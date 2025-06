Nueva condena a la empresa que compró Marie Claire: tendrá que pagar 2 millones por despedir a 29 trabajadores

La justicia vuelve a dar la razón a los trabajadores de Marie Claire y ya van tres veces. El juzgado de lo Social número 3 de Castelló ha declarado este lunes nulos los despidos de 29 profesionales (representados por los abogados del sindicato UGT) y ha declarado extinguida la relación laboral, condenando a For Men (la empresa que compró la textil y después rompió el contrato y despidió a toda la plantilla) al pago de unos dos millones de euros en concepto de salarios atrasados e indeminzaciones.

Si el pasado viernes el juzgado de lo Social fallaba a favor de 31 trabajadores (representados por el despacho Laborea de Castellón) y condenaba a For Men a pagar 2,7 millones de euros, este martes han sido otros 29 profesionales los que han recibido la notificación de la sentencia. El texto, según ha podido saber Mediterráneo, declara nulos los despidos procedentes llevados a cabo mediante el ERE de For Men y declara extinguida la relación laboral de estos 29 trabajadores.

En el fallo, el titular del juzgado considera que la mercantil madrileña ha protagonizado un "incumplimiento grave" en el impago de seis salarios (desde octubre del 2024 a marzo del 2025) y asegura asimismo que For Men no efectuó el periodo de consultas que exige la ley a la hora de aplicar el ERE. Los abogados de UGT, a diferencia de los de Laborea, no reclamaron extender la responsabilidad de los impagos a Ángel Pío Sánchez Pérez, administrador único de For Men. No obstante, y pese a que los primeros sí pidieron que el empresario respondiera con su patrimonio ante los impagos, el magistrado solo condenó a la mercantil y argumentó que no quedó acreditada la existencia de confusión patrimonial entre la empresa y su administrador único. El bufete no descarta presentar un recurso de suplicación solicitando la revisión de la sentencia y también plantea acciones en la vía mercantil para depurar las posibles responsabilidades del administrador por su actuación en el marco de la adquisición y gestión de la unidad productiva de Vilafranca.

A estas dos sentencias, que condenan a For Men a pagar unos 4,7 millones de euros, se une el fallo del pasado mes de marzo, cuando el juzgado de lo Social número 2 Castelló condenó a la empresa madrileña a abonar cerca de 500.000 euros a once trabajadores de la textil, que llevaban sin cobra desde junio del 2024. En total, Formen ha sido condenada al pago de casi 5,2 millones a 71 trabajadores en concepto de indemnizaciones y nóminas atrasadas.

¿Quién pagará a los trabajadores?

Pese a que todas las sentencias han sido favorables, los trabajadores temen que For Men se declare insolvente. Si, finalmente, así lo hace será el Fondo de garantía Salarial (Fogasa) el que se haga cargo del pago de los salarios y las indemnizaciones, en este caso un máximo de 120 días de sueldos impagados más 20 días por año trabajado (con un tope de 365 días) por el despido.