Sis de cada 10 estudiants de la selectivitat entra a la carrera que vol a Castelló

L’Avaluació de Batxillerat d’Accés a la Universitat (EBAU), o cosa que és el mateix, la selectivitat, arrenca avui a la Universitat Jaume I per a 2.879 estudiants, 2.511 matriculats en la fase obligatòria i 368 només en la voluntària, dels quals un 60% sap ja què vol estudiar, segons un informe de Cercle Formació de l’Institut d’Orientació Universitària, entre un mostreig d’alumnat de 2n de Batxillerat.

Del document es desprèn que un 27% vol fer un grau de Ciències Socials, un altre 27% una carrera tècnica, com enginyeries, graus de tecnologia i de construcció; i un altre 27%, Ciències de la Salut, mentres que, segons la publicació, el 83% triarà la seva carrera per vocació i un 28% per les sortides professionals que ofereix.

La carrera triada

En aquest context, només sis de cada 10 (el 54,6%) entrarà en la carrera que vol fer, la que col·locarà en el número 1 de la preinscripció on pot afegir fins a 20 possibilitats. Seguint amb els donar-vos, el 16,2% accedirà a la segona, i el 9,2% a la tercera. El 20% restant, dos de cada 10, aniran per darrere en la convocatòria. És el que reflecteixen les dades del Sistema Universitari de les Universitats Públiques, que mostren que l’estudiantat que fa la selectivitat a Castelló acaba en una titulació que no contemplava inicialment.

Salut i Ciències, de gom a gom

No obstant això, l’UJI va tancar la matrícula d’aquest curs que ja s’acaba en Riu Sec amb el 96,74% de les places en els seus 35 graus cobertes, confirmant la tendència a l’alça, encara que mínima, de l’elecció en primera i segona preferència de les titulacions UJI, que ha passat del 57% en el 2022/23 al 64% aquest curs, amb Salut i la Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals al 100%, Jurídiques i Econòmiques al 95,15% i Humanes i Socials al 92,4% de les places.

I, de nou, en el top cinc del més demandat està Medicina (amb una nota de tall el passat curs de 13,178), Bioquímica i Biologia Molecular (12,318), Infermeria (12,11), el doble grau de Adem i Dret (11,712) i Matemàtica Computacional (10,791). A més, Medicina en l’UJI entra en el top 10 del més buscat a la Comunitat, després del grau de la Universitat de València, Alacant i Elx, amb el doble grau en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Politècnica de València al capdavant, amb una nota de 13,62.

Així són els exàmens

Els exàmens de la PAU duraran 90 minuts com és habitual, amb cinc assignatures obligatòries: Llengua Castellana, Valencià, Literatura; Història d’Espanya o Història de la Filosofia (a triar) i Llengua Estrangera (normalment Anglés) i la matèria de modalitat de cada branca de Batxillerat. La nota d’accés surt de la qualificació mitjana ponderada del 60% de Batxillerat i el 40% de la PAU.