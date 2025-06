Marián Cano, consellera de Industria: "Buscamos la manera de modernizar Cevisama y ajustarla a las necesidades"

¿Cómo ve a la industria cerámica después de varios años de fuertes caídas?

Hay motivos para el optimismo, aunque con reservas. Aunque 2024 se cerró con una ligera caída de facturación y de exportaciones, el empuje del mercado nacional nos demuestra la resiliencia del sector, que además ha seguido creciendo en cuanto a empleo. También hubo un punto de inflexión en las exportaciones a partir de septiembre, aunque tenemos que comprobar su evolución a lo largo de este año. En cuanto a las reivindicaciones, creo que es importante centrar nuestros esfuerzos a corto plazo en Europa, donde es necesario abordar el tema de la sobrerregulación y la competencia de otros países como India o Turquía. También será clave el debate de la energía y la necesidad de apostar por un proceso de reindustrialización no solo en la Comunitat Valenciana, sino en toda España o incluso a nivel europeo. Lo importante es tener claro que la cerámica es un sector clave de nuestra economía y que su peso tiene que quedar reflejado en las políticas que se desarrollen de manera global.

La principal preocupación son ahora los aranceles de Estados Unidos.

El Consell, a través de nuestra conselleria, ha estado siguiendo minuto a minuto los anuncios del gobierno de Donald Trump y sus implicaciones para los sectores de la Comunitat. Una de las primeras acciones ha sido la creación de una mesa de seguimiento en la que participan los distintos sectores productivos y en la que se están estudiando diversas medidas siempre en colaboración con los sectores. Además, hemos mantenido varias reuniones durante el mes de abril para conocer el impacto de las posibles medidas arancelarias.

¿Qué le parecen las medidas planteadas desde el Gobierno ante los aranceles?

Nosotros creemos que es necesario avanzar hacia una desescalada que permita tener aranceles cero para nuestra industria. Dicho esto, en el pasado Congreso Interterritorial de Internacionalización, reclamamos al Gobierno de España que haya una única voz en Europa a nivel comercial ante el reto arancelario, y pedimos al Gobierno altura de miras en política internacional para evitar represalias en otros mercados tras algunos mensajes institucionales. No nos preocupa solo Estados Unidos, sino las derivadas que pueda haber en otros mercados y la posibilidad de que afecten a relaciones bilateriales que pueden tener un gran calado para algunos sectores económicos. Exigimos que se mantenga el diálogo fluido con las autonomías. Además, pedimos que los programas que se pongan en marcha atiendan también a las pymes que han conseguido encontrar una oportunidad en el mercado americano. Son empresas que tienen una gran exposición a las que no podemos perder de vista en nuestras políticas.

«Necesitamos al Gobierno para que los retos del azulejo tengan respuesta contundente»

¿Por qué no se conocen las reivindicaciones del azulejo fuera de las fronteras provinciales y autonómicas?

La Generalitat apoya de manera incondicional todas las reivindicaciones del azulejo y tratamos de darle voz en cualquier foro nacional o internacional. Pero necesitamos la implicación del Gobierno de España para que algunos de los retos a los que se enfrenta el sector tengan una respuesta contundente. Lo vimos hace poco, durante la crisis energética, donde la intensidad de las ayudas al azulejo español por parte del Ejecutivo fue escasa e comparación con otros países como Italia. Creo que nuestro papel pasa por concienciar en Madrid de la importancia que tiene para nuestro país que el sector tenga buena salud, y eso pasa por reivindicar el peso de la Comunitat y, específicamente, de la provincia de Castellón, en el conjunto de la economía y en las exportaciones.

Los interrogantes sobre Cevisama

Una de las grandes herramientas de promoción es la feria Cevisama, que este año ha tenido un nivel de expositores menor del esperado. ¿Está fallando algo en la organización?

Cevisama es una herramienta muy eficiente para la internacionalización de los sectores que agrupa. Y las empresas lo saben perfectamente. Esto no es obstáculo sin embargo para que algunas decidan no participar, por sus propios motivos estratégicos. Nosotros trabajamos para intentar la mayor y mejor representación del sector.

¿Piensan aplicar alguna medida para potenciar este certamen, al margen de medidas como el dinero destinado para atraer a compradores?

Feria Valencia siempre trabaja en la evolución de sus productos. Y Cevisama es uno de los importantes. La campaña de compradores se ha confirmado como una herramienta importante. Pero más allá de esto, los productos feriales han de estar siempre en continua revisión para adaptarse en cada momento a las diferentes situaciones de mercado y a los intereses del sector. Y Cevisama está en todo ello. Tampoco es ningún secreto que el modelo ferial europeo necesita una revisión después de décadas donde los objetivos eran muy distintos, y con ese objetivo el equipo de Feria Valencia siempre están buscando la mejor manera de modernizar el certamen y ajustarlo a las necesidades actuales.

Vamos con el turismo. ¿Cómo ha ido el comienzo del año en Castellón?

Ha sido muy positivo. El sector ha demostrado una notable fortaleza, con un incremento interanual del 12,6% en las pernoctaciones hoteleras. Además, en este primer trimestre de 2025 los turistas extranjeros se han incrementado un 16,4%, y lo que es más importante, el gasto total que estos han realizado en la provincia ha aumentado un 42,7% interanual, lo que refleja una mayor calidad y capacidad de atracción del destino. Estas cifras, son relevantes al tratarse de meses tradicionalmente considerados de temporada baja, confirman que Castellón ha comenzado el año con un balance turístico muy positivo. Además, ponen de manifiesto que los esfuerzos por desestacionalizar la oferta turística están dando resultados tangibles. Hay que considerar los buenos resultados considerando que la Semana Santa el pasado año fue en marzo, y el presente en abril, lo que hace que algunos indicadores, para el primer trimestre, puedan ser negativos.

«Hasta la fecha, 163 empresas de turismo de Castellón se han adherido al Bono Viaje de este año»

¿Qué previsiones se manejan para la campaña de verano?

Mantenemos un optimismo fundamentado en los buenos resultados que ya se están registrando en este inicio de año. Esperamos una temporada alta positiva, en línea con los buenos datos de 2024, pero lo más importante es que también confiamos en mantener un flujo turístico relevante más allá del verano, consolidando así un turismo más equilibrado y sostenible para la provincia de Castellón.

Estrategias para desestacionalizar el turismo

El principal problema es la estacionalidad del sector en la provincia. ¿Qué está haciendo la Generalitat para romper con esta tendencia?

Trabajamos de forma coordinada con el sector privado, los ayuntamientos y la Diputación para desplegar una estrategia clara y ambiciosa de desestacionalización. Castellón tiene un gran potencial más allá del sol y playa, ya que cuenta con atractivos culturales, una gastronomía propia, además de propuestas turísticas vinculadas a la naturaleza y al deporte. Hay que destacar el gran esfuerzo y el impulso que tanto Turisme Comunitat Valenciana como la Diputación estamos haciendo por lanzar productos como el cicloturismo, que en Castellón tiene un enorme potencial, y que puede tener una especial incidencia en temporada baja. En este sentido, uno de nuestros ejes clave es el programa Creaturisme, que pone el foco en la creación de productos turísticos diferenciados y alineados con las nuevas tendencias del mercado, integrando criterios de sostenibilidad y calidad. Nuestro objetivo es conseguir que Castellón sea un destino atractivo los 12 meses del año, generando empleo estable y sostenible, y que el turismo siga siendo un motor económico clave para nuestra tierra.

Hay sectores que han lamentado la supresión del Bono Viaje, que ahora se limita a viajeros de municipios afectados por la dana. Negocios del interior de la provincia afirman que se resienten de ello.

Entendemos la inquietud de algunos sectores por la modificación del Bono Viaje. Sin embargo, es importante explicar que el nuevo programa no excluye a las empresas turísticas del interior ni de ninguna parte del territorio. Aunque los beneficiarios son exclusivamente residentes en municipios afectados por la riada del pasado 29 de octubre, los establecimientos donde pueden disfrutar de este bono abarcan toda la Comunitat Valenciana, incluyendo alojamientos y servicios turísticos del interior de la provincia de Castellón. Esta fórmula mantiene el espíritu del Bono Viaje como herramienta de estímulo al turismo interno, pero con un componente solidario y de recuperación social y económica. Hasta la fecha, 163 empresas turísticas de la provincia de Castellón ya se han adherido al programa, y esta cifra puede seguir creciendo.

¿El turismo está reñido con la sostenibilidad ambiental?

En absoluto. Al contrario, la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales sobre los que estamos construyendo el modelo turístico del futuro en la Comunitat Valenciana. Desde la Generalitat trabajamos intensamente para que el turismo no solo sea compatible con la sostenibilidad ambiental, sino que sea un motor que impulse el desarrollo equilibrado, responsable y duradero de nuestros territorios. Trabajamos en reorientar nuestra promoción turística a nuevos segmentos de demanda, impulsar una oferta turística más diversa, de mayor calidad, más sostenible y resiliente tanto económica como medio ambientalmente. Que sea resistente a las crisis económicas y al cambio climático y sus consecuencias.

Marián Cano, durante su visita a la redacción de 'Mediterráneo'. / Gabriel Utiel

El Gobierno ha presentado una nueva norma sobre apartamentos turísticos, que la Generalitat quiere recurrir. ¿Considera que el control del Gobierno es excesivo?

El recurso no tiene que ver con un control excesivo del Gobierno, sino con una falta de diálogo con las comunidades autónomas que ha provocado que invada nuestras competencias. No somos, de hecho, los únicos que lo hemos recurrido: otras como Andalucía, Canarias o Murcia también han presentado recursos, porque esta regulación podría no estar ajustada a la ley. Dicho esto, el tema del alojamiento sin reglar nos preocupa enormemente, y por eso nos hemos adelantado y aprobado una Ley de Viviendas Turísticas pionera en España, que incluye un mayor control sobre la economía sumergida y da a los propietarios mejores herramientas para echar a los inquilinos molestos, además de que aumenta las competencias de los ayuntamientos y blinda las sanciones en caso de incumplimiento. Lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos a la Generalitat fue un sector absolutamente fuera de control. Nosotros estamos en proceso de poner orden a todo eso.

Desde su departamento se trabaja en proyectos de digitalización y big data en el turismo. ¿Cómo notarán los destinos de Castellón los resultados de estos planes?

En Turisme Comunitat Valenciana, a través del Invat·tur, llevamos años impulsando que nuestros destinos turísticos gestionen sus recursos de forma más eficiente mediante el uso estratégico del dato. Esto se materializa tanto en acciones formativas, mediante cursos monográficos, jornadas y talleres con el apoyo de los CdT, como en el desarrollo de herramientas y soluciones tecnológicas innovadoras para la generación y tratamiento de datos turísticos. La aplicación de técnicas de análisis grandes volúmenes de información se trabaja en estos momentos con el desarrollo del Sistema de Inteligencia Turística de la Comunitat Valenciana, herramienta que facilitará la anticipación y adaptación de la oferta turística de la Comunitat Valenciana a las tendencias turísticas. Esta herramienta permitirá a empresas y destinos turísticos analizar la situación presente y futura de los mercados emisores, tanto nacionales como internacionales. El objetivo es que empresas y destinos dejen de caminar ‘a ciegas’, y cuenten con datos sólidos que les permitan para adivinar el antes, durante y después de la relación entre el visitante y el destino. Esto se traducirá en una mayor eficiencia y competitividad para el sector. Castellón, al igual que el resto de destinos de la Comunitat Valenciana, dispondrá de esta herramienta para, a través de servicios en la nube de Big Data, Machine Learning y Business Intelligence, capturar, integrar, procesar y analizar diferentes fuentes de datos y visualizar mediante cuadros de mando interactivos basados en información de carácter micro y macroeconómico de la oferta y la demanda en el sector turístico de la Comunitat Valenciana. Con la puesta en marcha prevista para las próximas semanas, Castellón podrá conocer las previsiones de capacidad aérea de su aeropuerto por compañías aéreas, la evolución de los principales mercados nacionales e internacionales e incluso analizar la movilidad de los turistas en destino, información que, sin duda alguna, supondrá un punto de inflexión para poder ajustar su estrategia.

«La Comunitat tendrá presupuesto, mientras el Gobierno no es capaz de aprobar sus cuentas»

En innovación, ya está aprobado el convenio para el hub tecnológico en el puerto de Castellón. La conselleria asumirá el coste de las instalaciones. ¿Cuándo empezarán las obras?

Nuestra intención es que empiecen cuanto antes porque es uno de los proyectos emblemáticos de esta Conselleria y el resultado de muchos meses de trabajo en colaboración con la Autoridad Portuaria de Castellón. A mediados de junio tendremos los nuevos presupuestos autonómicos en vigor y podremos agilizar la licitación. Esperamos que las obras puedan arrancar en 2026.

La política autonómica tras la dana

Usted llegó a la conselleria como sustituta de Nuria Montes, destituida tras la dana. ¿Hay muchas diferencias en la manera de gestionar respecto a su antecesora?

Me quedo por lo que tenemos en común: ambas formamos parte de un proyecto liderado por el president Carlos Mazón y creo que la apuesta por el desarrollo empresarial de la Comunitat Valenciana y de Castellón es innegable. Todas las medidas que impulsa esta Conselleria, independientemente de quien esté al frente, siguen la misma filosofía: simplificación administrativa, eficacia en la gestión y, sobre todo, consenso con los agentes empresariales para desarrollar políticas que sean verdaderamente útiles para nuestros sectores económicos.

Marián Cano, respondiendo las preguntas. / Gabriel Utiel

El Consell gobierna en minoría, y están las protestas por la gestión de la dana. ¿Cómo se puede dirigir la conselleria en medio de este panorama?

El Gobierno de Carlos Mazón se ha centrado en el proceso de reconstrucción tras la riada desde el primer minuto. Nosotros estamos y estaremos en eso y no en otra cosa, como el cálculo político o la bronca permanente que algunos parece que quieren instalar dentro del debate público con el objetivo de hacer campaña con el dolor. Independientemente del relato que la oposición se esfuerce por tejer, la Generalitat respeta todas las opiniones y las críticas, y nuestro trabajo es estar a la altura para gestionar la recuperación económica y emocional porque los valencianos nos eligieron para ello. Prueba de ello es que la Comunitat Valenciana contará con un presupuesto para este año. La pregunta es por qué otras administraciones como el Gobierno de España, que está abandonando a su suerte a los valencianos con decisiones como la no aprobación del FLA extraordinario, no es capaz de cumplir con el mandato constitucional de constituir una mayoría que le permita aprobar unas cuentas que, entre otras cuestiones, acaben con la infrafinanciación que los valencianos sufrimos desde hace años, y que han dejado a provincias como la de Alicante a la cola del país en inversión per cápita, o a Castellón o Valencia por debajo de la media nacional.

¿Cree que Carlos Mazón agotará la legislatura?

Creo que el president está absolutamente centrado en liderar el proceso de reconstrucción tras la riada, y el debate está enfocado en las necesidades de las localidades afectadas y que incluyen a varios municipios de Castellón que por cierto el Gobierno no considera como damnificados. Todos nuestros esfuerzos están y estarán ahí.