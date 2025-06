La Diputació mou fitxa per les desaladores de Castelló: buscarà "el millor acord" amb Acuamed

La Diputació de Castelló proposarà a Acuamed “el millor acord per a Castelló” per a l'ús de les dessaladores que integrarà el Consorci Provincial d'Aigües. La proposta que plantejarà la institució provincial regula els termes i condicions en els quals es desenvoluparà la connexió entre la planta dessaladora de Cabanes-Orpesa, la dessaladora de Moncofa, i els sondejos d'aigua subterrània executats per Acuamed amb la xarxa de distribució gestionada pel Consorci Provincial d'Aigües de Castelló, a fi de conformar un Sistema Provincial de Proveïment d'Aigua.

Valoracions del diputat

“Des de la Diputació de Castelló perseguim l'objectiu d'assegurar el subministrament d'aigua a tots els municipis de Castelló, i el conveni plantejat forma part d'eixe compromís i des d'este Govern Provincial estem impulsant i esperem que es puga materialitzar”, ha subratllat el diputat del Cicle Integral de l'Aigua, Iván Sánchez.

Així, en el conveni que es plantejarà per la institució provincial s'inclouen tant les infraestructures ja executades per Acuamed, entre les quals es troben sondejos, plantes dessaladores i les seues obres complementàries, així com noves infraestructures com a sondejos i conduccions, i infraestructures de regulació necessàries perquè el Consorci puga disposar de l'aigua en els punts de lliurament adequats per a la xarxa de subministrament existent.

Autoritzacions per l'ús de l'aigua

Com ha explicat el diputat provincial “la concessió o autorització temporal per a l'ús d'aigua dessalada de les plantes de Cabanes-Orpesa i Moncofa serà un requisit previ imprescindible per a dur a terme l'inici del subministrament”. Per això, com ha subratllat el diputat provincial, “la nostra proposta que plantejarem passa perquè el conveni quede condicionat a l'obtenció per part del Consorci, d'esta concessió o autorització per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, realitzant-se el subministrament d'aigua exclusivament a aquells ajuntaments que estiguen integrats en el Consorci”.

Desaladora. / Mediterráneo

Duració del conveni

Quant a la duració del conveni, es preveu el temps necessari per a la recuperació dels costos derivats de l'execució de les infraestructures hidràuliques que s'establiran en este acord. Un temps estimat de 30 anys, prorrogant-se automàticament per períodes successius de 5 anys. Una vegada recuperats els costos per Acuamed, les infraestructures seran entregades al Consorci.

Retorn de la inversió

I pel que fa al subministrament d'aigua per part d’Acuamed, al Consorci es retribuirà mitjançant una tarifa variable, proporcional al volum d'aigua efectivament subministrat per les infraestructures incloses en el conveni. La tarifa repercutirà tant per a les infraestructures ja executades com per a les noves infraestructures a executar. I, com ha explicat Iván Sánchez, “el Consorci no tindrà cap obligació econòmica fins que les infraestructures hagen sigut efectivament posades en servei”.

"És el més beneficiós per a Castelló"

El diputat responsable del Cicle Integral de l'Aigua ha afegit que el conveni que proposarà la institució “és el més beneficiós per a Castelló i forma part del full de ruta establit per este Govern Provincial liderat per Marta Barrachina, d'un projecte de futur per a aconseguir que el conjunt de la nostra província compte amb els recursos hídrics necessaris i garantir el benestar en els 135 municipis”. En eixe sentit, Iván Sánchez espera que el conveni siga acceptat per Acuamed “i puguem desbloquejar un conveni que porta temps enquistat i que la seua ratificació és necessària per a poder donar inici a unes obres molt esperades”.

Ampliar els beneficiaris

I és que, com ha afegit el diputat, “amb les infraestructures que són objecte d'este conveni aconseguirem estendre el proveïment d'aigua de les dessaladores a part de la província de Castelló, garantint amb això el seu creixement, desenvolupament i generació d'oportunitats”. En l'actualitat, la dessaladora d'Oropesa atén este municipi, a més de Benicàssim i Cabanes, mentres que la de Moncofa únicament atén eixa localitat.

El diputat provincial ha conclòs posant l'accent en la necessitat de “fer un front comú i fer una correcta gestió sobre els recursos hídrics així com una optimització i manteniment de les infraestructures”.