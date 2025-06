La mejor nota de la PAU en Castellón: María Segarra Flores, de la Vall, entre la ciencia y las letras

La mejor nota de la provincia en la PAU de este año (13,37) es la de María Segarra Flores, vecina de la Vall d’Uixó y alumna del IES Honori García. Una estudiante de bachillerato científico que se siente profundamente atraída por las letras, una dicotomía que describe casi a la perfección las dudas a las que se enfrenta durante el merecido descanso que se ha concedido después de mucho tiempo atrapada por los estudios.

Habla del momento que está viviendo con la madurez de reconocer que le quedan por delante decisiones importantes, que no quiere tomar a la ligera, porque de ellas depende su futuro. Si no han cambiado las cosas en 24 horas, este viernes todavía no sabía cuál va a ser su elección. A un lado de la balanza la razón, al otro la pasión.

La razón ya dominó cuando escogió la especialidad en bachillerato. Al no saber por qué decantarse, optó por la ciencia porque le abría más posibilidades y no le cerraba puertas. Le gustan las matemáticas, comenta que estudiar física o ingeniería informática podría atraerle, las describe como «la opción segura», pero al mismo tiempo admite que es en las pruebas obligatorias, las de letras, donde ha tenido mejores notas. Dos caras de una misma moneda que, en su caso, no son opuestas. Si al final decide acabar en una carrera técnica, «lo haré desde la óptica del arte y el arte desde la vida».

Imagen de la graduación de María Segarra Flores, en el IES Honori García de la Vall d'Uixó. / MEDITERRÁNEO

Si la pasión se impone, podría estudiar filosofía o filología hispánica, aunque con un objetivo claro, «iría a por todas, para poder quedarme en la universidad». En ese caso, le gustaría ser docente.

Lee mucho, «me gusta la literatura y los ensayos, en especial de filosofía», incluso escribe por gusto sus reflexiones desde una perspectiva filosófica y ese bagaje se le nota al hablar.

Se enteró de su logro por su madre. Lo mejor del día fue sentir como sus padres «están superorgullosos de mí». Las agradeció, pero las felicitaciones que llegaron a partir de ese momento acabaron por abrumarla.

Aunque es el resultado obvio de su esfuerzo, cree que tener una buena nota no es algo especialmente relevante, lo que también describe a esta prometedora joven, que tiene claro que no quiere vivir para trabajar, sino trabajar para vivir.