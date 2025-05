Diego Vila, reelegido secretario general comarcal de la Plana Alta del PSOE

La militancia del PSPV-PSOE de la Plana Alta ha revalidado este sábado con el 98,5 % de los votos delegados, 56 a favor y una abstención, su confianza en Diego Vila como secretario general comarcal para los próximos cuatro años en el congreso celebrado este sábado en Torreblanca. Con el respaldo de las bases, la ejecutiva socialista del territorio más poblado de la provincia activa la maquinaria “para afrontar con fuerza las elecciones el final de ciclo del PP y VOX, las de 2027”.

Un momento de la intervención de Diego Vila, este sábado. / Mediterráneo

El nuevo equipo que lo acompañará cuenta con Gema Soriano como secretaria de Organización; Sofía Fernández como vicesecretaria de Política Municipal; Valeria Torregrosa como vicesecretaria de Acción Electoral; y Sefa Tena como presidenta honorífica. “Un equipo que conjuga renovación y experiencia y que asume con todo el peso y gusto el reto de hacer del partido la casa común de la izquierda progresista y plural, abierta a las nuevas generaciones y con ambición de cambio”. “Trabajaremos sin descanso con el objetivo de recuperar el gobierno valenciano, la Diputación y los ayuntamientos de Castelló. Es lo que quiere la gente después de dos años de despropósitos, dejación de funciones, negligencias y recortes en derechos y libertades”.

En su discurso de agradecimiento, Vila ha asumido el cargo con “honor, responsabilidad y profundo compromiso” y ha dejado claro que “este no es un proyecto personal, sino colectivo, para construir un PSOE fuerte, valiente y transformador, que hable de la gente y esté a su lado”. “Hoy no venimos a hablar de nosotros, venimos a hablar de la gente, de quienes luchan, trabajan y cuidan”, ha afirmado, con el compromiso de ser un secretario general “aún más cercano, dialogante y decidido”. Además, ha remarcado la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía “desde el trabajo próximo y coherente”. “La política no puede quedarse en los despachos. Hay que salir a la calle, escuchar de verdad y actuar con hechos”.

Respaldo de la dirección provincial y nacional

El congreso ha contado con la presencia del secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, y del secretario general provincial, Samuel Falomir. Mascarell ha puesto en valor “el papel fundamental de las comarcas para vertebrar el país y hacer políticas de proximidad” y ha avalado el proyecto del concejal vila-realense como “un compromiso de futuro” que cuenta con todo el respaldo de la dirección nacional encabezada por Diana Morant. Además, ha defendido el autogobierno valenciano “que ahora está en peligro con los antiautonomistas en el Palau de la Generalitat” y ha advertido que “es el momento de movilizarse para proteger los derechos que PP y VOX quieren estrangular”.

Los asistentes han desplegado una pancarta pidiendo la dimisión de Mazón. / Mediterráneo

Por su parte, Samuel Falomir ha animado a afrontar “el principio del fin de una etapa negra” para Castelló y para el País Valenciano, que comenzó hace dos años con la entrada de “las derechas más ultras” en las instituciones. “Volveremos con la cabeza bien alta a la Generalitat, a la Diputació y a los ayuntamientos. Tenemos muchos motivos para trabajar y haremos posible el cambio”, ha exclamado, al tiempo que ha reivindicado “unas instituciones útiles y políticas que sirvan a la gente”.