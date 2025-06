El PSPV de Castelló titlla Mazón "d’irresponsable" per rebutjar centenars de milions per l'habitatge

El PSPV-PSOE de Castelló ha carregat aquest dimecres contra el president de la Generalitat Carlos Mazón per la seua “irresponsabilitat absoluta davant l’emergència habitacional que pateix la Comunitat Valenciana” en rebutjar els fons del Govern d’Espanya per a construir habitatge públic, tot i que seríem la tercera autonomia més beneficiada per quantitat. “El PP continua evitant donar resposta a una realitat que colpeja especialment els joves i les famílies vulnerables mentre es permet el luxe de dir ‘no’ a l’arribada de centenars de milions que ajudarien a alleugerir la situació”.

Així s’ha expressat la secretària d’Organització provincial, Maria Jiménez, qui ha lamentat que a Mazón “li és igual que ho paguem tots els valencians i castellonencs amb preus abusius de lloguer o sense opcions públiques on poder viure”. “Deixeu de ser part del problema i se sumeu-vos a la solució que ofereix el PSOE per a construir habitatge, del contrari estareu demostrant que està al costat dels especuladors”.

“Mazón a demostrat que és incapaç de fer res bé i ara s’ha proposat ser una caricatura d’Ayuso per a vore si algú li fa cas”. “No va estar a l’altura en l’emergència del 29 d’octubre i tampoc ho està en l’emergència habitacional que colpeja de ple la joventut de la nostra província. És el pitjor president que hem tingut en tota la història”, ha remarcat.

Zero habitatges construïts en un any

La dirigent socialista ha recordat que el PP va prometre fa un any un pla per a construir 10.000 habitatges de protecció oficial, “però després de 12 mesos el balanç és de zero”. A això se suma que dels 1.100 pisos adjudicats pel govern de Ximo Puig, “només ha sigut capaç de fer-ne 34”. “Mentrestant, la bombolla de l’habitatge no deixa de créixer i els especuladors fan caixa del drama social”.

A més d’això, cal sumar que “el PP ni fa complir la llei que permet topar els preus del lloguer, ni amplia el parc públic d’habitatge, ni manté la normativa que permetia a la Generalitat adquirir pisos a través del dret de tanteig”, s’ha queixat. “El que sí és per a manifestar-se és que en un moment en què l’emergència habitacional és una realitat palpable, el PP reduïsca les polítiques públiques d’habitatge a no-res”. Per últim, ha advertit que “no podem esperar a 2027 per garantir aquest dret”. “Són un llast per a la Comunitat Valenciana”.