Muebles la Fabrica celebra la semana sin IVA del 2 al 8 de junio

Muebles la Fabrica celebra, del 2 al 8 de junio, su semana sin IVA. La firma de referencia en Castellón en venta de mobiliario, decoración y servicios de interiorismo lanza una interesante campaña que supone una gran oportunidad para vestir cualquier tipo de estancia o vivienda, otorgándole personalidad y adecuándose a todos los gustos.

Y es que la compañía se caracteriza por su variada oferta y la calidad de la misma, dos cualidades que le han valido la confianza de miles de clientes y una trayectoria empresarial de más de 50 años en la capital de la Plana. No obstante, cabe recordar que la empresa cuenta con más de 80 años de experiencia en el sector y más de 20 establecimientos en toda la península, Baleares y Andorra.

'Vestir' cualquier espacio

Elegancia y modernidad se dan cita en las instalaciones de Muebles la Fabrica, situadas en pleno centro de la ciudad (calle Enmedio, 91) y con 1.500 m2 de exposición, que albergan una gran representación de sofás (chaise longues, sillones, rinconeras, pufs y sofás-cama) y muebles para el hogar: salones (muebles de televisión, aparadores, vitrinas, estanterías mesas de centro, mesas de rincón, etc.), comedores (mesas, sillas, conjuntos, etc.), dormitorios (cabeceros, camas, mesitas, cómodas, etc.) , mobiliario de jardín (tumbonas, hamacas, mesillas, etc.), oficina (mesas, escritorios, sillas de despacho, estanterías, etc.) y auxiliar (espejos, percheros, zapateros, bancos, banquetas, etc.), así como elementos de decoración y colchones (somieres y bases, canapés, complementos, almohadas y productos de gama sanitaria). Esta cualidad responde a la apuesta de la compañía por la adaptación, desde sus inicios, a los cambios de tendencias, diseños y estilos en el mundo del mueble.

Diseño, calidad y variedad se unen en Muebles la Fábrica. /

Experiencia integral

El objetivo de Muebles la Fábrica es lograr la máxima satisfacción de sus clientes a la hora de amueblar o dar vida a cualquier estancia o vivienda. Para ello, además de un variado catálogo, en el que se incluyen desde el estilo clásico hasta las propuestas de vanguardia, el establecimiento ofrece a sus clientes una experiencia integral y personalizada a la hora de abordar cualquier tipo de proyecto, fundamentando su labor en la calidad, la funcionalidad y el diseño.

Para ello, la firma cuenta con un equipo de profesionales que asesoran y acompañan a los clientes en todo momento para adaptar cada paso a sus necesidades. El asesoramiento personal por parte de sus experimentados interioristas y decoradores profesionales, juega un papel clave en la elección del mobiliario adecuado y la decoración. A ello se suma que la empresa cuenta además con un equipo de montaje con una larga experiencia y profesionalidad, que garantizan la obtención del resultado óptimo en cada circunstancia.

Personalización y facilidades

Entre las claves de su éxito figuran los múltiples servicios que ofrecen a sus clientes, incluyendo la realización de muebles a medida, transporte y montaje gratuito, toma de medidas a domicilio, financiación personalizada sin intereses, y por supuesto la garantía de compra con un inmejorable servicio posventa.

Contacto

Teléfono: 964 21 69 55

Web: Muebles la Fábrica

Redes: Instagram, Facebook, YouTube y X