La científica vila-realense Mª Jesús Vicent Docón, Premio Jaume I 2025

La Dra María J. Vicent (nacida en Vila-real 1973) se doctoró en 2001 en química supramolecular y materiales en la Universidad Jaume I de Castellón después de varias estancias científicas en el laboratorio del Prof. Fréchet en la Universidad de California, Berkeley (USA). Posteriormente, su investigación se reorientó a un perfil más biomédico, en un principio con una empresa española Instituto Biomar SA, y posteriormente en el ‘Centre for Polymer Therapeutics (Cardiff, UK)’ dirigido por la Prof. R. Duncan, pionera en el campo, después de la concesión de una beca posdoctoral Marie Curie en 2002. A finales de 2004, María se incorporó como investigador asociado al Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) a través de un contrato de Reintegración Marie Curie y promocionó a su cargo actual, jefa del Laboratorio de Polímeros Terapéuticos del CIPF, en 2006. Actualmente coordina el área de Terapias Avanzadas del CIPF y es la responsable científica de la plataforma de cribado farmacológico siendo un nodo especializado dentro de la Infraestructura europea ERIC-EU-OpenScreen. Forma parte de redes de excelencia en descubrimiento de fármacos (ES-OS, REDEFAR) y vesículas extracelulares (Tentacles, Geivex). Es Vicepresidenta de la Sección de Química Biológica de la RSEQ, pertenece al consejo de dirección de la ‘Controlled Release Society (CRS)’ y es la coordinadora del área de salud de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI). Es editora jefe de la revista Adv Drug Delivery Rev.

Su grupo de investigación se centra en el desarrollo de nuevos nanofármacos, en particular polímeros terapéuticos, para diferentes patologías entre las que destaca el cáncer avanzado-metastásico y las enfermedades neurodegenerativas. Su grupo de investigación cuenta ahora con 20 personas y ha sido financiado por subvenciones tanto nacionales como europeas (incluyendo una ERC Consolidator Grant-MyNano, ERCPoC-Polymmune y ERCPoC-Polybraint, Fundacion Health La Caixa-NanoPanther o NanoGBA). María ha recibido varios premios idea o ‘women in science’. Es co-autora de más de 140 artículos científicos internacionales de prestigio. Es co-inventora de 14 patentes, 4 de ellas licenciadas a la industria farmacéutica y una utilizada como base para la creación de la spin off ‘Polypeptide Therapeutic Solutions SL’ en 2012, actualmente con más de 80 trabajadores y parte de Arcline Investment Manangement con el nuevo nombre de Curapath.