Castellón entra en las batallas de TikTok: los protagonistas que arrasan en el 'ring'

Humor, pique, directos, madrugada para alcanzar al público de otros países, naturalidad, retos, autenticidad, recompensas, reconocimiento y una montaña rusa de emociones. Son el SEO de las batallas de TikTok y Castellón tiene su propio plantel: gente joven con más o menos experiencia en este campo, que se abre paso con éxito en la creación de contenidos. Como Cristian (de Almassora), Naia (Vila-real) o Selena (Castelló). En este reportaje -más abajo- cuentan sus comienzos y en qué consisten sus directos, con retos incluidos, en los que la batalla dura poco, pero se encadena con otras en un espacio con cabida para las reflexiones finales sobre la vida entre quienes aún permanecen conectados de madrugada.

De rosas, ballenas y leones

Una batalla de TikTok implica una recompensa económica y, en el argot, los seguidores de cada contrincante le lanzan recompensas virtuales que son las que hacen que gane su favorito. Son emoticonos muy atractivos (rosas, ballenas, felinos), y en movimiento, cuyo coste va desde céntimos a los 600 dólares (unos 525 euros) del TikTok universe, el top; unas ganancias repartidas a porcentaje entre el vencedor y la red social, que se cargan en la cuenta.

La opción de enviar regalos aparece automáticamente en la pantalla cuando el usuario accede a una retransmisión en vivo. Viendo un duelo puedes saber su impacto monetario. No hay un sueldo fijo, depende del poder de ese día. Hay creadores en el mundo que sí viven de eso y bien.

Un joven mira TikTok desde su teléfono móvil / MANU MITRU

Pero Cristian, Naia y Selena insisten en que lo que de verdad les importa es el rato que pasan con su comunidad, la conexión emocional con gente de todo el mundo y el contador al alza de seguidores. En los desafíos los castellonenses apuestan mucho por animar con el máximo de energía, el humor o las propuestas sencillas como el silencio si vas perdiendo, o tatuarte con rotulador en la frente el nombre del ganador/a de la batalla. Alguno/a ha recibido tres ballenas de golpe, o un gato-león o exóticas aves. Aunque muchos evitan los retos más extremos o absurdos, siempre hay en el universo TikTok quien tiene como pena, tras perder, comerse un huevo crudo o probar la sal con pimienta, lo que forma parte del atractivo del formato; y nunca nada extremo o fuera de los límites. Suele primar la naturalidad y el humor. Como un pique entre amigos, muy de andar por casa.

Laura, profesora de la UJI. / Mediterráneo

La profesora de la UJI y coordinadora académica del Grado de Periodismo de la UJI, Laura Alonso, lleva estudiando la evolución del uso de TikTok desde que surgió en 2017. «Tiene un origen muy vinculado a la música y en sus inicios circulaban vídeos musicales cortos. Luego se adaptó a lo que ofrecían otras como Instagram y, con el covid, pasó de minoritaria a despuntar con descargas y hacerse viral», relata. «En la actualidad podemos encontrar vídeos de temáticas muy distintas: belleza, deporte, cine, música…e incluso tutoriales o hacer compras. Lo que diferencia a TikTok es su algoritmo de recomendación, muy sofisticado, que funciona muy bien. Tiene muy estudiados tus intereses y te ofrece lo que quieres en cada momento», añade Alonso.

¿Cuál es el perfil del usuario? «Es muy joven, sobre todo, menor de 30 años. Pero diferenciamos una primera franja de menores de 18, que están en el instituto; y el grueso, de 18 a 24 años. Le dedican bastante tiempo: una o dos horas al día viendo vídeos que le recomienda el algoritmo», concreta.

Ejemplos de recompensas en TikTok. El regalo de mayor cuantía, unos 600 dólares (unos 526 euros) es el TikTok Universe. / Mediterráneo

Sobre las batallas de TikTok, la experta de la UJI considera que «son un ejemplo más de las adaptaciones que realiza esta plataforma y una manera fácil de conseguir beneficiarse económicamente. Es una forma de entretener, pero personalmente me genera ciertas dudas a nivel ético, ya que si tenemos en cuenta el tipo de perfil que está en TikTok quizás podemos generar ciertos comportamientos irresponsables o incluso fomentar adicciones con las donaciones de dinero. Los universitarios consumen las batallas, pero no de forma generalizada. Prefieren otro tipo de contenidos». Y en cuanto al uso, ve claves estos consejos:

Crear vídeos atractivos, cortos (que no sobrepasen el minuto y medio).

Incluir tendencias o lo que es viral en el momento (una canción, un baile o forma de hablar…).

Que sea emocional y auténtico.

Tres creadores de contenido de Castellón que arrasan en los duelos

Cristian del Valle: Team El Bicho del Valle

Cristian, con los premios que le reconocen como ganador de batallas de TikTok. / Mediterráneo

Cristian del Valle, de 39 años y natural de Almassora, jugó al fútbol en el CD Castellón. Hoy en día es empresario de alquiler de vehículos y creador de contenido en redes sociales, especialmente en TikTok, donde pasó de los directos sin más a sumergirse en las batallas. Y triunfar. Han pasado cinco años desde sus comienzos y en la vitrina de su set ya acumula 13 trofeos por estos singulares duelos en directo. En el Premium Life Fest, una de las competiciones más importantes de TikTok, en Londres, quedó en el top 3 europeo. «Allí tuve una batalla muy épica y conseguí más de 2 millones de puntos con el apoyo de la gente que enviaba los regalos virtuales. O sea, imagínate. La verdad es que fue una de las más duras que tuve», recuerda emocionado y agradecido a su team. A este galardón se suma el Community Fest, el de Flamenco, de Ibiza y muchos más.

Su andadura en redes comenzó tras participar en los programas de TV La isla de las tentaciones y Mujeres y Hombres y Viceversa; y luego llegaron los directos con la meta de llegar al millón de fans. Se dio cuenta que le enviaban recompensas virtuales y así empezó a conocer qué eran las batallas tras participar, «casi por azar». A preguntas sobre si ha tomado parte en batallas de TikTok con famosos, matiza que «la gente que es más conocida aquí en España no suele hacer TikToks y menos batallas. Los creadores de contenido somos totalmente diferentes y venimos más del mundo digital que de televisión».

TikTok

En su caso, Cristian empezó con el Team Pomeranias -tiene tres perros de esta raza-- y más adelante lo rebautizó, tras iniciar otra etapa, con el nombre El Bicho del Valle, un proyecto internacional en el ya atesora seguidores de países diversos como Dinamarca, Japón, EEUU o Eslovaquia.

¿Cuál es su estilo en los directos? «Canto, tengo mis propios temas y me gusta mucho bailar. Así que mezclo música, baile (bachata, salsa, kizomba) y hago un poco de animación, de entretenimiento, con el objetivo de hacer reír y generar un ambiente agradable, que la gente lo pase bien, se ría y esté cómoda», cuenta este almassorí.

Cristian, durante una batalla. / Mediterráneo

Con más de 1,2 millones de seguidores ya en TikTok, persigue seguir en la cima, conservar su posición actual y hacer crecer a su comunidad. Muchos de sus compañeros han ido abandonando la plataforma, pero él continúa activo, compaginando su actividad digital con su empresa.

En su trayectoria ha llegado a ser Top 1 de España en TikTok en múltiples ocasiones y quiere seguir volcándose en su recorrido ya iniciado en las competiciones internacionales. Hace poco estuvo en Bogotá, donde llegó a quedar tercero.

Cristian destaca la importancia de mantener la conexión con su público, no ya por apoyo económico, sino por ofrecerles un espacio de desconexión, alegría y entretenimiento. Su misión es que quienes se unen a sus directos puedan olvidarse de sus problemas por un rato y pasarlo bien, de forma amena, unas horas. Sus aficiones son el deporte, compartir tiempo con los amigos y viajar. De hecho, ya ha visto mucho mundo -Alemania, Suiza, Italia, Inglaterra o República Dominicana-, y de cara a este verano tiene un plan idóneo: cumplir su sueño de saltar en paracaídas.

Cristian. / Mediterráneo

Perfil en TikTok: https://www.tiktok.com/@cristiandelvalleo?lang=es

Naiara Monforte: Team Naia

Naiara ha comenzado recientemente con los directos y batallas en TikTok. / Mediterráneo

Naiara Monforte, Naia en TikTok, tiene 21 años y vive en Vila-real. En solo tres meses ya ha cosechado sus primeros éxitos en las llamadas batallas de esta red social. Con estudios de ESO y tras trabajar esporádicamente en la hostelería, ha encontrado en la creación de contenidos una nueva vía profesional, que combina con proyectos de modelaje publicitario. Entre sus aficiones destacan el deporte, el patinaje y viajar; y por ello este verano lo repartirá entre el apartamento de Benicàssim y algunas escapadas a Ibiza y Alicante.

Su incursión en TikTok comenzó gracias a un amigo que la conectó con la agencia Willing, con sede en Madrid, que le ofrece asesoramiento e incluso apoyo psicológico ante las inevitables situaciones de haters (comentarios negativos) que pueden surgir en alguna ocasión en las redes. En las batallas empezó con pocos puntos pero fue ganando en confianza y haciendo equipo y, con su respaldo, al que está inmensamente agradecida, ya incluye seguidores fieles de toda España e incluso de México.

TikTok

En su casa, Naia ha acondicionado una habitación como set para las transmisiones y la ha ido equipando, paso a paso, con un aro fotográfico de luz y ambientación musical. Poco antes de la conexión suele maquillarse para entrar en directo casi cada jornada entre las 22.00 y las 4.00 h, realizando hasta 84 batallas semanales. Estas consisten en enfrentamientos improvisados y lúdicos con otros creadores, donde gana quien más puntos acumula como resultado del respaldo y recompensas lanzadas por sus fans. A veces incluyen retos, «como hablar con los ojos cerrados mientras se desarrolla el duelo sin saber quién ha vencido hasta el final, cuando abres los ojos y reaccionas», relata. Son casi siempre espontáneos, salvo algunos oficiales (con fecha y hora pactadas previamente que se anuncian, como el del día 21, a las 22.30 h.).

'Naia', en una batalla. / Mediterráneo

En una ocasión esta joven logró 18.000 puntos en un duelo, lo que permitió que su directo se promocionara durante dos semanas. Ahora cuenta con 16.000 seguidores, se muestra feliz por el crecimiento tan rápido y pronto asistirá a un evento de TikTok en Valencia. Naia apuesta por mostrarse tal cual, «con un humor particular» y con la naturalidad como sus principales valores, y dice ser «muy transparente» con su comunidad. Al final de sus directos, suele dedicar un momento a reflexionar sobre temas con su team, como la salud mental, que considera muy importante, o las relaciones sentimentales.

En Instagram, en cambio, se enfoca más en consejos de moda y maquillaje, y ya planea subir más vídeos profesionales. Aunque ha tenido que adaptarse a nuevos horarios, afirma sentirse muy motivada y para ella lo más importante es «tener una actitud positiva, saber desconectar cuando hace falta y rodearse de un buen equipo». «Lo que más me llena es la conexión con la gente, poder aportarles algo, aunque sea solo hacerles reír o acompañarles un rato», explica la joven promesa.

Naia. / Mediterráneo

Perfil en TikTok: https://www.tiktok.com/@naiiaramlopezzz

Selena Cirstea: Team Selena

Selena se está abriendo camino con paso firme y consolidando seguidores. / Mediterráneo

Selena Cirstea, de 22 años, es de Castelló de la Plana, aunque su familia desciende de Rumanía. Entre sus planes para este verano piensa dedicar su tiempo libre a seguir entrenando en el gimnasio y viajar, vivencias de las que informa en sus perfiles. Aunque tras finalizar la ESO trabajó en la hostelería y realizó alguna incursión como monitora infantil, ahora está centrada de lleno en redes sociales, en crear contenidos, directos y batallas, entre Instagram y TikTok (en esta última tiene 50.500 seguidores).

En sus intervenciones en vivo mezcla consejos sobre estilo de vida (Lifestyle), entrenamiento y anécdotas personales. Selena afirma que no utiliza disfraces ni personajes, sino que se muestra tal cual, lo que según manifiesta le da autenticidad. El hecho de tener los ojos azules muy claros, reconoce, le ha servido también como distintivo o como gancho para algunos asistentes al directo. Sus rutinas de gimnasio, comidas y encuentros cotidianos generan interés entre sus seguidoras, que la admiran y le preguntan detalles por su pelo, su ropa o su maquillaje.

En cuanto a los retos durante las batallas, van desde dinámicas para animar al público hasta pruebas divertidas, pero siempre son contenidos dentro de los límites.

TikTok

A pesar de no haber ganado premios aún, sí que señala haber entrado en importantes rankings como el Top 100 de TikTok España, y aspira a estar entre los primeros puestos. En el futuro, le gustaría mudarse al extranjero y dedicarse más profesionalmente, alcanzando el nivel de Live Pro, que requiere una mayor dedicación horaria.

«Subo vídeos entrenando o de mis viajes. En batallas de TikTok empecé más o menos hace seis meses, animada por mi expareja. No llevaré más. Me uno de noche, entre las 24.00 y las 4.00 horas, pues se conecta mucha gente del extranjero», cuenta sobre su experiencia. ¿Y cómo te haces popular ahí? «Porque a lo mejor eres habitual y la gente empieza a crear equipo y te apoya. Cuando se viraliza un vídeo aumentan las opciones de darte a conocer y que se conecte gente en directo», añade.

Recuerda que su primera batalla fue «súperguay» y le encanta porque «pasas el rato, conoces a gente de otros países». El sistema, una vez dentro, te permite ver todos los directos y clicas al aleatorio para invitar a otra persona a un duelo.

Selena, durante una batalla. / Mediterráneo

Selena lo compara con «una videollamada, pero delante de 500 personas. Hay quien tiene un personaje, se disfraza o hace un papel. Lo mío es sencillo, soy yo y ya está. A veces si yo voy ganando tú no puedes hablar. Tienes que animar al público, etc. En algún live he llegado a tener conectadas a 2.000 personas al mismo tiempo. Lo cual es una barbaridad. Pero hay quien tiene 500.000, un millón,...», añade impresionada por el alcance de las batallas en el panorama actual de TikTok.

En cualquier caso, aunque recibe de tanto en tanto alguna recompensa virtual notable, su fuente de ingresos es más bien «la colaboración publicitaria con las marcas, que me piden subir vídeos en el perfil de Instagram o el de TikTok».

Normalmente cuando se dirige a los internautas cuenta su día a día y es la curiosidad del resto su principal aliada. Explica en qué ha consistido su entrenamiento, si ha visto a tal persona, o ha estado con su abuela o su madre. En lugar de subir un vídeo hace un directo y la gente habla y opina, reforzando lazos con la comunidad.

Selena. / Mediterráneo

Perfil en TikTok: https://www.tiktok.com/@selenacirstea_