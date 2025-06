Condenan al sindicalista Amalio Palacios por coacciones a una empleada del Hospital Provincial de Castellón

El Juzgado de Instrucción nº2 de Castellón ha condenado a Amalio Palacios, sindicalista de Comisiones Obreras (CCOO) en el Hospital Provincial de Castellón, por un delito de coacciones a raíz de una denuncia presentada por la directora económica del centro.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Mediterráneo, considera acreditado que, el pasado 8 de junio del 2023, Palacios se personó junto a otro sindicalista en el despacho de la directora económica para «pedirle explicaciones sobre la actuación de la secretaria en comisión de selección de tribunales a la que acudió y en la que refería que se había cuestionado la pertinencia de su asistencia y que había sido echado de la misma».

Que cesara a la secretaria o le costaría su puesto

Entonces, según el fallo, comenzó una discusión entre ambos, en la cual «Amalio se dirigió alterado y gritando de manera intimidatoria a la directora económica, diciéndole que cesara a su secretaria o, en caso contrario, le costaría su puesto de trabajo y que no pararía hasta que le costara el puesto, negándose a abandonar el despacho hasta que no lo hiciera».

La directora económica, en ese momento, dio aviso al entonces gerente y, ya personado en el despacho, «Amalio se dirigió de nuevo a la directora económica diciéndole que si no cesaba a la secretaria haría lo posible para cesarla a ella».

«Gritando e intimidando»

La magistrada considera, por todo ello, que los hechos acreditados serían constitutivos de un delito leve de coacciones del artículo 172.3 del Código Penal. «El denunciado compelió a la denunciante a efectuar lo que no quiere, diciéndole que cesara a la secretaria amenazando con hacer todo lo posible por cesarla a ella si no atendía a su requerimiento y manteniéndose en el despacho de la denunciante contra su voluntad, diciendo que no lo abandonaría hasta que no hiciera lo que requería», detalla la sentencia, argumentando que «tal actuación sería enmarcable en el tipo delictivo de coacciones imputado, realizando tal actuación gritando e intimidando a la denunciante». En concreto, impone por ello a Palacios la pena de una multa de dos meses con una cuota diaria de 10 euros y le condena a costas, aunque descarta indemnización.

Contra la sentencia cabía la interposición de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón. Precisamente, en un comunicado difundido la semana pasada, CCOO del Provincial cargó contra la directora económica por «revelar información sensible sobre un procedimiento judicial» y aseguró que una sentencia en la que está implicado uno de sus delegados está recurrida.

Investigado por amenazas

No obstante, se da la circunstancia de que, además de esta sentencia condenatoria, existe otro procedimiento abierto contra Palacios, que se inició también por denuncias de trabajadoras del Provincial. Como recogió este diario, el Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón le investiga por presuntos delitos de amenazas, tal y como calificó este órgano cuando se abrieron las diligencias. Entre las resoluciones más recientes relacionadas con este otro caso está el rechazo, la semana pasada, al sobreseimiento del investigado, según había solicitado la defensa.