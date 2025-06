Betxí accelera les obres clau per a millorar la qualitat de vida al municipi

Betxí no s’ha conformat amb gestionar el dia a dia. A mig camí de la legislatura, el govern municipal, encapçalat per Carla Nebot, fa balanç d’un període que ha estat marcat per una clara voluntat de transformació. Inversions estratègiques, com l’ampliació de l’institut; reivindicacions, com la reforma del frontó; i una economia sanejada marquen el to d’un període on les infraestructures educatives i esportives han ocupat un lloc central.

«Estem en un moment molt important. S’han començat a fer realitat projectes que portaven molts anys esperant-se, i això és possible perquè hem estat rigorosos amb la gestió i amb les prioritats clares: fer un Betxí millor per a totes i tots», va assegurar Carla Nebot.

La alcaldessa de Betxí, Carla Nebot. / Mediterráneo

Un dels grans anuncis ha sigut l’ampliació imminentde l’IES Betxí, que incorporarà nous cicles formatius especialitzats en Arts Gràfiques, dins del marc del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. Una actuació de més de quatre milions d’euros amb la qual el municipi esdevindrà referent en formació professional a la comarca i al centre del País Valencià. A més, el projecte donarà resposta a una demanda creixent per part de la comunitat educativa.

Les obres començaran al juliol i tindran un termini d’execució de 15 mesos. Amb aquesta actuació, l’IES Betxí guanyarà en capacitat, recursos i especialització, i reforçarà el seu paper com a centre educatiu de referència a la comarca de la Plana Baixa.

Les obres del projecte d’ampliació de l’IES Betxí començaran al juliol. / Mediterráneo

Esport i educació

Així mateix, ja s’ha adjudicat el projecte per rehabilitar i cobrir el frontó municipal, una actuació que convertirà l’espai en un pavelló polifuncional apte per a usos culturals i festius de gran format. L’actuació suposarà millores en l’accessibilitat, el confort climàtic i l’aïllament acústic, responent així a una demanda veïnal de dècades.

Paral·lelament, es preveu el trasllat de l’ús esportiu del frontó a l’aire lliure, a la zona esportiva del Molí Llop, on també s’han impulsat equipaments com el rocòdrom, el pump track o el circuit de parkour.

No obstant això, un dels grans temes pendents continua sent la construcció del nou Pequelar, l’escola infantil municipal. Malgrat comptar amb els informes favorables i haver estat aprovada per la Generalitat Valenciana en l’anterior legislatura, el nou govern autonòmic ha deixat el projecte fora del Pla Edificant. «És vergonyós. Duem dos anys de legislatura i Pequelar encara no és una realitat, només per motius polítics. Continuarem defensant aquest projecte fins al final», va remarcar Nebot. L’edifici actual, amb mig segle de vida, no compleix les condicions adequades per acollir l’etapa 0-3 anys.

Pel que fa a la seua gestió, l’Ajuntament de Betxí ha tancat el 2024 amb un superàvit d’1,7 milions d’euros. Gràcies a aquest marge, s’han anunciat més inversions com la millora de diversos carrers, la redacció del projecte de reforma de l’avinguda Herminio Pérez i l’ampliació de zones verdes i espais de joc.

A més, el pressupost de 2025 permetrà impulsar altres actuacions com la rehabilitació de façanes del nucli antic, la compra de terrenys per avançar en la Ronda Nord o la il·luminació de l’avinguda Primer de Maig.

Betxí inicia així la segona part de legislatura amb les idees clares i l’energia renovada perseguir millorant la qualitat de vida al municipi i donar resposta a les necessitats reals del veïnat.