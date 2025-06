Diputación de Castellón asumirá el coste de los usuarios de Menjar a Casa

La Diputación de Castellón va a asumir el 90% del coste de los servicios del programa Menjar a Casa en los municipios de menos de 10.000 habitantes a partir del 1 de julio. De este modo, los usuarios no tendrán que realizar ninguna aportación económica por los servicios que reciben. Así lo han anunciado fuentes de la institución provincial. A través de esta medida “reforzamos los servicios de atención domiciliaria en toda la provincia con el fin de contribuir de forma decisiva a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de nuestros mayores”, ha subrayado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Así, a partir del 1 de julio la institución provincial asumirá el coste que hasta ahora se cargaba a los usuarios. Eso se traduce en pasar del 56 al 90% el gasto que asumirá la institución provincial en los servicios de Menjar a Casa y de Major a Casa y que supondrá una inversión adicional de 94.751,06 euros para el presente ejercicio. El 10% restante del coste del servicio lo seguirá asumiendo el ayuntamiento o mancomunidad.

Calidad de vida y progreso

“El bienestar social está en el centro de nuestra acción de gobierno y este es un ejemplo claro que la Diputación de Castellón trabaja día a día por sumar calidad de vida, bienestar y progreso en nuestros mayores”, ha indicado la dirigente provincial.

Los programas Menjar a Casa y Major a Casa se articulan, en el marco de la atención primaria básica, como servicios de proximidad para las personas mayores que no pueden gestionar por sus propios medios el acceso a su alimentación básica y a la higiene del hogar.

Concretamente, el programa Menjar a Casa supone la entrega de una comida diaria de lunes a viernes en el domicilio de las personas mayores no dependientes que no pueden procurar su alimentación por sus propios medios. Un servicio que garantiza un acompañamiento diario, que ayuda a combatir la soledad no deseada y una alimentación adecuada. El Major a Casa, además, incluye el servicio de limpieza doméstica dos días a la semana y el de lavandería de la ropa de aseo y cama, una vez por semana. Este servicio cuenta con 10 usuarios en la provincia.

“Nuestros mayores forman parte del alma de la provincia y desde la Diputación de Castellón aunamos esfuerzos y trabajamos cada día por darles el apoyo que merecen y estos servicios son esenciales para las personas no dependientes que puedan contar con una correcta calidad de vida en sus hogares”, ha añadido la presidenta de la Diputación.

Atención domiciliaria

Por su parte, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha explicado que a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2028, el Servicio de Ayuda a Domicilio y los programas Menjar a Casa y Major a Casa van a quedar integrados en el Programa de Atención Domiciliaria. “Será a partir de entonces cuando la Diputación financiará el 90% del coste total de las prestaciones incluidas en este programa, lo que supone un incremento significativo respecto al 56% financiado hasta ahora”. Este nuevo modelo de financiación permitirá que las personas usuarios no tengan que realizar ninguna aportación económica por los servicios que reciben. “Además, las entidades locales podrán destinar los recursos al servicio que consideren más necesario del Programa de Atención Domiciliaria, ajustándose a las necesidades de su población”, ha añadido la diputada provincial, quien ha subrayado que “esta medida tiene como objetivo facilitar la gestión, evitar devoluciones de fondos y garantizar el acceso equitativo a los servicios de atención domiciliaria en toda la provincia”.

El incremento de los servicios Menjar a Casa y Major a Casa se suma al presupuesto de la Diputación de Castellón destinado a reforzar el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de los mayores y que al inicio del ejercicio ya se incrementó 1,3 millones de euros, superando así los 9 millones de euros. El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), la teleayuda y la teleasistencia, el nuevo servicio de transporte a demanda, el programa de viajes Castellón Sénior o las ayudas dirigidas a las asociaciones y entidades federativas de personas jubiladas y pensionistas, son algunas de las líneas incluidas en este presupuesto.