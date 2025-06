Castellón llega al verano con solo uno de cada diez apartamentos en el nuevo Registro

A las puertas de la campaña estival en Castellón el Registro Único de viviendas turísticas estatal -distinto al autonómico- entra en vigor el 1 de julio y está revolucionando el mercado de alquiler. Propietarios particulares y gestoras de los municipios turísticos acuden a contrarreloj a los Registros de la Propiedad para lograr ese nuevo código (por 27,05 euros por inmueble) que les permita mantener el próximo mes los anuncios de sus viviendas turísticas en plataformas de internet de alcance -Booking ha enviado esta semana e-mails recordando que, si no lo incluyen, se eliminará de la web-.

Se trata de una iniciativa del Gobierno central para acatar las directrices de Europa, que persigue que toda la oferta on line de apartamentos sea reglada aunque, cuando entra una solicitud, en caso de detectar que falta la licencia, se revoca y se informa a la autonomía, competente para sancionar.

No obstante, sin ese nuevo número -larguísimo- se podrá cerrar igual un contrato de arrendamiento -si se tiene licencia-, pero no se podrá colgar en internet -y la Dirección General del Ministerio dará orden de baja a la plataforma-.

Balance de peticiones

El Ministerio de Vivienda -a 10 de junio- tiene 858 solicitudes autorizadas de viviendas de la provincia de Castellón: 661 de alquiler turístico (hasta 11 días), el 77%; y el resto, de temporada (hasta 9 meses). Además, con el ok provisional son otras 458 (de ellas, 332 turísticas); y 127, revocadas. En resumen, rondarían el millar los apartamentos reglados en el nuevo Registro; y a dos semanas de la normativa, son pocos: Apenas un 14% si se tiene en cuenta los 6.800 pisos turísticos con que cerró Castellón provincia el 2024, según el INE; o en torno a un 8%, si se coge como referencia, más fidedigna, el Registro Autonómico de Conselleria que los cifra en 13.008. Y eso después de depurar su base de datos en estos meses (dando de baja por duplicidad, falta de NIE o inactividad, hasta 1.400 apartamentos -ver tabla-, sobre todo localizados en Peñíscola, Alcossebre y Orpesa).

La postura de la patronal Ashotur y Conselleria

La patronal turística castellonense Ashotur ha mostrado su «firme oposición» al nuevo Registro Estatal para alquileres turísticos de corta duración, en unidad con la Mesa de Turismo de la Comunitat. Ashotur considera que «perjudica a dueños e inquilinos» y «condena a extinguir contratos hasta ahora legales y necesarios por su uso social, al considerar que a partir de 9 meses es para vivienda habitual y no tener en cuenta a estudiantes, profesionales o necesidades de familias por enfermedad, etc.» Añaden que «no soluciona el problema de la vivienda y abre la puerta a la picaresca de los inquilinos que quieran aprovecharse y exigir al dueño reparar un deterioro en 5 días pues es imposible».

La Conselleria de Turismo interpuso a finales de mayo un recurso contencioso-administrativo contra ese nuevo Registro estatal porque aunque comparte su fin considera que «se tendría que haber dialogado con las autonomías. Se crea inseguridad jurídica, se vulneran las competencias y se da duplicidad, pues la Generalitat ya tiene un Registro de Apartamentos legalmente registrados».

Contratos renovados por fidelidad

«En esta zona una cuarta parte de alquiler de apartamentos son renovaciones. Hay fidelidad y no se precisa estar en internet», apunta el sector. No obstante, todos quieren estar al día y los rezagados lo podrán solicitar pasado el día 1 pero, mientras, están fuera de la red.

La opinión de los empresarios

El gerente de Fincas Altubel en Peñíscola, Juan Antonio Beltrán, explicó que «ya en marzo iniciamos la solicitud de los códigos de registro único de alquileres de corta duración para todos los apartamentos que gestionamos, anticipándonos a posibles colapsos; y los tenemos desde hace un mes».

Orange Costa (de Grupo Gimeno) ya dispone para sus apartamentos de Benicàssim y Castelló de número de registro para alquileres de hasta 10 días y otro para más de 11 consecutivos, «tramitados con firma electrónica y autorización del propietario. Se pide el CRU (Código Registral Único), que consta en las escrituras; y si no tiene al ser un inmueble antiguo, se solicita nota simple al Registro de la Propiedad».

Esto da una idea de la burocracia inevitable. Otra compañía denuncia que «está siendo muy caótico, la normativa se ha lanzado sin estar preparadas las administraciones, ni con herramientas ni tiempo. Falla la web. Y a los dueños extranjeros, sin conocimiento del idioma y mayores, les ayudamos por vídeollamada».

Datos en la Comunitat y España

La Comunitat tiene ya en el Registro Único 8.203 viviendas (4.702 turísticas); y en España, 53.201 (de estos, 39.781). Con ok provisional, la autonomía 6.437 (de ellos, 3.594) y el país, 38.015 (25.802 turísticos). Y revocados: 1.588 y 11.006, respectivamente.

Guía práctica para propietarios y empresas

