Castellón acumula un déficit de más de 7.000 viviendas en cinco años

La falta de oferta se erige como una de las claves principales para entender las dificultades de acceso a la vivienda en la provincia de Castellón. El ritmo de construcción de nuevos inmuebles resulta insuficiente para poder cubrir los hogares que se crean, llevando así a que las promociones que se estén impulsando, tal y como recogió este periódico, encuentren rápidamente propietario.

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), en línea con lo advertido anteriormente por otros organismos, da buena cuenta del alcance del déficit existente en el parque residencial de la provincia y, sobre todo, de cómo la bola se ha ido haciendo más y más grande en los últimos cinco años, cuando se ha agravado la problemática.

A peor tras la pandemia

Durante el último lustro, Castellón acumula una carencia de nada más y nada menos que 7.071 viviendas respecto a las que resultarían necesarias para dar cabida a los nuevos hogares, según el estudio. Por años, la situación empeoró notablemente después de la pandemia de covid: en el 2020 faltaron 614, en el 2021 fueron 2.374 y en el 2022 se quedaron en 1.360 menos, mientras que en 2023 la carencia se quedó en 1.437 y el año pasado, en 1.286.

Más en detalle, en el 2024 se entregaron 1.152 viviendas en la provincia, a la vez que se crearon 2.438 nuevos hogares, dando lugar a la mencionada diferencia. De esta forma, Castellón se sitúa en el acumulado entre las provincias con un déficit más alto de inmuebles. Ocupa el número 17 en la clasificación, siguiendo de cerca a Huelva (7.649) o A Coruña (7.786). De hecho, supera a otros territorios como pueden ser Zaragoza (1.022), Sevilla (3.391) o Córdoba (1.639).

Diferencia entre viviendas nuevas entregas y nuevos hogares censados en Castellón / MEDITERRÁNEO

Las proyecciones de los hogares para los próximos años advierten de que mucho tiene que acelerar la construcción para poder corregir esta tendencia. Solo para este año está previsto que se creen 5.791, cifra que apenas sufrirá ligeras variaciones de cara al 2030.

«Todos los estudios hablan de un déficit que cada año va creciendo al ir acumulando más y más», explica el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Castellón (Apecc), David Ruiz, quien alude a otros estudios con conclusiones en esta línea como el realizado por el Banco de España. «El ritmo de construcción va aumentando, pero aún no es capaz de cubrir ese déficit», añade.

Un doble escollo

¿Y si hay demanda qué impide construir más? El máximo representante de la patronal castellonense de la construcción es claro en este sentido y apunta a una doble causa. «No hay suelo disponible ni mano de obra», sentencia. Al respecto, sostiene que «en puntos como Castelló apenas queda suelo y el que se está poniendo a disposición tiene que superar unos trámites que llevan su tiempo».

No obstante, Ruiz muestra especial preocupación por la carencia de personal: «No hay manera de que venga gente, pero ya no solo de albañiles, sino también de otras actividades anexas a la construcción de un edificio como fontaneros, electricistas, instaladores...», detalla, incidiendo en que esto afecta a las obras que ya están en marcha al ralentizarlas pero también se traduce en más costes.