Marta Barrachina: "Hoy damos soluciones a los castellonenses frente a un PSOE acorralado por la corrupción y por Sánchez"

-El mandato ya ha superado su ecuador. ¿Qué balance hace de estos dos primeros años?

-Muy positivo. Hemos puesto a trabajar la Diputación como hace mucho tiempo que no se hacía. Dos años resolviendo problemas históricos que estaban totalmente parados, aunque todavía quedan muchas cosas por hacer. La Diputación vuelve a estar al servicio de todos los castellonenses, sin sectarismos ni partidismos. En Bienestar Social hemos aumentado el presupuesto más de un 12% en dos años hasta alcanzar los 11,6 millones con los que hemos conseguido más unidades y más horas en Escoletes Matineres, Unidades de Conciliación Familiar y Servicio de Promoción de Autonomía Personal (SPAP). Además, la Diputación asumirá por primera vez a partir del 1 de julio el coste del Menjar a Casa para que los usuarios no tengan que pagar nada por el servicio y hemos aumentado un 60% el presupuesto en teleasistencia para llegar a 1.400 personas. En dos años hemos mejorado la conectividad de nuestra provincia con la rehabilitación de 27 carreteras. Un total de 33 kilómetros con una inversión de 26,8 millones. Hemos creado la figura de los guardas rurales como así nos pedían nuestros agricultores para velar por los esfuerzos y el sustento de sus familias, el transporte a demanda o la línea de emergencias, que ha dado respuesta de forma ágil y eficaz. No son palabras, son hechos. Esta legislatura será recordada como la de la palabra cumplida.

-Usted misma dijo que esta sería la legislatura del agua. ¿Estamos ya más cerca de dejar atrás las cubas a las que se recurre cada verano?

-Estamos más cerca de que la provincia salga del mapa rojo de la sequía porque el agua ha pasado de ser un problema olvidado a ser una prioridad. Esta es la legislatura del agua y no es un decir, es una realidad. Actualmente hay 14 obras en marcha en depuradoras por valor de 9,6 millones. Logramos el primer Perte del Agua con una inversión de 6,5 millones para 127 municipios y tenemos un plan director del agua comprometido con la modernización de la red. Hemos activado más de 2,5 millones en dos años para garantizar el abastecimiento de agua potable en municipios de menos de 20.000 habitantes a través del AGA, con 700.000 euros más de presupuesto. Destinamos más de 5,5 millones a la gestión del agua potable y riego en decenas de municipios. El PP asume compromisos y rinde cuentas frente a la abdicación de competencias que practicaban otros.

-En la pasada cumbre de alcaldes usted anunció el plan Pobles amb Futur para atacar la despoblación que sufre el interior. ¿Cómo están siendo los primeros pasos de esta estrategia?

-Estamos trabajando para que vivir en los pueblos pequeños nunca sea una barrera, sino una oportunidad. El nuevo plan Pobles amb futur es ya una realidad y cuenta con una inversión de 4,7 millones para que los vecinos de municipios pequeños tengan más seguridad, más movilidad, más infraestructuras, más conciliación y más economía. Más seguridad porque hemos aumentado un 50% la partida para guardas rurales hasta alcanzar los 300.000 euros. Más movilidad con el nuevo servicio de transporte a demanda para hacer la vida más fácil a personas mayores o dependientes que no pueden hacer uso de su propio vehículo para cuestiones sanitarias. En cuanto a infraestructuras, hemos ampliado el contrato de carreteras con 800.000 euros más y hemos creado un nuevo contrato de vías secundarias, apostando una vez más por conectar oportunidades y vertebrar municipios. Respecto a la conciliación, destinamos 3 millones de euros en 2025, un 54% más que el año anterior, para las Unidades de Conciliación Familiar, el Servicio de Autonomía Personal (SPAP) y las Escoletes Matineres, porque la conciliación, tanto en personas mayores como en niños, es clave para que los pueblos tengan vida.

-Aprobó para este año el presupuesto más elevado de la historia de la institución, con 217 millones de euros. ¿En qué proyectos se están materializando ya estos fondos?

-Cada euro tiene como objetivo generar oportunidades para las personas y sembrar desarrollo en los 135 municipios. Del presupuesto quiero destacar los más de 32 millones ya activados del apartado de subvenciones por concurrencia competitiva. Ayudas dirigidas a sumar bienestar, desarrollo y progreso en el conjunto de nuestra provincia, incidiendo en los más pequeños, la razón de ser de esta Diputación. Los pequeños son para nosotros los más grandes.

-Al igual que hizo para dotar al fondo de cooperación municipal, ¿tiene previsto volver a incorporar remanentes para impulsar alguna iniciativa este año?

-Lo haríamos si tuviéramos un Gobierno de España que pensara en el bien de los ciudadanos. Sin embargo, los castellonenses hoy ya no tienen dudas sobre a qué se dedica Pedro Sánchez. La corrupción ya no es un indicio, es un hecho. Y por eso hoy el presidente del Gobierno de España no debe pedir perdón, debe presentar su dimisión. A nuestra provincia le debe 221 millones de euros. ¿Dónde los tiene? Porque tras los amaños de contratos, tras las grabaciones y coacciones, tras las cloacas de Pedro Sánchez está el dinero de Castellón, de todos los españoles. Exigimos respuestas contundentes, no puestas en escena con maquillaje incluido. Castellón, España, reclama elecciones y la responsabilidad de un gobierno serio, capaz. Y el PP está preparado, con Alberto Núñez Feijóo, para devolver a nuestro país a los valores de la democracia. Con la bandera de la verdad.

-En unos meses llegará el turno de empezar a diseñar el próximo presupuesto. ¿Cuáles serán las líneas maestras?

-Seguir mejorando la vida de los más de 620.000 castellonenses que viven en nuestra provincia y seguir trabajando para que todos los municipios tengan más y mejores servicios, especialmente los más pequeños, que son la verdadera razón de ser de esta Diputación. Cada euro del presupuesto está pensando al milímetro para generar el máximo de oportunidades. Las inversiones históricas que se están acometiendo en materia de agua, carreteras o bienestar social no son fruto de la casualidad. La Diputación de Castellón no había apostado tanto por el municipalismo como ahora. Y este proyecto, que es el que Castellón ha querido con mayoría absoluta en las urnas, le sienta bien a nuestra tierra. Y eso se nota.

-¿Qué principales metas se marca cara a la recta final de la legislatura?

-Seguir cumpliendo con la palabra dada y con el proyecto de provincia que presenté a los castellonenses hace dos años. Los castellonenses podemos estar orgullosos porque con el trabajo y el esfuerzo de todos esta provincia está saliendo del furgón de cola en el que nos situaron las políticas de gobiernos anteriores. El cambio funciona. Hoy damos soluciones a los castellonenses frente a un PSOE acorralado por la corrupción y por Sánchez. Y seguiremos avanzando en nuestro principal cometido como gobierno provincial, que son los pueblos pequeños, los que hacen más con menos. Solo desde la Diputación llegamos donde otros no llegan.

-El sector azulejero es clave para la economía de la provincia. ¿Comparte que Cevisama, su principal muestra, deje de ser una feria propia?

-El sector cerámico toma sus decisiones y esta Diputación seguirá apoyándolo siempre e irá de su mano porque la industria es fundamental para esta provincia. La cerámica es el motor económico de Castellón: genera el 32,2% del PIB y el 30% del empleo. Más de 70.000 empleos directos, indirectos e inducidos dependen de esta industria. Desde la Diputación reafirmamos nuestro compromiso con el sector para contribuir a garantizar su crecimiento y liderazgo. Trabajar por la cerámica es trabajar por el empleo y el futuro de nuestra provincia, de toda España.

-La desestacionalización sigue como asignatura pendiente del turismo en Castellón. De hecho, han reforzado iniciativas para avanzar en esta línea como Castellón Sénior o Castellón Cycling. ¿Qué efectos están teniendo estas acciones en el sector?

La apuesta por la desestacionalización es clara y por eso impulsamos productos que contribuyen a ello. Hemos reforzado Castellón Sénior con un incremento del 25% hasta sumar 1,5 millones para alcanzar a 11.000 usuarios, generar 50.000 pernoctaciones y obtener un impacto económico de 2,5 millones de euros solo en alojamientos. Castelló Cycling suma 119 empresas adheridas, un 20% más, y Castelló Ruta de Sabor avanza con más de 500 empresas certificadas, sin olvidar que también somos Tierra de Festivales. Y hemos dado un paso más con Castellón Tierra de Cine, un proyecto para seguir explorando nuevas oportunidades porque nuestra tierra tiene mucho que ofrecer al mundo. El aeropuerto también contribuye a ello, con los mejores datos de su historia en cuanto a tráfico comercial se refiere gracias a la puesta en marcha de nuevas rutas y la consolidación de las que ya existían, acallando récord tras récord las burlas y demagogia que se hizo de una infraestructura que ahora todos alaban. Nuestra apuesta por el turismo es contundente y nuestro objetivo es llegar a los 2,2 millones de turistas porque queremos seguir superándonos cada día.

-Mejor distribución de los recursos estatales, acabar con la infrafinanciación, la inclusión de la provincia en las ayudas por la dana, garantizar la autonomía en el uso de remanentes, mejorar los Cercanías o incrementar el apoyo al azulejo son algunas de las reivindicaciones que ha elevado al Gobierno central. ¿Con qué respuestas del ejecutivo de Pedro Sánchez se ha topado ante todas estas reclamaciones?

-El silencio absoluto. Y cuando el Gobierno de España trata de silenciar a esta presidenta lo hace con los más de 620.000 castellonenses a los que represento. Pedro Sánchez no gobierna España. Está demasiado ocupado en maquillar la corrupción que vertebra su Gobierno y que afecta de forma directa a todos los castellonenses. Esta provincia, este país, están bloqueados por un presidente del Gobierno que solo busca resistir, no gobernar. No debe dimitir ni el número dos, ni el tres. Debe dimitir el número uno. El que en estos dos años nos ha dejado sin Presupuestos Generales del Estado y, pese a ello, ha subido hasta un 41% más los impuestos y la recaudación, mientras crecía un 6,1% más el número de castellonenses que tributan. Ahora ya sabemos dónde se lleva Sánchez los 221 millones que debe a los castellonenses.

-¿Está cumpliendo la Generalitat con la provincia de Castellón?

-Frente al abandono y la corrupción del Gobierno de Sánchez, las inversiones de la Generalitat. El Consell gobierna con hechos, no con pancartas. Mientras otros prometían oponerse a todo, la Generalitat de Carlos Mazón ha reducido impuestos, eliminado la tasa turística, ha implantado la educación universal y gratuita de 0 a 3 años para todas las familias, ampliado las ayudas a la dependencia y recuperado el CICU para Castellón. El nuevo Hospital General ha dejado de ser una maqueta y se ha garantizado el abastecimiento de agua potable con actuaciones en Canet lo Roig, Traiguera, la Jana, Xodos, Benafigos y Vistabella. Y ha destinado 12 millones de euros a los municipios afectados por las lluvias torrenciales en la provincia de Castellón. Porque la buena política no se grita, se practica. En solo dos años se ha hecho más que otros en ocho.

-La Generalitat abrió con enmiendas a la ley de acompañamiento el camino a la integración del Hospital Provincial, donde la Diputación también tiene mucho que ver. ¿Pasará a formar parte de la red autonómica el centro antes de que termine la legislatura?

-Es un trámite que se inició en la primera legislatura del Botànic y que sigue avanzando al no haber posibilidad de revertir el proceso. Fruto de ese proceso iniciado hace años, el papel de la Diputación en el Hospital Provincial se limita a día de hoy al aporte de una parte de la financiación correspondiente a fondos procedentes del Estado. Pero le aseguro que la Diputación siempre va a velar para que los castellonenses tengan la mejor atención sanitaria.

-El PSPV ganó un recurso en los juzgados por el acceso a unos expedientes y tildó de «poco transparente» al gobierno provincial. ¿Hará este choque más difícil ver acuerdos con la oposición en lo que queda de legislatura?

-Es imposible alcanzar acuerdos con un PSOE que rompe puentes con gresca, mentiras y demagogia. Con un presidente del Gobierno de España a punto de caer por corrupción, pocas lecciones puede darnos el PSOE. Lo que deberían hacer los socialistas de Castellón es preguntar a su mesías dónde están los 221 millones que Pedro Sánchez nos debe. Porque no entendemos su silencio. ¿Es un aval a la corrupción? El nuestro es un proyecto democrático y transparente. Y frente a las mentiras del socialismo, el Partido Popular apela a los valores. Es el momento de la verdad.

-La gobernabilidad del gobierno valenciano se ha complicado en el ecuador de la legislatura tras la dana del pasado octubre. ¿Cree que Mazón podrá aguantar al frente del Consell hasta 2027 o tendrá que convocar elecciones anticipadas?

-El president Carlos Mazón está centrado en dar servicio a los ciudadanos. Está volcado en la enorme tarea de reconstrucción que lleva adelante la Generalitat Valenciana en solitario. Porque aquí no hay ayuda alguna del Gobierno. Y esto no va de cálculos políticos, va de trabajo y de dar soluciones. De responder a los ciudadanos, que son a quienes nos debemos. El presidente Carlos Mazón está trabajando por la Comunitat y por Castellón.

-¿Teme que la delicada situación del Consell lastre al PP de Castellón en la futura cita con las urnas?

-Mi única preocupación es seguir cumpliendo con la palabra dada para que Castellón recupere las oportunidades que ha perdido en los últimos años. Somos una tierra resiliente, donde el esfuerzo, el trabajo y el tesón son valores que acompañan a nuestra provincia. Estos valores son los que guían nuestra acción en el Gobierno Provincial. Y son los valores que demuestran cada día con su trabajo los alcaldes y alcaldesas, concejales y portavoces del Partido Popular en la provincia. Vamos a seguir avanzando de la mano de los castellonenses.