¿Qué piden las familias de Castellón a los cuidadores a domicilio?: de la cocina al carné

Ante una situación sobrevenida de parientes con dependencia, por discapacidad o edad avanzada, una parte de familias de la provincia de Castellón están recurriendo a cuidadores profesionales a domicilio, durante gran parte de la jornada. Ya sea porque su trabajo o por x motivos no pueden estar al cuidado de un familiar dependiente que está en casa y no en una residencia (por falta de plaza, por no poder costearla o porque no eligen esta opción).

Cáritas es una de las entidades de Castellón que cuenta con una bolsa de empleo que pone en contacto a familias y cuidadores con formación. Amparo López, orientadora laboral que coordina este servicio, destaca que «es una pieza clave en el bienestar familiar, especialmente, en el cuidado de personas mayores, dependientes o menores».

De los primeros auxilios a la visita al médico

Sin embargo, las necesidades han evolucionado y, con ellas, también las exigencias para quienes buscan trabajar como empleadas del hogar o cuidadoras. Desde Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, que gestiona una Agencia de Colocación autorizada, "se observa un cambio progresivo en los perfiles más solicitados por las familias empleadoras. Cada vez se valora más que las trabajadoras del hogar cuenten con formación específica, experiencia y competencias personales y sociales bien desarrolladas", cuenta López.

Las cuidadoras, a examen

Actualmente, por ejemplo, las familias piden «compromiso, confianza y preparación». Entre los más demandados en Castellón destacan:

Que tenga una experiencia demostrable en el cuidado de personas mayores y dependientes. Formación en atención sociosanitaria o primeros auxilios. Un buen manejo de tareas del hogar, organización y limpieza. Habilidades comunicativas, buena actitud, empatía y discreción. Conocimientos básicos de cocina, especialmente adaptada a necesidades dietéticas. Se valora que el cuidador profesional a domicilio tenga carnet de conducir o disponibilidad para acompañamientos médicos.

Formación para marcar la diferencia

Al respecto, la experta de Cáritas Castellón ahondó en que "la formación continua y específica marca la diferencia". Y citó que programas como los certificados de profesionalidad en Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, o formaciones ofrecidas por Cáritas y otras entidades sociales, preparan a las trabajadoras para asumir su rol con mayor seguridad y profesionalidad. “Ya no se busca solo una persona para limpiar o cuidar ", añade. "Se busca alguien que entienda el cuidado con dignidad, que tenga recursos para afrontar situaciones delicadas y que sepa actuar desde el respeto y la profesionalidad”, comentó.

Un sector feminizado, esencial y aún precarizado

Pese a su importancia social, el empleo del hogar sigue siendo uno de los sectores más precarizados, con altas tasas de informalidad y condiciones inestables. La reciente aplicación de la ley de Prevención de Riesgos Laborales a este sector (RD 893/2024) supone un avance en el reconocimiento de sus derechos, especialmente en lo referente a la protección de su salud, la formación y la prevención de riesgos.

"Desde Cáritas seguimos trabajando para dignificar este empleo esencial, acompañando tanto a las trabajadoras como a las familias, y promoviendo contrataciones justas y legales que garanticen seguridad, bienestar y profesionalidad para ambas partes", concluyó López.