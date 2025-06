Els investigadors de l'UJI aposten per obrir la seua ciència al món sense límits

Més del 90% del personal investigador de la Universitat Jaume I de Castelló considera que els resultats de la investigació han de ser accessibles en línia sense restriccions. Aquesta visió consolida l’aposta per la ciència oberta entre la comunitat acadèmica, segons l’enquesta «Què pensem sobre la ciència oberta?» impulsada pel Vicerectorat d’Investigació en sintonia amb l’Estratègia Nacional de Ciència Oberta, que ha comptat amb una participació significativa del 33,8%, amb 330 respostes representatives, de 1.000 enquestats.

Les dades reflecteixen que un 84% identifica l’accés obert com a motor d’innovació científica i social i dona suport a les estratègies institucionals que promouen els entorns oberts, col·laboratius i amb major impacte social; i que el 87% rebutja la monetització de la difusió investigadora, perquè la comunicació científica es concep com un bé comú, amb models editorials sense ànim de lucre i una cultura del coneixement compartit.

Reptes importants sense límits

No obstant això, l'informe també assenyala reptes importants. Encara que s'hi observen millores respecte a l'enquesta realitzada en 2021, el coneixement tècnic sobre les diferents vies d'accés obert continua sent limitat (mitjana de 2,22 sobre 5), i només un de cada cinc investigadors o investigadores declara tindre un coneixement alt sobre els plans de gestió de dades (PGD). Aquestes mancances evidencien la necessitat de reforçar la formació i l'acompanyament institucional en aquest àmbit.

Pel que fa a les publicacions, la revisió per pars doble cec és percebuda com la modalitat més justa i objectiva i només el 7,3% defensa una revisió oberta. A més, el factor d’impacte i la reputació de la revista són els criteris més influents en decidir on publicar i les mètriques tradicionals continuen amb el domini de l’ecosistema acadèmic.

Laboratoris d'investigació a l'UJI, / Mediterráneo

Cap a una cultura científica transparent

L'enquesta, juntament amb les dades brutes completes i un resum executiu, està disponible en obert a través del repositori institucional. En conjunt, els resultats subratllen la urgència d'avançar cap a una cultura investigadora transparent, inclusiva i responsable, en línia amb els nous marcs d'avaluació promoguts a escala europea.

La realització d'aquest diagnòstic es recull com un dels compromisos inclosos en el Pla ENCA-UJI aprovat pel Consell de Govern en juny de 2024 amb la finalitat d'orientar les seues polítiques amb una transformació institucional responsable en l'àmbit de la investigació. I està alineada amb la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) i vinculada als projectes europeus CATALISI i EDUC-WIDE.