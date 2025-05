Vols matricular-te als postgraus propis de l'UJI?: tria entre 42

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha obert el període de matrícula per als estudis de postgrau propi corresponents al curs acadèmic 2025-2026. L'oferta inclou un total de 42 títols, entre els quals es troben tant programes consolidats com noves propostes acadèmiques adaptades a les necessitats actuals del mercat laboral. Títols com Especialització en Música i Neurociència, Expert en Formació de Persones Adultes o Expert en Ecografia Clínica en el Pacient Crític, entre altres, s'incorporen a l'oferta de postgrau propi per al pròxim curs acadèmic.

Impuls de la formació multidisciplinar

Aquests estudis estan dissenyats per a proporcionar formació avançada, especialitzada i multidisciplinària, amb un marcat enfocament professional. «Els postgraus propis, a diferència dels oficials, que necessiten acreditació prèvia per a la seua posada en marxa, són creats directament per les mateixes institucions educatives que els imparteixen. Encara que aquests títols no requereixen una validació estatal, es comprometen a satisfer de manera rigorosa alts estàndards d'excel·lència acadèmica i professional. L'actualització constant dels seus programes i la seua vinculació amb el teixit empresarial els fan particularment valuosos. Estan dissenyats per a fomentar la innovació i oferir una especialització o actualització en sintonia amb els avanços de les àrees de coneixement», destaca la vicerectora d'Estudis i Formació Permanent, Isabel García Izquierdo.

Ensenyament flexible

Els títols propis de postgrau de la Universitat Jaume I s'estructuren, en funció del seu nivell, en les següents categories: títol de màster de formació permanent, diplomes d'especialització i diplomes d'expert/a universitari/ària.

L'UJI aposta fermament per un ensenyament flexible i adaptat als nous models de l'Espai Europeu d'Educació Superior, incorporant metodologies dinàmiques i innovadores que milloren l'experiència d'aprenentatge i preparen l'estudiantat per a afrontar els reptes de l'entorn professional.

Matricular-se en un títol de postgrau propi suposa una oportunitat per a especialitzar-se professionalment, ampliar la xarxa de contactes, explorar nous àmbits d'investigació aplicats i millorar l'ocupabilitat, ja siga per a accedir al mercat laboral o reorientar la trajectòria professional.

Com inscriure't

La Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI) s'encarrega de les tasques relatives a preinscripció, matrícula i organització dels estudis propis de postgrau UJI.

Per a més informació sobre l'oferta formativa i el procés de matrícula, es pot consultar la web de la FUE-UJI: