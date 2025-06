Guardiola (Compromís): "Cal seguir treballant per consolidar este canvi que reclama la gent"

El portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, David Guardiola, ha valorat aquest diumenge l'enquesta feta per Lápiz Estratégico Consulting per als diaris de Prensa Ibérica de la Comunitat Valenciana (Mediterráneo, Levante-EMV i Informació) amb motiu del cumpliment dels dos anys de legislatura i ha destacat que l'enquesta ratifica "el que venen dient les enquestes dels darrers dies: que la societat castellonenca està farta de Mazón i d’un Consell indigne y que per més que el PP provincial intenta desvincular-se de la nefasta gestió del Consell, la ciutadania és conscient de que tots són igual de responsables".

Segons Guardiola, "eixe rebuig a un PP que ha fet oídes sordes al clam de la ciutadania dona l’oportunitat d’un canvi electoral i de vertebrar una alternativa. I que per eixa alternativa, Compromís és decisiu".

Aixina, les enquestes "certifiquen que cal seguir treballant per consolidar este canvi que reclama la gent també a les comarques de Castelló i que no poden seguir ni un dia més amb aquest govern indigne". "L’enquesta consolida a Compromís com un puntal i com una alternativa, no només a este govern indigne, sinó per trencar les dinàmiques bipartidisme i per tornar a unes polítiques de progrés i de d'apostar pels serveis públics, la sanitat, l educació i els serveis socials de qualitat", ha finalitzat.