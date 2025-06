La naranja de Sudáfrica suma y sigue: detectan nuevos envíos infectados con la mancha negra

La lucha de la Unión Europea contra los cítricos procedentes de Sudáfrica no es nueva. Desde allí llegó la plaga del cotonet, que en los últimos años ha causado estragos en las explotaciones de Castellón. Para frenar estos riesgos, se logró que la UE estableciera el tratamiento en frío para las naranjas llegadas desde Sudáfrica, de modo que se evitara la llegada de plagas.

Un tratamiento que desde el primer momento se vio como insuficiente por parte de organizaciones agrarias, y que no evita que haya peligros con mayor asiduidad de la deseada.

Esto es lo que denuncia la Unió, porque el sistema europeo de alertas rápidas en alimentos RASFF ha detectado en mayo dos envíos de limones procedentes de Sudáfrica e infectados con Phyllosticta citricarpa, el hongo que provoca la temida y peligrosa enfermedad de la mancha negra.

"Esta circunstancia pone en evidencia que las primeras exportaciones de cítricos de Sudáfrica de la temporada a los mercados comunitarios no se hacen desde zonas libres de la enfermedad y ponen en riesgo a la citricultura valenciana con la posible entrada de una plaga letal que todavía no se encuentra en Europa", afirman desde la organización agraria.

¿Qué es la mancha negra?

La mancha negra es una enfermedad fúngica que afecta a los árboles cítricos, causando manchas oscuras en las hojas y frutos y reduce de forma potencial la calidad y cantidad de la fruta. Representa una amenaza fitosanitaria de primer orden para la citricultura valenciana y europea. La introducción de este organismo nocivo en los cultivos europeos, destinados mayoritariamente al mercado europeo en fresco, supondría un golpe irreparable para la economía de los productores y para el medio ambiente por el abandono de superficie de cultivo.

Entre las interceptaciones de mayo destacan también otras dos con la plaga de cuarentena Thaumatotibia leucotreta en aguacate y berenjena, lo que supone otro riesgo latente que afectaría de entrar a cultivos importantes como los cítricos, aguacate, granado o caqui, entre otros.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) dejó claro en un informe reciente que el establecimiento de la Phyllosticta citricarpa es moderadamente probable porque los huéspedes sensibles están ampliamente disponibles y las condiciones ambientales en muchas áreas de cultivo de cítricos de la UE son adecuadas para la producción, dispersión e infección de esta plaga.

Un lugar con riesgos

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) también insiste en que la cuenca mediterránea es idónea, desde el punto de vista climático, para el desarrollo de la Phyllosticta citricarpa y, por tanto, para el desarrollo de la mancha negra en los cítricos y que el clima no supone un factor limitante para el establecimiento y diseminación de la mancha negra de los cítricos en Europa. En este sentido, en Túnez existe ya la presencia de la mancha negra o CBS desde el año 2019.

La Comisión Europea tiene la responsabilidad de velar por la sanidad vegetal de los cítricos y evitar la entrada de plagas o enfermedades. Si las autoridades comunitarias no son conscientes del peligro y no adoptan medidas adecuadas para evitar su introducción, podrían estar incurriendo a juicio de la Unió en una responsabilidad patrimonial por los daños.

También se interceptan plaguicidas prohibidos

No son mucho mejores los datos de mayo de interceptaciones con materias activas no autorizadas. Las interceptaciones de frutas y hortalizas de países terceros con materias activas no autorizadas en la UE o que superan el Límite Máximo de Residuos (LMR) autorizado vuelven a subir un 20% respecto al año anterior. De 60 interceptaciones en mayo de 2024 se pasa a las 72 de mayo de 2025.

En el análisis de los cinco primeros meses de este año la cifra aumenta un 5%. De 364 en 2024 se llega a 383 del actual. Es relevante el incremento experimentado en el aguacate con una subida en mayo del 150%. Se trata de cinco interceptaciones procedentes de Perú con Clorpirifos y Cadmio. Si se analizan las materias activas rechazadas se concluye que todas ellas son materias activas cuyo uso no está autorizado para los productores de la Unión Europea o superan el Límite Máximo de Residuos autorizado en la UE, por lo que se trata de una clara competencia desleal y un potencial peligro sanitario para las personas consumidoras.

La organización agraria reitera la necesidad de establecer mecanismos de reciprocidad en los estándares de producción entre los productos importados y europeos.