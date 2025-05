El parque móvil envejece en Castellón: más coches de la matrícula 'CS' y menos de la 'N'

Castellón cuenta cada vez con más vehículos en sus calles, aunque también tienden a ser más viejos. Lo evidencian las matrículas, con pocas empezando por la letra N e incluso alguna con el prefijo CS aún en las calles, pero también la estadística, pues apenas uno de cada diez coches censados tiene menos de cuatro años de antigüedad.

El Institut Valencià d’Estadística, a partir de los datos del Ministerio del Interior, contabiliza 324.453 coches en la provincia al cierre del 2024, un 0,46% más que el año anterior. Apenas 37.161 (el 11%) tiene una antigüedad por debajo de los cuatro años.

La edad media de los turismos, de esta forma, se fija en 12,84 años, creciendo significativamente en comparación con una década atrás, pues en 2014 la media estaba fijada en 11,09 años. «Influye especialmente la incertidumbre a la hora de comprar un coche, pues la gente antes se compraba uno a los 10 años e igual alarga ahora hasta los 15 al no saber si decantarse por un coche eléctrico, uno híbrido, un gasolina o un diésel», analiza a este diario el secretario de la patronal provincial de talleres Astrauto, Pablo Colom.

«Los precios, si suben o bajan, también influyen, así como las ayudas, que deberían ser directas y no como ahora que lo pagas luego en la Renta», añade.

Un alza generalizada

Más allá de los turismos, el envejecimiento también se plasma de forma generalizada en otro tipo de vehículos. Es el caso de los camiones, donde la antigüedad media ronda los 16,7 años, o de las motocicletas, con 12,4. Por municipios, Matet dispone del parque de turismos más envejecido, con 16,1 años, seguido de Pavías, con 15,44. En cambio, la media más baja de edad de los coches se encuentra en la Serratella, con apenas dos años, o Benlloc, donde rondan los siete.

Vicent Sorribes, de 50 años y vecino de la Vall d’Uixó, es el propietario de un Seat León de 25 años. Su matrícula es una de esas que todavía tiene el CS antes del código numérico. Lo conserva porque «no podemos plantearnos gastar lo que vale un coche nuevo, incluso los de segunda mano se quedan lejos de las posibilidades de una economía familiar normal si no recurres a un préstamo, que con lo rápido que se devalúan los coches, no sale a cuenta».

Vicent asegura que el vehículo «en 25 años no ha dado ni un solo problema de motor, esa es otra de las razones por las que podemos alargar lo de valorar un cambio, sí que es verdad que ha pasado por el taller por el cierre centralizado, los elevalunas y las revisiones anuales para pasar la ITV, los embellecedores y la tapicería están desgastados, pero mientras la parte mecánica siga bien, podremos aguantar».

El ‘renting’ como opción

El valldeuxense confiesa que una opción que alguna vez sí que ha mirado como alternativa ha sido la del renting, «porque un coche, al final, es un gasto, no una inversión, por falta que haga», aunque sostiene que tampoco puede decirse que sea accesible, sobre todo si hay otro coche .

A corto plazo, Vicent asegura que si no tiene una avería seria, seguirá circulando con su Seat León por el momento: «Mientras al pasar la ITV no digan que ya no podemos hacerlo», apunta, aunque también reconoce que «si tenemos que hacer un viaje largo, o vamos en transporte público o alquilamos un coche». n