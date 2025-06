2025, l’any del renaixement per a Vila-real amb il·lusió i renovat impuls

L’equip de Govern de Vila-real afronta amb optimisme, però també amb responsabilitat i prudència, els dos anys que resten de mandat. Després d’un inici marcat per grans dificultats, "els pitjors en 14 anys", segons l’alcalde José Benlloch, la ciutat "comença a deixar enrere una etapa de crisi marcada per l’herència econòmica dels empastres del PP, que ens costa una mitjana de 7 o 8 milions anuals, entre el pagament del préstec dels 20 milions i les sentències que continuen arribant, i ja portem pagats més de 70 milions per la seua herència; la pandèmia, la guerra d’Ucraïna i un escenari polític en minoria".

Amb el Pacte de la Llum de Tol, signat el juliol de 2024 entre el PSPV-PSOE i Compromís, Vila-real va iniciar una nova etapa de cohesió i estabilitat, fonamental per a concentrar el focus en les persones i en el benestar dels vila-realencs i vila-realenques. Aquesta estabilitat ha permés reprendre inversions estratègiques i avançar cap a un model de ciutat més justa, sostenible i inclusiva. Un exemple és el nou contracte de manteniment dels centres educatius, que està pendent d’adjudicació i permetrà agilitzar les actuacions i evitar retards innecessaris, millorant així les condicions dels espais escolars. Altrament, el nou contracte de parcs i jardins hi inclou el pla d’ombres, una actuació molt demandada que preveu dotar d’ombra les zones infantils i d’oci, perquè els veïns i veïnes puguen gaudir dels espais públics amb més confort i seguretat.

El PAI Carretera Onda, amb dos milions de metres quadrats, és un referent del sector industrial en la província. / Mediterráneo

Sostenibilitat i igualtat

En matèria de sostenibilitat, Vila-real ha fet passos ferms cap a una ciutat més verda i eficient. A més de les plaques solars i la renovació de la flota de vehicles municipals, cal afegir la utilització d’aigua filtrada del Pou d’Amorós per a la neteja viària i la implantació del contenidor marró, un residu de gran valor ambiental del qual Vila-real ja era referent amb la recollida de grans productors i que ara, amb la participació ciutadana, aspira a continuar liderant.

També s’ha impulsat la igualtat com a eix transversal de les polítiques públiques, amb accions en escoles, instituts, programes per a gent gran, esport femení o jornades de salut. Un compromís amb una Vila-real que no deixa ningú enrere. En aquest temps, la ciutat ha fet realitat serveis com la casa d’acollida Sant Pasqual El Pati, de Cáritas; el bus Groguet s’ha consolidat, amb 313.000 usuaris el 2024, i s’han introduït les plataformes per a afavorir l’accesibilitat; i ha avançat en infraestructures com els tancs contra inundacions, el PAI carretera d’Onda (amb dos milions de metres quadrats), la remodelació de l’Estadi de la Ceràmica, la modernització del Mercat Central, la dotació d’una seu per a Ashiovi, la posada en marxa del Forn d’Avall, les actuacions per a reobrir l’Alberg Municipal i El Molí del Termet, o l’adquisició de l’Alqueria de Puchol.

A tot això, cal afegir el projecte de remodelació del cementeri, amb una inversió prevista de prop de 500.000 euros, per a dignificar l’espai i garantir espai com a mínim, per a una dècada, com a part essencial de la ciutat.

La ciutat ha fet realitat serveis com la casa d’acollida Sant Pasqual El Pati, de Cáritas, / Mediterráneo

Aliança amb la societat

Així mateix, Vila-real pot enorgullir-se de mantenir, any rere any, un model d’aliança únic amb la societat civil. Així, les aportacions entre subvencions directes i de concurrència competitiva sumen enguany vora 3,9 milions d’euros que beneficiaran més de 60 entitats culturals, esportives, de l’àmbit educatiu, de sanitat, etc.

"Som una illa de resistència i de refugi davant les retallades de la dreta i l’extrema dreta. Mentre altres governs han atacat la diversitat, la cultura o la llengua, Vila-real ha apostat per la memòria democràtica, la defensa del valencià i els drets socials», afig la vicealcaldessa, María Fajardo. El moment actual és el del inici del renaixement i gràcies a l’estabilitat politica i el pressupost aprovat s’albira una situació positiva que fa que «Vila-real oferisca una bona qualitat de vida i una bona convivència i l’Ajuntament estarà per a ajudar», apunta l’alcalde.

Pel que fa al futur, l’Ajuntament té clar que el camí està traçat amb el desenvolupament d’accions com: el nou centre de salut, el quart institut, la nova comissaria de Policia Nacional, la depuradora, la connexió amb la ronda, els centres per a persones amb discapacitat, la residència, el centre ocupacional o el nou disseny de l’estació de trens. Tot, amb l’objectiu fonamental de fer de Vila-real una ciutat més propera i del segle XXI, solidària, inclusiva, d’oportunitats, sostenible i innovadora.