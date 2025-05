Vicente Martínez Mus: "La recuperación de las zonas afectadas por la dana no reducirá inversiones en Castellón"

Usted es el encargado de la Generalitat en obras públicas, preservación del medio ambiente y planificación urbanística. Son muchas competencias. ¿Cómo ha cambiado la gestión en la Conselleria desde la dana en Valencia?

Ha habido un antes y un después de la dana en la gestión de la Conselleria. Pero eso no ha supuesto más que un mayor reto. Hemos hecho cosas distintas a las que cabía esperar en condiciones normales, pero la implicación de todo el personal de la Conselleria ha sido excepcional. No han importado las horas ni si era fin de semana. Y no hablo solo de altos cargos, sino también de los funcionarios y personal de esta casa que han estado al pie del cañón. Esto también es solidaridad ante una catástrofe. No tengo palabras para agradecer el esfuerzo. La dana ha supuesto retos en gestión de residuos, recuperación de infraestructuras, planificación urbanística o la reconstrucción de las pistas forestales en las provincias de Valencia y Castellón. Es un esfuerzo económico y humano excepcional, pero lo estamos haciendo.

Conseller, ¿erró el president Mazón al no decretar la emergencia para que fuese el Gobierno, con más medios, quien se hiciese cargo de una situación tan dantesca?

Un evento de estas características no estaba en previsiones de ninguna administración. Hablamos de fenómenos que pasan cada cientos de años e incluso miles y ninguna administración podía estar completamente preparada para un impacto de estas características. Una vez tuvo lugar este trágico episodio se trataba de ser eficientes. Había que hacerlo lo mejor posible en un contexto más que complicado. No era tan importante el quién sino el cómo. En todo caso el error sería de Sánchez, que es el presidente de todos los españoles y que, a la vista de que las riadas afectaban a más de una comunidad autónoma, debería haber activado la emergencia nacional y poner todo de su parte desde el primer minuto.

El conseller, en su visita a la redacción de ‘Mediterráneo’. / Toni Losas

Tras aquel «si quieren ayuda que la pidan» de Sánchez, ¿se está implicando lo suficiente el Gobierno en la reconstrucción?

Si algo ha quedado claro desde el principio es que aquí hemos estado centrados en el trabajo, en la ayuda en la rápida recuperación, y que Sánchez ha demostrado que está pensando en cómo afecta esto a las elecciones generales y a sus aspiraciones personales, aunque sea a costa de los valencianos. Basta con mirar en la página web de la Moncloa el dinero que se ha destinado a la reconstrucción. La única respuesta ante las peticiones de la Generalitat ha sido permitirnos endeudarnos. Pedimos fondos extraordinarios y ni pidiéndolo nos han llegado. Casi siete meses después no ha llegado ni un euro a las arcas de la Generalitat y eso que los trabajos de reconstrucción, solo en la Conselleria que encabezo, implican una inversión de más de 600 millones de euros que estamos ejecutando. La única respuesta excepcional y extraordinaria que hemos obtenido del gobierno de Sánchez ha sido escatimarnos el FLA extraordinario que sí se ha hecho en los 13 años anteriores y que ahora, cuando más lo necesitamos, no está llegando, generando una asfixia adicional la nuestra ya maltrecha financiación y la falta de ayudas directas a las que aludía. Pero, pese a todas las trabas, no nos detenemos. Esta semana en el Pleno del Consell se han ratificado las últimas obras locales que hemos asumido desde la Generalitat para acelerar la reconstrucción en las localidades más afectadas. Ya tenemos en marcha el 100% de las actuaciones locales del plan Recuperem València, vitales para que los municipios puedan avanzar hacia la normalidad. Este es, pese a ser municipal, un trabajo que nos dividimos a medias con el Ministerio que lidera Óscar Puente, con actuaciones similares que van muy retrasadas y que, por desgracia, apenas son proyectos. Por tanto, creo que falta implicación para realizar todas estas infraestructuras y otras como los encauzamientos de barrancos que puedan reducir el impacto de fenómenos meteorológicos extremos en un contexto de cambio climático.

¿Hay buen entendimiento entre Consell y Gobierno? ¿Tiene sintonía con Óscar Puente?

Hemos mantenido varias reuniones entre ambas administraciones para asumir las infraestructuras municipales. La relación ha sido relativamente buena y cordial, pero en la balanza el trabajo ha pesado más en nuestro lado. Un ejemplo claro lo tenemos en la red ferroviaria. La Generalitat ya ha fijado la fecha del 21 de junio para recuperar la totalidad de circulación de Metrovalencia, mientras que la línea C3 de Cercanías parece abandonada y los trenes no tienen fecha para volver a circular en puntos tan importantes como Utiel, Cheste o Chiva.

"El Gobierno debe reforzar las Cercanías. No hay día sin casos de retrasos o cancelaciones"

Mazón está siendo muy cuestionado por la gestión de la dana. ¿Lo ve con fuerzas para agotar la legislatura?

Sí, y lo veo ocupado en la reconstrucción, al igual que todo el Consell. Para todos los que trabajamos en la Generalitat la gestión de esta catástrofe está siendo dura, pero para el presidente la presión llega a extremos que hay que ser muy fuerte para soportarlos. Pero veo que eso no le resta en nada la capacidad y la fuerza para el trabajo que tenemos entre manos, y lo demuestra a diario, así que yo las conjeturas las dejo para otros. A mí lo que sigue sorprendiendo es que no se pregunte más a menudo si va o no a aguantar Sánchez como presidente del Gobierno teniendo un hermano imputado, una mujer investigada, un fiscal del Estado investigado, un secretario de organización en tela de juicio, y, especialmente, un acreditado desprecio por la Comunitat, negándonos la financiación, el fondo de nivelación, recursos a fondo perdido por la dana , la actualización de las entregas a cuenta y, en un último ejercicio de asfixia, el FLA extraordinario, provocando así un riesgo de colapso en servicios básicos y empresas.

El conseller asegura que la nueva Ley Autonómica de Costas será muy beneficiosa. / Toni Losas

Llegó a conseller en sustitución de Salomé Pradas, investigada por su gestión el día de la dana. ¿Ha tenido ocasión de hablar con ella desde entonces?

Nos conocemos desde hace años y tenemos una relación personal ya que hemos compartido responsabilidades en el Senado y después en la Conselleria. Es obvio que he podido hablar con ella, pero eso entra dentro del ámbito privado.

"La presión que recibe Mazón llega a extremos en que hay que ser muy fuerte para soportarlos"

¿Cómo afecta la dana en las inversiones en Castellón?

La recuperación de las zonas afectadas por la dana no reducirá inversiones en Castellón. La riada nos ha hecho trabajar en dos campos, pero sin abandonar ninguno de ellos. Trabajamos tanto en la gestión extraordinaria de la dana, que incluye algunas actuaciones en la provincia de Castellón, como en la ordinaria. Este 2025 vamos a invertir 84 millones de euros desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio en toda la provincia de Castellón. Hablo de inversiones en carreteras, puertos, transporte o depuradoras. Proyectos de envergadura como, por poner un ejemplo menos mediático, el sellado y restauración ambiental del vertedero clausurado de Benicarló o actuaciones pequeñas pero muy necesarias, como la recién finalizada mejora en el scalextric de Almassora.

Sobre la ronda de Castelló. ¿Cuándo se podrá circular por ella?

Las obras empezarán en pocos meses ya que en el presupuesto de 2025 destinamos 325.000 euros para los primeros trabajos. Este proyecto, que supone una inversión de 46,4 millones de euros, de los cuales 37,2 corresponden a la Generalitat y el resto al Ayuntamiento de Castelló, permitirá finalizar el tramo pendiente de ejecutar para cerrar una vía vital para la ciudad. Hemos constituido una mesa de trabajo entre ambas administraciones para terminar de definir el proyecto y acelerar las actuaciones.

La ampliación del TRAM a Benicàssim y el Eje de la Cerámica deberían estar en funcionamiento a finales de la legislatura. ¿Se mantiene este calendario?

Ambas iniciativas son importantes y nuestro compromiso es firme. Estamos trabajando para cumplir lo previsto y avanzando paso a paso. Lo fundamental era contar con partidas presupuestarias para hacer los proyectos ya que, sin ellos, es imposible realizar las obras. Los presupuestos tienen una partida de 355.510 euros para ampliar la línea existente del TRAM y planificar la futura. Para el Eje de la Cerámica destinamos 155.580 euros con el objetivo de realizar una hoja de ruta para crear un primer tramo entre la N-340 y la CV-21 y mejorar la conexión del corazón industrial de nuestra provincia.

El aeropuerto de Castellón ha tenido un buen inicio de año gracias al aumento de los vuelos regulares. ¿Habrá más conexiones para alcanzar la cifra de 500.000 pasajeros anuales?

Ha cerrado su mejor primer cuatrimestre de año y para este 2025 nos hemos marcado superar los 300.000 pasajeros. Opera el mayor número de rutas regulares de su trayectoria, 14 en total, de las que cuatro son nuevas: Cracovia, Budapest, Cluj y Palma de Mallorca. Para el año que viene tenemos confirmadas otras dos rutas a París y Stuttgart y desde Aerocas se está trabajando para ampliar la oferta de conexiones. Estamos de enhorabuena porque el aeropuerto sigue avanzando hacia el objetivo de alcanzar los 500.000 pasajeros anuales. Estamos ya por encima de 17 aeropuertos españoles gestionados por Aena, lo cual para una instalación que nació y se desarrolló con críticas y maltrato de imagen, supone una satisfacción para los que siempre creímos en ella.

"La marcha del aeropuerto es una satisfacción para los que siempre creímos en la instalación"

¿Hay contactos con el Ministerio para analizar problemas como los del servicio de Cercanías entre Castelló y València? ¿Si lo gestionara la Generalitat, iría mejor?

Los problemas son evidentes. No hay día sin casos de retrasos o cancelaciones. Esto también debería estar en la agenda del Gobierno de España, que es quien tiene las competencias. Nosotros tenemos un papel complementario y estamos centrados en mejorar el transporte público por carretera de los municipios de Castellón. Esta legislatura ya hemos puesto en marcha tres contratos de autobús que estaban caducados, y comprometido un gasto de más de 13 millones. Los vecinos del sur de la provincia, el Alto Palancia y l’Alcora ya están disfrutando de un servicio reforzado. Eso es justo lo que debería hacer el Gobierno, reforzar las Cercanías. Lo que sí tengo claro es que el actual Gobierno de Pedro Sánchez no lo está haciendo bien.

La ley valenciana de Costas ya es una realidad. ¿Habrá choque con el Gobierno por las competencias sobre el litoral?

Las competencias están más que claras en el Estatut d’Autonomia, que señala en su artículo 49 como competencia autonómica la ordenación del territorio, incluido el litoral. Y esto es simplemente lo que pretendemos con esta norma, la primera de rango autonómico que busca compatibilizar la protección del litoral con los usos económicos de la costa y proteger las zonas costeras tradicionales y las viviendas frente a los deslindes. Los tribunales ya se han pronunciado a favor de que otras autonomías den pasos en este sentido y, aunque nosotros buscamos avanzar más, estamos seguros de que lo hacemos con todas las garantías. Esta norma es el primer paso de una nueva etapa, ya que permitirá que autoricemos, o no, desde la Comunitat las actividades en nuestra costa. Y, además, por primera vez contaremos con herramientas para proteger núcleos costeros tradicionales de los deslindes que afectan a tantas localidades costeras. No buscamos, ni nunca lo hemos hecho, un conflicto con el Gobierno en este tema, pero si se produjera, no lo rehuiremos, porque estamos convencidos de que la Ley es una herramienta necesaria para que las normas sobre la costa se parezcan más a la realidad que tenemos en el litoral valenciano.

El PP ha convocado un congreso extraordinario en julio, en previsión de que Sánchez convoque elecciones. Este junio tocaba el congreso del PPCV y parece que no lo habrá de momento. ¿Debería convocarse? ¿Con o sin Mazón?

En la Comunitat Valenciana la prioridad es centrarse en la reconstrucción. Las cuestiones internas no son ni mucho menos lo que esperan de nosotros ahora. A nivel nacional el contexto es diferente y sí parece apropiado el congreso para estar fuertes para cambiar el Gobierno de España. Todo el país necesita un cambio pero en la Comunitat lo ansiamos de forma especial ya que no podemos seguir soportando la situación actual. España y la Comunitat necesitan que Alberto Nuñez Feijóo presida el Gobierno. Los casos de corrupción que atenazan a Sánchez hacen imposible su continuidad. El Congreso del PP valenciano se celebrará con arreglo a los estatutos del partido y ningún debate orgánico nos va a distraer del objetivo de la reconstrucción.