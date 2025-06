El PSPV de Castelló reclama a la Diputació que alce la veu contra "el maltractament inversor" de Mazón

El PSPV-PSOE de la província de Castelló defensarà en el pròxim ple de la Diputació una moció perquè la institució "unisca la seua veu per a reclamar a la Generalitat Valenciana les inversions que les nostres comarques mereixen". El portaveu del grup socialista, Samuel Falomir, signa aquesta proposta que "planta cara al maltractament inversor del PP plasmat en uns pressupostos que tornen a deixar la nostra província com la gran oblidada i a la cua de tot".

"Estem davant els tercers comptes que desinflen les inversions a Castelló, que bloquegen projectes estratègics i que retalles serveis. Parlem, doncs, d’un futur amb menys oportunitats de creixement i més desigualtat, per això instem a tots els grups de la Diputació a anar a una perquè la veu de tots els municipis s’escolte amb força als despatxos de la Generalitat", ha afirmat Falomir. El dirigent socialista ha confiat que la presidenta Marta Barrachina "antepose la província al seu partit" i s’alinee amb la proposta, "que si és per les seus afirmacions haurà de votar a favor segur". "Ara s’ha apuntat a l’eslògan que cal ser incòmoda abans que dòcil. Ara té l’oportunitat de demostrar-ho".

Una moció per les retallades

La moció que presentarà el PSPV-PSOE denuncia que els pressupostos de 2025 "mantenen la línia de retallades" iniciada amb el canvi de govern i reclama que es recuperen els projectes que han quedat fora dels pressupostos autonòmics per a aquest exercici. Alguns d’ells, ha enumerat Samuel Falomir, són:

Les inversions en l’Hospital Provincial de Castelló. La connexió de FGV a la Plana. El Bulevard de la Plana. La passarel·la Vila-real–Almassora. Nous serveis sanitaris com les urgències 24h a Moncofa. El desdoblament de la CV-20 entre Onda i Vila-real. La rehabilitació del santuari de la Cova Santa.

Falomir ha remarcat que “Castelló necessita inversions i no permetrem que se’ns continue considerant com els últims en la fila”. “Han de corregir de manera urgent” aquest desequilibri inversor i executar tots els projectes compromesos, així com garantir que la província reba els recursos que ens corresponen”.