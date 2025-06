Enrique Gimeno, poligrafista y detective de Castellón: “Los casos más jugosos son los de infidelidades”

Enrique Gimeno es un hombre que se considera a sí mismo como una persona curiosa, con inquietudes. Y no es para menos, puesto que el castellonense tiene ni más ni menos que seis carreras. Ha estudiado Derecho, Ciencias del Trabajo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Criminología y Medicina.

Actualmente trabaja como detective privado y como profesor en la carrera de Criminología en la Universitat Jaume I. Además, Gimeno es poligrafista, el único nacido en la Comunitat Valenciana. De hecho, en España, hay solo ocho. Se marchó en 2007 a una academia privada en Estados Unidos para formarse en esta materia durante tres meses. «Siempre me había parecido muy interesante el mundo del polígrafo. Lo veía en películas y por eso quise aprender sobre ello”.

Según afirma el detective, el polígrafo «no es la máquina de la verdad», tal y como lo conocen la mayoría de las personas. «Es una prueba objetiva de evaluación del testimonio, es decir, sirve para saber si una persona te está mintiendo voluntariamente respecto a un asunto», así es como lo define el experto.

El modus operandi

Gimeno explica que para realizar esta prueba a alguien, primero se debe conocer el objetivo de la investigación y qué preguntas se deben hacer. A partir de ahí, se comienza a trabajar con la persona examinada. Una de las primeras partes del polígrafo es cognitiva y un poco intrusiva para preparar al examinado para la sesión, que dura alrededor de una hora.

Es imprescindible realizar una prueba de calibración mientras se hacen las primeras preguntas, ya que si esa persona está nerviosa o ha tomado algún tipo de sustancia, «podría dar falsos negativos o falsos positivos». Una vez la máquina está calibrada, se hacen entre tres y cinco series de preguntas, unas 12 o 14 en total, aunque en realidad sólo hay tres o cuatro relevantes, que son las que se evalúan. Además, la sesión queda grabada en vídeo y se le entrega a la persona interesada. Hay casos en los que el resultado de la prueba puede ser no concluyente, puesto que cabe la posibilidad de que la máquina no sepa si estás mintiendo o no.

El margen de precisión del polígrafo es del 90%. «Se nota cuando una persona está nerviosa o está mintiendo. La persona nerviosa tiende a responder rápido e intensamente. O, por ejemplo, un psicópata podría pasar el test sin problema, ya que suelen mostrar una respuesta emocional reducida, incluso cuando miente, y tampoco experimentan culpa ni ansiedad de la misma manera que la mayoría de las personas».

El polígrafo clásico, aproximadamente de los 60 o 70. / Belén Nebot

Perfiles de clientes

Enrique Gimeno afirma que la mayoría de personas que acuden en su ayuda es por asuntos de infidelidades, todo un clásico. «Puede que vengan por infidelidades actuales o pasadas, aunque también hay gente que se quiere someter al polígrafo si se le acusa de algo, como por ejemplo una agresión sexual. Aunque he de decir que este tipo de prueba no se admite en el Juzgado en España, debido a que el proceder para estos casos es diferente», comenta el poligrafista.

También suele prestar servicio a empresas u organizaciones que han perdido alguna mercancía, objeto valioso o dinero, y no se conoce la persona involucrada en dicha sustracción.

El experto reconoce que una persona sí puede entrenarse para engañar al polígrafo. De hecho, hay poligrafistas que prestan este servicio en cuestión y que en unas tres semanas se puede aprender.

Los casos más jugosos

«Los casos de cuernos suelen ser los más llamativos. Y de resultados sale de todo, tanto como que sí han cometido infidelidades como que no. Es cierto que la máquina tiene un margen de error y si la persona en cuestión no pasa el test, ¿qué haces? ¿Te divorcias? ¿O sigues con ella aunque pienses que te podría mentir? Es un tema complejo. De hecho, hay parejas que me han ofrecido dinero por modificar el resultado, tanto para su favor como en contra. Obviamente rechazo esas ofertas» cuenta Gimeno.

Y, como casi todo trabajo, ser detective también tiene sus riesgos. El criminólogo cuenta que en un caso estuvo a punto de tener un accidente grave. Y es que, mientras iba siguiendo en coche a quien le habían encargado, casi le sacan de la carretera, puesto que esa persona se dio cuenta de su presencia. También le han increpado en alguna ocasión, entre otras situaciones peligrosas que ha vivido.

«Normalmente no se dan cuenta de que les estoy siguiendo. De hecho, estuve cinco días detrás de una persona y no se percató, pero cuando lo hacen... La gente en caliente es peligrosa. Es cierto que conozco los límites y sé lo que puedo hacer y lo que no, y hay clientes que piden ciertas cosas que sé que no terminarán bien, y suelo tener razón. Yo no llevo pistola, ni gas pimienta, ni sé artes marciales. ¡Funciono con mi cerebro y me las apaño como puedo!», dice Gimeno.

El (casi) salto a la televisión

Hace unos años llamaron a Enrique Gimeno para participar en el programa El juego de tu vida de Telecinco, que presentaba Emma García. Su cometido hubiera sido realizar el polígrafo a personas anónimas que iban acompañadas de sus familiares. Las preguntas que se le realizaban a dicha persona eran controvertidas, como por ejemplo si tendrían relaciones sexuales con su cuñada. Luego, los resultados salían delante de los acompañantes y el anónimo ganaba dinero si decía la verdad.

«Tenía que estar tres días a la semana en Madrid para la grabación y eso suponía cerrar el despacho. No podía trabajar. Además, costearme un piso en la capital no era una opción. No nos pusimos de acuerdo con el dinero, por lo que no consideré viable aceptar ese contrato», explica el poligrafista.

Enrique Gimeno tiene una trayectoria singular en la que conviven el mundo académico, la investigación privada y el uso especializado del polígrafo. Su caso demuestra que la curiosidad y la formación constante pueden dar lugar a un perfil profesional poco común, pero muy demandado en contextos donde la verdad es clave.