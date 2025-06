Nervios y respiro al salir de la PAU en Castellón: "Ha sido un examen muy difícil"

Nervios a flor de piel, último repaso antes de entrar y últimos consejos de los tutores, a pie de aula. 2.795 de los 2.879 alumnos que se presentan a las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en la facultad de Ciencias Jurídicas y en la Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I (UJI) se han enfrentado ya al primero de los exámenes "más difíciles de los últimos años", como han coincidido muchos de los alumnos en una "nueva selectividad": el de Lengua Española y Literatura, donde se ha colado un texto sobre el polémico libro 'El odio', de Luisge Martín sobre el crimen de José Bretón, y un poema de Federico García Lorca.

"No me lo esperaba. Ha sido un examen muy difícil, porque hay más temario que abarcar, menos optatibidad, pero lo llevaba bien", dice Laia Ferreres, del IES José Vilaplana de Vinaròs. "Es lo que peor llevaba del temario, pero al final me lo estudié y menos mal", señala. Ella ha hecho el examen en uno de los seis tribunales instalados en el campus, en la ESTCE, donde, a las 9.30 horas en punto ha arrancado la EBAU. Marta Ballester, del IES El Torelló de Onda, piensa igual: "Esperaba que saliera Buero Vallejo y ha salido Lorca, inesperado cuanto menos".

El primer examen de Literatura y lengua Española, sobre la mesa. / Kmy Ros

100 personas con necesidades especiales

Este ha sido un año récord en el aula de necesidades especiales. "Esta EBAU coinciden 100 alumnos con necesidades muy distintas, desde TDA a dislexia, problemas visuales, diabetes, la clavícula recién operada... casuísticas muy diferenciadas que obligan a incrementar los recursos y complica la gestión", como ha explicado Sixte Safont, coordinador de la selectividad en la Universitat Jaume I.

"Por primer año, les hemos reunido en varios aularios en la ESTCE, para gestionar mejor sus necesidades", ha explicado, añadiendo que "no ha habido, de momento, ninguna incidencia".

"Muy bien, regulín o muy mal", hay para todos

A unos les ha ido "muy bien", a otros "regulín", y otros salían con desánimo y desazón. "Me ha ido regulín, nada bien, dejémoslo ahi", ha explicado Alejandro Menéndez, de La Consolación de Castellón.

Y la dificultad se ha notado. "Han puesto una pregunta de modalización de un texto que hacía años que no salía, no hay derecho", señalaba Marta Alonso, del IES Ribalta de Castelló. "La sixtaxis, lo que peor llevo, dentro de esta poca optatividad que nos han puesto", ha dicho Raúl Prepelita, del IES VIla-roja de Almassora.

Miedo por la ortografía

Los que se examinaban se quejaban entre ellos de Lorca, de ver si les baja la nota por las faltas de ortografía, el reloj que no para en el examen... y respiraban por haber pasado ya el primer trago de los nueve que les esperan en tres días.

"Confío plenamente en lo que ha estudiado, con todo lo que me he preparado, aunque al final me he dejado una pregunta", ha dicho Francisco Franco Roig, del IES Honori Garcia de la Vall. Lo mismo que Clara Sales, del Matilde Salvador de Castelló: "Me ha parecido un examen similar, incluso más fácil de los que hemos hecho en Bachiller. Me he preparado bien, aunque esperaba que saliera Martín Gaite".

Los horarios de los exámanes. / Mediterráneo

La PAU más exigente

El nuevo modelo incluye «criterios de corrección mínimos comunes sobre la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica y, como novedad, se pretenden evaluar aspectos como el pensamiento crítico y la madurez, con preguntas más desarrollativas sobre casos prácticos para aplicar los conocimientos, no tanto de memorizar y soltarlo en un examen», explica el coordinador de las PAU en Castellón.

Esta nueva selectividad, en Castellón, y en la convocatoria ordinaria, tendrá seis tribunales, divididos en los aularios de la facultad de Ciencias Jurídicas y en la Escola Superior de Ciències i Tecnologia. En julio, del 1 al 3, habrá tres, en la facultad de Humanas.

Más pruebas, más optativas

Esta EBAU tendrá dos pruebas más, pasando de 31 a 33 en tres días. Son los correspondientes al nuevo Bachillerato General, con las asignaturas de Ciencias Generales (modalidad) y Movimientos Culturales y Artísticos (optativa).

El estudiantado se examinará de entre seis y ocho materias, con una primera fase obligatoria, cuya nota debe ser superior a cinco para pasar a la universidad, y otra voluntaria para subir nota. Cada prueba, este año, tiene una sola propuesta de examen aunque en algunos apartados, eso sí, puede incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas.

El alumnado, en el examen. / Kmy Ros

Para obtener un 10 y ir a por el 14

En la parte obligatoria, se examinarán de Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II, la materia específica obligatoria de la modalidad cursada, Historia de España o de la Filosofía (a elección del estudiante)y Valencià i Literatura Valenciana. Como mínimo, para la fase voluntaria, se deben elegir dos materias, cualquiera de cada modalidad de 2º de Bachillerato, Historia de España o de la Filosofía, o y una segunda lengua extranjera distinta a la cursada. Todo esto, para llegar al 10. Para el 14 hay que ir a subir nota a otras dos pruebas.