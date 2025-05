Los tres consejos de la 'chica 14' de Castellón para enfrentarse a la selectividad

-La EBAU 2025, la temida selectividad, está a la vuelta de la esquina, y con muchos cambios, para 2.879 estudiantes de Castellón. Ahora que ha pasado ya un año desde que se enfrentó a esas nueve pruebas, determinantes para su futuro, ¿cómo lo recuerda?

-Ahora mismo lo veo como si hubiera pasado un siglo. Recuerdo que estaba muy nerviosa y agobiada los días previos, como una semana o un poco más antes, pero después, desde que empezaron los exámenes, entras en la dinámica de examen tras examen y los días pasan volando. Pero recuerdo que los días previos era un manojo de nervios por casa, entre libro y libro.

-Son unos momentos que no se olvidan... pese a que ya está en otra etapa de su vida, en la universidad.

-No, no se olvida. Este año me ha pasado superrápido, y si no me lo hubiera recordado, no me acordaba que ahora era la época del selectivo. Pero cuando lo pienso, lo recuerdo como unos días muy intensos. Pensar en cómo será el examen, si sabré enfrentarme a las preguntas, si me bloquearé... pero todo pasa por respirar y enfrentarte. Después pasa volando, la verdad. Pero sí, recuerdo ahora ese periodo de tiempo, desde que terminaron las clases hasta que arrancó la EBAU, con nervios y pensar en plan A y plan B dependiendo de los resultados.

-Pero usted empezó la selectividad con unas notas de órdago, de 9,81 sobre 10. De hecho, tiene el premio al rendimiento académico, y fue la mejor de su promoción. Tras todo el esfuerzo durante la ESOy el Bachiller, ¿no veía claro que iba a hacerlo bien?

-La verdad es que estudié mucho, muchísimo, eso sí. Pero le puedo decir es que no me planteaba los exámenes -ni lo hago ahora tampoco- como que me lo estoy jugando todo a una prueba, porque si te lo planteas así te pones más nervioso. Y de lo que se trata es de estar bien, para poder hacer los exámenes mejor y dar todo lo que tienes.

«Recuerdo que los días antes era toda nervios, pero al empezar, la EBAU pasa muy rápido»

-¿Algún consejo para los que la semana que viene se enfrentan, del 3 al 5 de junio, a la EBAU 2025 en la Universitat Jaume I?

-Mi consejo más honesto es que estudien, que lo den todo, lo máximo que puedan y el resultado siempre será bueno. Y que dejen los nervios a la puerta de casa o del examen. También, que se despejen, que busquen alguna vía de escape para desconectar en algún momento entre tema y tema, porque no hay que bloquearse. Yo me esforcé al máximo antes y durante las pruebas, pero echo de menos, mirando atrás y recordando esos días, en hacer cosas alternativas a estudiar, como quedar un rato con las amigas o salir a comer. Deben hacer un alto en el camino, por decirlo de alguna manera, para no tener la mente 100% en el estudio. Yo debería haberlo hecho más.

-Y, manteniéndonos en los recuerdos del 2024, ¿qué recuerda que hizo al terminar?

-¡Vacaciones! Terminar los exámenes fue un descanso. En la selectividad lo das todo y después piensas que ya está, que lo que tenga que ser será. Y aunque piensas en las notas, no recuerdo estar agobiada ni con miedo, sino en que era tiempo de parar y descansar. Ahora sí, el día que nos tenían que dar las notas me temblaba todo.

Alba Pascual, en su ya exinstituto, el Miralcamp de Vila-real. / Manolo Nebot

-Un 13,924 no es para menos. ¿Qué pensó al ver su nota?¿La esperaba?

-Me eché a llorar. Lo había conseguido. Recuerdo que fui al instituto, el Miralcamp, a ver las notas con mi madre y mi hermana y fue un torrente de emociones. No me lo podía creer. Es una gran nota.

-Con las notas en la mano, y sabiéndose la número 1 de la selectividad 2025, estaba indecisa entre hacer Medicina oEnfermería, dos carreras para las que, a priori, le daba la nota para entrar... incluso para elegir universidad en toda España. Y elige finalmente Medicina y en la UJI. ¿Por qué?

-Realmente, desde siempre, desde la ESO, yo quería hacer Medicina, pero sí, es cierto, tenía un plan B. Creo que siempre hay que tenerlo. Y aunque estaba indecisa cuando lo hablaba, en lo más hondo tenía claro que quería ser médico. Y en la UJI, porque yo no me quiero ir de casa de mis padres;quiero estar con mi familia y, además, me informé mucho y todo el mundo habla maravillas de las carreras de Salud en la Jaume I. Unía cercanía a casa y calidad. Y aquí estoy, de nuevo en plenos exámenes, pero ya de primero de la carrera que he elegido.

-Y, el salto del instituto a la universidad, ¿era como lo esperaba?

-No tenía ni idea de cómo podía ser. Era un salto a una nueva etapa. Sabía -y ahora lo corroboro- que sería difícil pero que me gustaría. Y así ha sido. Un año de cambio, con todo nuevo, desde cero, con nuevos compañeros, más presión, mucho temario y conociéndome como me conozco, sabía que iría a máximos para llevarlo todo al día. Y aquí estoy. A principio del primer cuatrimestre no conocía a nadie, y ahora tengo un grupo de amigas; al principio lo veía todo cuesta arriba, pero lo cogí con ganas, y ahora, este segundo cuatrimestre ya me organizo mejor. Y sigo a tope, porque hago algo que me apasiona.

«Echando la vista atrás, creo que hay que buscar tiempo entre pruebas para ‘desemboirarse’»

-Soy consciente de que acaba de empezar una carrera con otros cinco años por delante, pero ¿tiene alguna idea de la especialidad de quiere hacer como médico?

-Ui, no. Hay muchas especialidades y tan interesantes... que no me decanto aún por ninguna. Este primer curso aún no hemos hecho prácticas más allá de laboratorio o disección, y espero a ver qué área es la que me hace clic finalmente.

-Y este curso, ¿cómo le va?

-En esta carrera hay que estar todos los días estudiando, estudiando y estudiando. Muy focalizada. Estos días aún estamos de exámenes pero con prácticas abiertas y no subo a la facultad todos los días, pero es una carrera de estudiar las 24 horas, un no parar. Pero de tanto en tanto intento desconectar, sobre todo estos fines de semana antes de los exámenes. Creo que uno debe elegir la carrera que le guste, y si lo logra, será feliz viviéndola. n