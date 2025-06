Los pescadores de Castellón estrenan las redes de la "ruina"

Los pescadores de la modalidad de arrastre de Castellón han empezado junio estrenando redes. Desde este lunes, y para cumplir con Europa y no ver recortados los días de faena, trabajan con mallas más amplias (de 45 milímetros en el caso de las pesquerías de costera), y el balance del primer día no puede ser más negativo. «Tenemos la moral por el suelo. Tal y como sospechábamos hemos perdido una gran cantidad de capturas. Eso va a ser la ruina», asegura Manuel Peña, patrón mayor de la cofradía de pescadores del Grau de Castelló.

A las 17.00 horas, nada más llegar los barcos a tierra, en las lonjas de Castelló, Peñíscola, Burrriana, Benicarló y Vinaròs cundía el más absoluto pesimismo. «Es un desastre. Estamos muy disgustados. Con las nuevas redes hemos dejado de capturar una gran cantidad de salmonete, móllera, morralla o jurel», describe Peña. De hecho, calcula que con las nuevas redes cada embarcación de arrastre ha dejado de facturar solo durante este lunes una media de 500 euros. «Esto es un nuevo golpe . La merma en las capturas oscila entre el 30 y el 40% y eso no hay quien lo aguante», lamenta.

El primer día con las nuevas mallas ha supuesto un amargo baño de realidad para un sector que lleva años en una situación complicada y los pescadores insisten en que no entienden cómo se ha llegado hasta aquí. «Estamos haciendo las vedas que nos marcan desde Europa, todos los estudios indican que los caladeros están bien, que no hay sobre explotación... no entendemos nada. Lo que queremos es que nos dejen trabajar y lo único que hacen es darnos un golpe tras otro», asegura el máximo responsable de la cofradía de pescadores del Grau, quien recuerda que esta medida ha venido para quedarse.

Un sector en la cuerda floja

El establecimiento de mallas más amplias es la condición que en diciembre del 2024 puso la UE para evitar un recorte de los días anuales de faena de 130 a 27 que, de haber salido adelante, hubiera supuesto la sentencia del muerte de un sector que en Castellón ya no es lo que era. Cada vez quedan menos embarcaciones (en la modalidad de arrastre son 61) y solo en los últimos cinco años las capturas han caído cerca de un 32% y la facturación un 17%. «La implantación de las nuevas redes puede ser la puntilla», insiste Peña.

Y como las malas noticias nunca llegan solas, a todos estos problemas se une el recorte en las capturas de gamba roja. Europa ha establecido para este año una reducción del 10% respecto al 2024 , de nuevo, Castellón, se verá afectada. D e hecho, y según datos de la Conselleria, la flota de la provincia captura cada año unas 9,4 toneladas de gamba roja que alcanzan un valor de 460.000 euros.