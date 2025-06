Explosión de polillas en Castellón: "Las hay tan grandes como un pájaro"

Están en las conversaciones de muchos castellonenses durante los últimos días. Su presencia es continua en los hogares, de manera mucho más recurrente y numerosa de lo que es normal. Se trata de las polillas gigantes, que están invadiendo las casas de la provincia, con las consiguientes molestias que generan.

No es un problema específico de Castellón. Son muchas las zonas de España en las que se han reportado la presencia de este insecto, causada por una circunstancia meteorológica concreta que se ha dado este año.

No es otra cosa que el repentino estallido de las altas temperaturas, que han adelantado la eclosión del insecto, que normalmente es más progresiva.

Primavera húmeda

"Hemos pasado de no ver ni una sola polilla a tener una población inusualmente alta en cuestión de días", confirma el biólogo Andreu García, vicepresidente y portavoz de la Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP). "En situaciones normales, estos insectos van eclosionando poco a poco durante la primavera pero este año, tras una estación relativamente húmeda y fresca, la llegada repentina del calor ha hecho que estos animales aparezcan de golpe y se hagan notar más de lo habitual en hogares de toda España", explica el especialista en una entrevista con EL PERIÓDICO.

En España se estima que existen más de 4.000 especies de polillas distintas, así que, en función de la región, se están detectando unas u otras. "Hay algunas que son muy pequeñas y otras que son casi tan grandes como un pájaro, hasta de tamaños similares a los colibrís. Pero sea cual sea su dimensión, lo importante es recordar que no son peligrosas", recalca García, quien recuerda que las polillas no están clasificadas como insectos transmisores de enfermedades y que, de hecho, estos animales no pican ni a humanos ni a animales de compañía.

No son peligrosas

Los expertos recuerdan ante todo que no son animales peligrosos ni suponen riesgo alguno para la salud, pues ni pican ni transmiten enfermedades, como tampoco se alimentan de tejidos. La única excepción de esto último es la polilla de la ropa.

Los científicos señalan que lo que atrae a las polillas a una casa no es tanto la luz, como se venía suponiendo hasta ahora, sino los olores. Los compuestos volátiles que desprenden tejidos, alimentos, productos de limpieza y otros enseres domésticos tienen la capacidad de atraer a estos insectos, que identifican estos aromas como indicativos de posibles fuentes de alimentación.

Algunas plantas aromáticas sirven para ahuyentarlas sin necesidad de recurrir a los insecticidas. Especies como la lavanda, la menta o el laurel resultan desagradables para casi todas las especies de polillas. En todo caso, la presencia de estos animales alados no suele prolongarse durante muchos días.