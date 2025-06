Los trenes de Cercanías ya acumulan 38 incidencias en Castellón solo en junio

"Estoy enfadadísima con el servicio de Cercanías, porque los retrasos se dan tan a menudo que tengo que cogerlo una hora antes de lo que me tocaría para no llegar tarde al trabajo". Este es el testimonio de Carmen, una usuaria del transporte público de Castellón, que refleja el sentir de muchos pasajeros.

Puede ser una impresión subjetiva, pero la recopilación de avisos lanzados por la compañía Renfe arroja un dato que invita al debate: en apenas 13 días de junio se han producido un total de 38 incidencias en el servicio. Prácticamente tres de media por cada jornada.

En algunas fechas, estos problemas en el tráfico ferroviario se disparan. El día más aciago del presente mes fue el pasado lunes, cuando se comunicaron hasta siete avisos con incidencias, desde las 7.01 de la mañana hasta las 21.07 de la noche. El retraso medio en estos trenes osciló entre los 15 y los 26 minutos, aunque ha habido ocasiones en los que las demoras se han alargado durante más de media hora. Un estudiante de Benicarló detalla que se acumulan "muchos tiempos de espera en los trenes que vienen o van a Tortosa, y una vez fue de una hora, lo que no es normal". Estos servicios, además del trayecto entre València y Castelló, pasan por la zona norte de la provincia. "Trato de evitarlos por eso", manifiesta una estudiante que, además, explica que estos recorridos "van muy masificados, y viajamos como sardinas en lata". Algo que afecta "a las personas mayores y aquellos jóvenes que cogen el tren después de una jornada de trabajo con algo de exigencia física", apunta Claudiu.

Los testimonios

Luis Rodríguez: "Son muchos los trenes entre Castelló y València que se retrasan, y no se le pone solución".

Luis Rodríguez / Mediterráneo

Claudiu Pop: "Cojo el tren dos veces por semana y los retrasos son habituales, además de lo llenos que van".

Claudiu Pop / Mediterráneo

Víctor Segura: "Estudio en la UJI y es una queja común de muchos estudiantes; además es difícil hacer combinaciones".

Víctor Segura / Mediterráneo

Raúl Sánchez: "Cojo el servicio de Cercanías de Castellón todos los días y generalmente circulan con retraso".

Raúl Sánchez / Mediterráneo

Lucía Bellés: "De Castelló suelen salir en punto, pero durante el camino se acumulan retrasos de hasta una hora"

Lucía Bellés / Mediterráneo

Cancelaciones

De los casos detectados en el presente mes, solo se han dado dos cancelaciones de servicio, el día 1 a primera hora de la mañana, y el día 4, cuando los problemas en un convoy hicieron que el tren no finalizara su recorrido en Castelló, y se quedara en Burriana.

Otra de las pasajeras, Siham, detalla que ella sufre "al menos un retraso por semana", mientras un trabajador que usa esta modalidad de transporte público se pregunta "si esto se debe a las obras, a que faltan maquinistas, o no se han renovado las infraestructuras". Lo que sí asegura es que, en el pasado, "pasaban más trenes, los viajes eran más cortos y no se daban tantos retrasos".

El punto de inflexión se dio con los trabajos de instalación del tercer hilo, hace más de una década. Unas obras que duraron más tiempo de lo esperado, y que ahora que están a punto de completarse, enlazan con las que se desarrollan en otros puntos de la red ferroviaria autonómica. Por eso, hay usuarios que, de poder, no dudarían en coger su propio coche.

En bus por las obras del Corredor

Además de las propias incidencias del servicio, en los últimos meses se producen interrupciones con motivo de las obras del Corredor Mediterráneo en la zona norte de la provincia. En varios fines de semana se sustituyen los trenes por autobuses, lo que supone que los viajes entre Vinaròs y Castelló duren dos horas en vez de los 50 minutos que son habituales.

Un taxi de 125 euros por el nuevo caos de Chamartín

Marian Piñero viene de Cuba, y cogió un tren desde la estación madrileña de Chamartín a Castelló. Fue una de las personas afectadas por una avería que trastocó los planes de cerca de 200 personas con origen o destino a la provincia, según Renfe. "Teníamos que haber llegado a las 22.42, pero con el retraso no pudimos coger el trasbordo a Cuenca, por lo que cogimos un tren a València, y de ahí a Castelló no hubo posibilidad de conexión". La solución fue coger un taxi, con un coste de 125 euros. Ayer fue al punto de atención al cliente de Castelló para reclamar por la incidencia. "A los pasajeros se les ofreció taxi por parte de Renfe, pero a nuestro vagón no llegaron", asegura. La patronal CEV expuso ayer su "malestar por los reiterados fallos en la línea de AVE".