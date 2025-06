L’UJI se situa en el 4,4% de les millors institucions d’educació superior del món

La Universitat Jaume I de Castelló se situa entre el 4,4% de les millors institucions d’educació superior del món, segons l’edició 2025 del Center for World University Rankings (CWUR), i continua destacant especialment el seu rendiment en l’àmbit de la investigació.

En concret, la universitat pública de Castelló s’ubica en el lloc 938 de les 21.462 institucions que conformen el rànquing i en l’àmbit nacional es consolida en el lloc 31. De les institucions d’educació superior avaluades, el CWUR selecciona les 2.000 millors sobre la base de quatre factors com són el rendiment de la investigació, que representa un 40% de la valoració global i que té en compte tant el nombre d’articles i la seua qualitat, com el nombre d’articles altament citats; la qualitat de l’educació, a la qual s’atorga un 25% de la valoració; l’ocupabilitat de l’estudiantat, que també representa un 25%, i els guardons obtinguts pel professorat, al qual s’atorga un 10%.

Liderada per Harvard

El Center for World University Rankings és una organització consultora líder que proporciona assessorament sobre polítiques, coneixements estratègics i serveis de consultoria a governs i universitats per a millorar els resultats educatius i de recerca. És una de les llistes de referència mundial i es troba liderada per la Universitat de Harvard. Quant als països que tenen un major nombre d’universitats al rànquing, lidera el llistat la Xina amb 346 universitats entre les 2.000 primeres, seguida dels Estats Units amb 319. El Japó en té 107, el Regne Unit 94, França 71 i Espanya 53.