Peregrinaje desde Castellón a Santiago de Compostela para romper barreras frente al daño cerebral

Una comitiva de 74 personas con daño cerebral adquirido (DCA) y sus familias de Castellón, Valencia y Alicante ha salido este lunes en tren rumbo a Santiago de Compostela para realizar un itinerario inclusivo del Camino de Santiago entre el 3 y el 6 de junio. Concretamente, 38 personas de las asociaciones Ateneu Castellón, Ateneu Maestrat y DACEM Segorbe participan en esta iniciativa, entre 21 personas afectadas, 16 familiares y 1 persona técnica. La actividad se enmarca en el VIII Encuentro anual de Familias con DCA de la federación Daño Cerebral Comunitat Valenciana con el objetivo de favorecer momentos de ocio y respiro y estrechar lazos entre el colectivo.

“Afrontamos juntos este reto sabiendo que vamos a compartir experiencias en torno a un reto aún mayor como es el día a día de las personas con daño cerebral adquirido”, afirma Daniel Abad, responsable técnico de la federación. “Poder realizar el Camino juntos es un estímulo físico y emocional para las familias con DCA”, añade.

La comitiva valenciana que ha emprendido este lunes el Camino de Santiago está compuesta por 34 personas con daño cerebral adquirido con diferentes tipos de secuelas tanto físicas como cognitivas, sensitivas, conductuales, funcionales y de comunicación. El 50% (17) de ellas presenta movilidad reducida y realizarán las diferentes etapas en sillas de ruedas. Las 40 personas restantes que forman el grupo son familiares y personal técnico voluntario. Todas ellas proceden de diferentes asociaciones valencianas de daño cerebral adquirido, como Daño Cerebral Ateneu Castelló, Ateneu Maestrat, DACEM Segorbe, Daño Cerebral Valencia, Daño Cerebral ADACEA Alicante y ACERVEGA, además de la propia federación.

Desde el Alto Palancia

Juan Piera Landete y Agustina Bazataqui Bau son unos de los participantes en el peregrinaje. Agustina padece daño cerebral adquirido a raíz de un atropello ocurrido hace 11 años, cuando cruzaba un paso de cebra y un hombre se la llevó por delante", explica su marido, Juan. "Nuestra motivación es recordar cuando lo hicimos hace 20 años, de Roncesvalles a Santiago", agrega. Y es que Agustina pasó "un mes y pico en la UCI. Salió de milagro porque tiene mucha fuerza y se recuperó", agrega Juan. Sin embargo, este trágico accidente le dejó secuelas, entre ellas, pérdida de memoria, pérdida de equilibrio. A raíz de la discapacidad que padece, no puede valerse por sí misma, pero "tiene mucha fuerza de voluntad", agrega Juan, quien añade que asiste al centro de recuperación de DACEM en Segorbe, aunque residen en Caudiel. "No podría dejarla sola en una residencia", asevera Juan, quien se ha volcado en su mujer. Anima, asimismo, a que otras personas se animen a vivir esta experiencia.

Desde Benicarló

Por su parte, Cristina y Rolf Spillmann, son dos jubilados, de nacionalidad suiza, casados desde 1971, con hijos y nietos establecidos cerca de Ginebra. Hace más de quince años que Rolf hizo el Camino Francés, entero hasta Finisterre, empezándolo en Le Puy-en-Velay/Francia, junto a un grupo de amigos. Les motivaba la curiosidad por peregrinar en esta ruta tan especial, conocer su esencia espiritual, aleccionados por un guía suizo cuyas andanzas a pie son su razón de ser. Al tener una vida profesional muy activa, los amigos estaban obligados a realizar el Camino por trozos. Cristina se unió al precioso tramo entre Burgos y Logroño. En otra ocasión, los dos juntos hicimos la ultima etapa, de Sarria a Santiago. Era en 1999.

Cristina y Rolf Spillmann participantes en la peregrinación / DACE

El daño cerebral de Rolf, que padece problemas cognitivos, proviene de una muy severa meningitis bacteriana, sufrida en 2022. Tuvo que pasar siete semanas en el Hospital de Vinaròs. Su recuperación fue bastante buena gracias a la pericia de excelentes profesionales de la Seguridad Social. "Ahora estamos ilusionados por esta iniciativa de la Federación de Daño Cerebral Adquirido de la Comunitat Valenciana que mucho agradecemos, convencidos de que pasaremos unos días inolvidables en excelente compañía. Veremos hasta qué punto podremos participar de las excursiones: Cristina no toma ni una pastilla a pesar de sus ochenta años. En cuanto a Rolf llevamos una silla de ruedas para las excursiones, explica la pareja.

Desplazamiento en tren

Para hacer posible el desplazamiento, Adif ha facilitado plazas adaptadas y personal de apoyo en dos trenes con salida desde Valencia y Alicante con destino Ourense. Desde aquí, dos autobuses adaptados les trasladarán hasta Santiago de Compostela.

Un itinerario del Camino adaptado

Dadas sus necesidades especiales, la delegación valenciana con daño cerebral adquirido realizará un itinerario inclusivo del Camino de Santiago. Se trata de 3 etapas cortas repartidas en 3 días que no superan los 4/5 km. El martes 3 de junio harán la primera entre Caldeiras do Castro y Vilarmide, al día siguiente realizarán una ruta a pie entre Noia y la Ría de Muros, para el jueves 5 de junio entrar caminando a la plaza del Obradoiro desde el Monto do Gozo. Allí les recibirá la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, para posteriormente recibir la apreciada Compostella, la acreditación que reconoce a los peregrinos del Camino.

Las caminatas se complementan con otras actividades de ocio y convivencia, que incluyen visitas a museos, iglesias, excursiones y encuentros.

El Camino antes y después del DCA

Entre las personas participantes, algunas habían hecho el Camino antes del DCA y ahora afrontarán este reto desde una nueva perspectiva. En algunos casos será literalmente una experiencia nueva pese a repetir la experiencia, ya que no se acuerdan de su primer Camino al tener afectada la memoria como consecuencia del daño cerebral adquirido.

Del senderismo y la bici estática a recorrer el Camino

La idea de celebrar el Encuentro de Familias con DCA de la federación surge de los 11 grupos de senderismo, tanto en la naturaleza como urbano, que se organizan en diferentes asociaciones valencianas de daño cerebral adquirido para promover el ejercicio físico y la vida saludable en una actividad de ocio y respiro. En el caso concreto de DACEM Segorbe, las personas participantes se han entrenado con bicis estáticas hasta completar los kilómetros que unen su sede con Santiago de Compostela. Estas experiencias han permitido que muchas familias hayan decidido dar el paso a emprender el Camino, pese a las limitaciones que plantea la discapacidad

Daño Cerebral Comunitat Valenciana

Daño Cerebral Comunitat Valenciana es la federación de asociaciones de daño cerebral adquirido de la Comunitat Valenciana, anteriormente conocida como FEVADACE. Fundada en 2010, nace con el objeto de representar y dinamizar al colectivo de personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Está formada por las asociaciones Daño Cerebral Adacea Alicante, DACERELX en la comarca del Bajo Vinalopó, ACERVEGA en la comarca de la Vega Baja del Segura, CEREBRUM Dénia y CORATGE Alcoi en la provincia de Alicante; Daño Cerebral Ateneu Castelló, ATENEU Maestrat y DACEM Segorbe en la provincia de Castellón, y Daño Cerebral Valencia en la provincia de mismo nombre. Ha participado en el desarrollo de la Estrategia para la atención al DCA en la Comunidad Valenciana 2017-2020 y en la que se desarrolla actualmente.