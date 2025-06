Si pudieses volver a uno de tus veranos de la infancia, ¿a cuál irías?

No podría elegir un verano en concreto al que volver, pero lo que sí que puedo decir es que: me encantaría volver a vivirlos uno a uno para siempre; o al menos, al recordarlos, quedarme allí un ratito más mientras le regalo una sonrisa al paso del tiempo. Pertenezco a una de las generaciones que más difícil lo tiene hoy en día para subsistir en el idílico mundo de la ✨estabilidad✨ en todos los sentidos, así que, al igual que mucha gente en mi situación, y quizás tú, querido lector, el hecho de recordar la cantidad de cosas que hemos vivido durante años, sea el primer paso para empezar a cambiar el mundo que nos rodea.

Te invito a cerrar los ojos e inspirar bien profundo porque, junto a Kasmani y toda su trayectoria desde los años 80, voy a llevarte de viaje al pasado.

Kasmani es como ese verano en familia. Cercano y lleno de aventuras en cada uno de sus proyectos a lo largo de las décadas. Cuidando de los suyos cada día, en cada producto y en cada instalación. Porque abrirle las puertas de tu nuevo hogar a tu tienda de confianza de electrodomésticos es crear recuerdos que perdurarán para siempre en los veranos del futuro.

El verano perfecto empieza con aire fresco

No tengo pruebas y tampoco dudas de que tu crush también fue Troy Bolton o Joe Jonas y que, deseaste que tu campamento o escuela de verano fuera el mismisimo Camp Rock. Porque no hay mejor aventura que la que vives rodeado de naturaleza, música y una historia de amor; aunque fuera desde el sofá de casa, con un pingüino refrigerador al lado y tus amigas del cole junto a ti.

What time is it? Summertime (y el aire acondicionado de Kasmani a tope)

El mejor día del curso era el que marcaba el final y el principio de una etapa. Y es que mirar cómo las agujas del reloj realizaban una cuenta atrás para dar comienzo de las vacaciones de verano era de película, sobre todo por la piel erizada que provocaban los 20Cº del aire acondicionado.

Cómo enfriar tu casa sin subir la factura de la luz Aire Acondicionado Hisense KC35YR03 379€

Aire acondicionado LG Ecoleg09.set 429€

Aire acondicionado Daikin Axf 35 A 959€

Ventilador techo Abrila Papiro 49,90€

Un viaje de fin de curso a Roma, convertirte en una superestrella en pleno coliseo, recorrer la ciudad en una Vespa, enamorarte y... Hey now, hey now! This is what dreams are made of. De eso y del mejor ventilador de techo Abrila modelo Bandido. Aunque para bandidos, Phineas y Ferb y sus interminables vacaciones de verano.

Kasmani te devuelve lo mejor del verano

Los veranos han cambiado. El calor también. Pero tu casa puede seguir siendo un refugio. Elige el mejor aire acondicionado, ventilador silencioso de diseño y más soluciones con los productos de climatización de Kasmani.

Sol, playa y muchas aventuras. Aunque nada que ver con las de surfear en Hawaii o bailar hula con Lilo y Stitch. O las que viviamos en familia; cuando madrugabamos para ver los Vigilantes de la Playa, coger sitio en primera línea de playa izando la sobrilla que le había regalado el banco a tus padres por abrir una cuenta de ahorro; y, obviamente, preparando la mítica nevera azul con el tupper de tortilla de patatas, otro de pechugas empanadas y el último con melón para después, hacer las reglamentgarias 2 horas de digestión antes del último baño del día en el mar Mediterráneo. Pelos de punta, ¿verdad? Tan diferentes y con veranos tan similares... ¿Tu también cenabas a toda prisa para ver el Grand Prix o ir a las fiestas del pueblo de tus abuelos?

Sobrevivir a los calurosos veranos de los 90 y 2000 no era para tanto si lo miramos desde esta perpectiva. Ahora somos nosotros los que vamos por la casa apagando las luces y los electrodomesticos con la frase coletilla de: " verás la factura de la luz de este mes" o "este año no encendemos mucho el aire acondicionado que la luz está muy cara". Con Kasmani, cómo ahorrar en la factura de la luz es más que sencillo. La mejor tienda de electrodomésticos en Castellón tiene los productos que nuestra generación necesita. Electrodomésticos sostenibles, los mejores ventiladores silenciosos cliadad-precio y mucho más.

¿Por qué los Millennials y Gen Z eligen Kasmani para su primera casa?

Porque no nos conformamos con menos y queremos lo mejor. Formamos parte de las generaciones que más difícil lo tiene hoy en día y, contar con la tienda referente en electrodomésticos en Castellón para adentrarnos en este mundo tan complejo, es esencial. Quién mejor que Kasmani para hacernos confiar en la venta e instalación del aire acondicionado por conductos, sistemas portátiles y ventiladores de alta eficiencia energética.

Asesoramiento individual y especializado de Kasmani Extensión de garantía

Transporte gratuito y puesta en marcha

Puesta en marcha gratuita

Recogida del aparato electrodoméstico viejo gratuito

Financiación a medida 12 meses sin intereses

Aire Acondicionado Hisense KC35YR03: El fresquito que merecemos

Como los veranos de antes, pero con tecnología de ahora. 3400W de potencia en frío, bomba de calor, eficiencia A++ y gas R32 ecológico. Aire acondicionado silencioso de Kasmani, inteligente, y con modo Sleep para las siestas en pleno agosto.

Disfrutar del verano con Kasmani es sinónimo de cómo ahorrar en la factura de la luz con el aire acondicionado y cómo enfriar tu casa sin pensar todo el tiempo en lo que vas a pagar después. Contar con Kasmani y con productos como el Aire Acondicionado Hisense KC35YR03 en tu hogar, es como vivir en un eterno verano dentro de un capitulo de Hannah Montana disfrutando de Malibú: porque lo mejor de the best of both worlds siempre será llegar a casa y encender el aire acondicionado.

Por qué elegir el Aire Acondicionado Hisense KC35YR03 de 379€ Potencia frío/calor: 3400W / 3800W (mín-máx: 1000-4000W / 1000-4200W) Eficiencia energética: A++ / A+ Tecnología Inverter: mayor ahorro y estabilidad de temperatura Refrigerante R32: más ecológico y eficiente Modo silencio: tan solo 25 dB Display LED frontal y mando a distancia inalámbrico Panel y filtro lavables, temporizador 24h, modo Sleep, Smart y Super Oscilación automática vertical y 3 velocidades de ventilador

El verano perfecto no es un lugar, es una sensación

Echo de menos cada momento y sentimiento que provocaban las vacaciones de verano, la familia, los amigos y los momentos a medida que ibamos creciendo. Aún puedo percibir el mar y el olor a asfalto que causaba el calor en los trayectos interminables hasta la costa.

Sigo sin saber a qué verano de mi infancia volver, pero lo que sí sé, es cuál quiero elegir en un futuro: uno en el que Kasmani esté presente.