El PSPV de Castelló reivindica l’aliança amb UGT per a ampliar drets laborals

El PSPV-PSOE de Castelló reivindica la col·laboració amb UGT per a "aconseguir grans acords que han permés protegir i ampliar els drets de la classe treballadora espanyola". Així ho ha expressat el secretari general provincial, Samuel Falomir, en una trobada amb el nou responsable sindical, Vicente Chiva, en la qual també han participat la secretària d’Organització, Maria Jiménez; la secretària d’Ocupació, Virginia Martí; i el secretari de Moviments Socials, Miguel Ángel Torres, per a abordar els principals reptes del mercat laboral a la província.

Falomir ha assenyalat que “gràcies al diàleg social i a la col·laboració del Govern socialista amb els sindicats estem assolint fites històriques que milloren la vida de la ciutadania i impulsen la nostra economia cap al lideratge europeu”.

"La meitat dels contractes que es signen ja són indefinits"

En aquest sentit, ha destacat que “la meitat dels contractes que es signen ja són indefinits a les comarques de Castelló, el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social supera els 21 milions a tot l’Estat i la taxa d’atur continua baixant fins a nivells de 2008”.

Tot açò, ha subratllat, “s’ha aconseguit malgrat els auguris catastrofistes del Partit Popular, que vaticinava la destrucció massiva de llocs de treball amb la pujada del salari mínim un 61% des de 2018”. Davant d’aquestes previsions “catastrofistes i desconnectades de la realitat”, el dirigent socialista ha remarcat que “la reforma laboral acordada amb els agents socials ha disparat la contractació indefinida fins a cotes mai vistes”.

Per a Falomir, “el PSOE és sinònim d’ampliació de drets i d’oportunitats, enfront d’una dreta que només es posiciona al costat dels grans poders per a impedir qualsevol avanç social”. En eixe sentit, ha defensat que “vam aprovar una reforma laboral que ha demostrat que des de la política es pot crear ocupació digna i millorar les condicions de vida, i traurem endavant la reducció de la jornada laboral com una mesura necessària per a la conciliació i la productivitat”.