La justicia da la razón a la plantilla de Marie Claire: condena a For Men a pagar 2,7 millones a 31 trabajadores

Una semana después de que 60 trabajadores de Marie Claire reclamaran en dos juicios en el Juzgado de lo Social número 3 de Castelló el pago de las nóminas atrasadas y la improcedencia de sus despidos por parte de For Men (la mercantil madrileña que compró la textil de Vilafranca y que después rompió el contrato de compraventa y puso en marcha un ERE de extinción de toda la plantilla) ya hay sentencia en uno de los dos juicios. Y da la razón a los trabajadores.

La justicia ha declarado este viernes nulos los despidos de 31 trabajadores (representados por el despacho de abogados de Castellón Laborea) y, dado que los profesionales ya no pueden reincorporarse, el juzgado ha declarado extinguida la relación laboral, con una condena aproximada de 2.150.000 euros en indemnizaciones y 500.000 euros en salarios.

Pese a que desde Laborea habían solicitado al juzgado que se extendiera la responsabilidad de los impagos y las indemnizaciones al empresario Ángel Pío Sánchez Pérez, administrador único de For Men, la sentencia solo condena a la mercantil madrileña. El titular del juzgado de lo Social considera que "no ha quedado acreditada la existencia de confusión patrimonial entre la empresa y su administrador único, Ángel Pío Sánchez Pérez" y, por lo tanto, no le extiende la responsabilidad, dado que la autorización judicial para la adquisición de la unidad productiva fue otorgada a la sociedad y no a su representante.

Desde Laborea Abogados han explicado que respetan el pronunciamiento judicial, aunque no lo comparten. "La resolución se ha centrado exclusivamente en la existencia de una estructura societaria formal, sin valorar adecuadamente la realidad fáctica y económica del caso: For Men era una sociedad instrumental y aparente, que no pagó el precio de la unidad productiva, no abonó ni un solo euro a los trabajadores, incumplió todas sus obligaciones laborales y ni siquiera llevó a cabo una negociación real del ERE", explican.

La sentencia dada a conocer este viernes es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), y la parte actora no descarta presentar recurso de suplicación solicitando su revisión.

Asimismo, tampoco se descartan acciones en la vía mercantil para depurar las posibles responsabilidades del administrador por su actuación en el marco de la adquisición y gestión de la unidad productiva