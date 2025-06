La Diputació de Castelló tria els projectes de cinc municipis com a finalistes del Concurs de Regeneració Urbana

La Diputació de Castelló inicia el compte arrere per a conéixer els projectes guanyadors de l’octava edició del Concurs Ceràmic de Regeneració Urbana (CRU) després de seleccionar als finalistes.

El jurat, després de la segona jornada de deliberació, ha triat finalment les propostes corresponents a Aín, Betxí, Cirat, Eslida i Geldo, entre 41 localitats que han participat a l’octava edició.

Gala de lliurament

Entre ells es troben els projectes guanyadors i els municipis que transformaran els seus espais en museus a l’aire lliure, que es donaran a conéixer a la gala de lliurament dels premis, prevista per al 13 de juny a Montán, municipi guardonat a l’anterior edició. . Entre els reconeixements es troben el premi CRU General, el CRU Plaza, el CRU 5M, cinc mencions especials i dos premis CRUE destinats a estudiants.

El jurat, presidit per l’arquitecte Chema Medrano, destacala qualitat de les propostes presentades enguany, l’ús innovador de la ceràmica en espais públics exteriors i l’impacte positiu que tindrà la regeneració urbana basada en la ceràmica en els municipis guardonats.

El diputat de Promoció Ceràmica, Vicente Pallarés, subratlla «la diversitat geogràfica de les propostes rebudes, procedents de Castelló, València, Alacant i Madrid». A més, valora molt positivament l’amplia participació de 41 municipis de la província, «la qual cosa consolida a este certamen com el principal aparador de l’arquitectura i dels usos contemporanis de la ceràmica».

Des de la Diputació recorden que els municipis guanyadors de les quatre edicions anteriors no poden tornar a presentar-se, la qual cosa garantix una distribució més equitativa de la inversió en regeneració urbana en la província.

Millora de carrers i places

«Gràcies a esta iniciativa, impulsada per la Diputació de Castelló, molts municipis de la província han remodelat i millorat els seus carrers i places de manera original amb l’ús de la ceràmica com a element principal», afegeix Pallarés.

I és que amb este certamen, la Diputació consolida el seu gran pacte amb la ceràmica per a «continuar generant noves oportunitats econòmiques i de desenvolupament en els municipis de la província», insisteix el diputat. A més, per a la present edició destaca l’increment del pressupost, fins a 1.012.500 euros, «reforçant la nostra aposta per la millora dels espais i la dinamització turística dels nostres municipis»,

A més, en esta edició del CRU, la institució provincial continua impulsant oportunitats per als municipis més xicotets amb noves categories de premis.