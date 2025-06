El PSPV provincial no anirà als actes de l'Orgull de Castelló "per la intolerància" de Vox i la "complicitat" del PP

El PSPV-PSOE de la província de Castelló no participarà enguany en cap dels actes organitzats per l’Ajuntament de Castelló de la Plana aquest dissabte amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBIQ+. Cap càrrec orgànic ni institucional del partit estarà present en la programació prevista, en senyal de rebuig a l’actitud "LGTBI+fòbica· del govern de Begoña Carrasco, format per PP i VOX.

“No anem a ser partícips d’un intent de la senyora Carrasco de blanquejar la imatge d’intolerància, discriminació i odi que propaga el seu govern”. Així de contundent s’ha mostrat el secretari general provincial, Samuel Falomir, qui responsabilitza únicament l’alcaldessa “del clima d’hostilitat envers el nostre col·lectiu”.

“Begoña Carrasco és l’única responsable que des de l’Ajuntament es proferisquen insults cap a les persones que estimen lliurement, perquè és ella l’única que té la potestat de posar i llevar competències. Si aquest personatge –referint-se al regidor de Vox Castelló Alberto Vidal– continua atacant les persones LGTBI com a regidor de govern és perquè l’alcaldessa vol”.

Falta de reacció del PP

“Encara no hem escoltat cap representant del PP, ni a la pròpia Carrasco, condemnant les paraules de Vidal en què acusa les persones LGTBIQ+ de ser un perill per als xiquets i xiquetes”. “L’únic perillós per a la democràcia i la convivència és ell i el seu partit estigmatitzador, racista, homòfob i classista”, ha continuat.

Segons Falomir, Castelló de la Plana ha passat de ser “una ciutat oberta i tolerant a una ciutat governada per persones podrides per dins que volen que tornem als armaris i al blanc i negre”. I ha afegit: “Si l’alcaldessa creu de veritat en els drets del col·lectiu LGTBIQ+, el que hauria de fer és expulsar aquest regidor immediatament”.

El PP obri la porta a les teràpies de conversió

En la mateixa línia s’ha expressat el secretari provincial d’LGTBIQ+ del PSPV-PSOE, Rubén de la Cruz, qui ha remarcat que “no anem a participar en cap acte que organitze una institució que legisla contra nosaltres”. “I no només ho fem en contra de l’Ajuntament, sinó també perquè el partit de l’alcaldessa ha pactat a les Corts desmuntar la llei Trans i obrir la porta a les teràpies de conversió.

“Han traspassat una vegada més una línia roja. Les seues paraules i actituds polítiques són simplement repugnants i són una mostra més de l’odi i la LGTBIfòbia que aquests partits representen”. “El silenci del PP contribueix a normalitzar aquesta realitat i no hi ha manifestació que puga desviar-nos”, ha advertit.

Per al representant socialista, “el nostre orgull no és una foto ni un dia de postureig, són 365 dies de lluita pels drets que ens estan llevant”. “No serem còmplices de la seua LGTBIfòbia disfressada de tolerància”, ha conclòs.