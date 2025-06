Compromís carrega contra la gestió de les residències públiques a Castelló i exigeix un pla de xoc provincial

Compromís alerta de les "greus deficiències" denunciades per la Intersindical Valenciana en diverses residències públiques de la província de Castelló i mostra la seua preocupació davant el trasllat dels usuaris del CEEM d'Albocàsser a un centre amb mancances evidents.

“Les condicions detectades a la residència de gent gran de Borriana, al centre de menors Lledó II i a la residència Verge de Lledó I són inadmissibles en un sistema públic que hauria de vetllar pel benestar de les persones més vulnerables”, expressa la diputada, Maria Fajardo, que afegeix: “Exigim solucions a la falta de personal, les deficiències estructurals i la precarietat laboral que afecten greument la qualitat del servei”

"Greu irresponsabilitat"

A més a més, pel que fa al trasllat del CEEM d’Albocàsser, “considerem una greu irresponsabilitat que es prenga una decisió d’aquesta magnitud sense garantir, prèviament, que les condicions del centre receptor siguen dignes”, lamenta.

Per això, la coalició exigeix a la Generalitat Valenciana que "deixen de mirar cap a un altre costat i actuen de manera immediata per posar fi a aquestes deficiències estructurals i laborals" i insta la Diputació de Castelló a" assumir també la seua responsabilitat institucional". “Malgrat que la gestió directa de moltes d’aquestes residències corresponga a la Generalitat, la Diputació no pot restar passiva davant la situació crítica que viuen moltes persones a les comarques de Castelló”, defensa.

Per això, “exigim que es convoque amb urgència una comissió de treball conjunta amb els sindicats, els ajuntaments implicats i entitats socials per elaborar un pla de xoc i una dotació pressupostària per reforçar els serveis socials i d’atenció residencial”, conclou.