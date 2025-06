Compromís denuncia que el catàleg cultural de la Diputació de Castelló arriba tard de nou

Compromís denuncia el retard en la publicació del catàleg anual de Diputació a Escena per part de la Diputació de Castelló, una eina essencial per a la programació cultural dels ajuntaments de la província i per al manteniment de l’activitat de les companyies i artistes del territori.

A dia de hui, el catàleg encara no ha vist la llum, una situació que contrasta amb la gestió anterior. “Al 2023, amb Compromís en el Govern de la Diputació, el catàleg es va publicar al mes de maig, permetent als municipis planificar amb temps les seues programacions culturals d’estiu i tardor”.

En canvi, “l’any passat, sota l’actual govern del PP, ja es va endarrerir fins al 12 de juny; i enguany, la previsió és encara pitjor”, denuncia la diputada, Maria Fajardo.

Els professionals, pendents

“Moltes companyies tenen bolos pendents de si ix o no al catàleg. Aquest silenci administratiu és una autèntica irresponsabilitat que deixa en l’aire l’activitat de desenes d’artistes i tècnics professionals”, alerta la diputada, que afegeix que “aquest bloqueig també suposa un fre per als ajuntaments, que no poden tancar contractacions, i una greu vulneració del compromís institucional amb el teixit cultural castellonenc”.

Per això, la coalició exigeix explicacions immediates i la publicació urgent del catàleg, així com el retorn a uns terminis de gestió àgils i responsables, com els que es garantien durant l’etapa de govern progressista a la Diputació de Castelló.