza, el no saber cómo te irá mañana o el mes que viene. Dependes de la demanda del público y este es muy variable», resume este emprendedor.

José Antonio Bonacasa en su librería de Castelló. / Erik Pradas

Pese a las desventajas de ser jefe de uno mismo, que las hay, José Antonio reconoce que ser autónomo también tiene sus ventajas. «Es como todo, hay partes buenas y malas», señala.

De su sector, el de las librerías, apunta a que hay dos tipos de empresas. «Las librerías como la mía tenemos una competencia legal y otra ilegal. Y esta última es que la que nos hace más daño, ya que este tipo de negocios no pagan impuestos», dice este autónomo que lanza una reflexión. «La gente no se da cuenta de que los impuestos sirven para ayudar, para pagar la sanidad o la educación. Sin embargo hay mucha gente en el sector de las librerías de segunda mano que hace trampas, que juega sucio y que trabaja en b y parece que aquí no pasada nada. Y eso no puede ser», lamenta este librero de Castelló.

Verónica Vega

Verónica Vega es la propietaria de Poesía Vegetal, un establecimiento situado en el centro de Castelló y especializado en la elaboración de detalles para bodas y la confección de jabones, velas... todo con una inspiración botánica. «También me dedico a prensar ramos de novia y enmarcarlos y también realizo talleres», añade esta profesional que decidió establecerse por su cuenta hasta ahora cuatro horas.

Verónica en su taller del centro de Castelló. / Erik Pradas

Verónica cuenta que ser autoempleada tiene sus cosas buenas y también, malas. «Lo peor es la inestabilidad y la lucha constante por llegar a final de mes de la mejor manera posible», explica esta emprendedora que lamenta el excesivo papeleo al que tienen que enfrentarse los autónomos.

La burocracia asfixia a quienes trabajan por cuenta propia y los gastos son otro problema al que se enfrentan. «Si tuviera que reivindicar alguna cosa sería que la cuota se adaptara a los ingresos. Ahora ha habido un cambio en el sistema de cotización, pero en mi caso sigo pagando lo mismo que antes», dice. Entre lo positivo de ser autónomo, verónica destaca el no depender de nadie. «Solo de tu esfuerzo».

María García

Tras una experiencia de 10 años como técnico en un laboratorio de una fábrica cerámica, María García se dio de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el 2000. Ese año, y en colaboración con una socia, abrió las puertas de Rincón de Duendes, una emblemática juguetería de la calle Alloza de Castellló. «Llevamos 25 años siendo fieles a la misma filosofía», cuenta orgullosa.

María García junto a una compañera en Rincón de Duendes. / Erik Pradas

Como propietaria, ya en solitario, de Rincón de Duendes María ha sobrevivido a una fortísima crisis económica, una pandemia y hasta uno años con una inflación galopante. «Hemos sobrevivido a todo, aunque es verdad que con la pandemia cambió radicalmente la forma de comprar e irrumpió la venta on line», explica esta emprendedora que hace un llamamiento a los consumidores para que no abandonen el comercio de proximidad. «Los comerciantes estamos unidos y hacemos campañas, la administración también, aunque se podría hacer muchas cosas más», reflexiona

¿Y qué es lo mejor de tener un negocio propio? «Sin duda toda la gente buena que he conocido», afirma.