Terapia gratuïta a l’UJI contra la ansietat: vol participar?

Té por als espais tancats? A les altures? A determinats animals? A parlar en públic o a situacions socials, com anar al supermercat o al cinema? I als espais amplis, concorreguts? Si la seua resposta és que sí, pot increiure’s per a formar part d’un pioner projecte que acaben de llançar el Laboratiori de Psicologia i Tecnologia (Labpsitec) de la mà del Grup de Recerca en Tecnologies Geoespaciales (Geotec) per a desenvolupar i testar una aplicació per a telèfons mòbils que funcione com a suport a la teràpia d’exposició a cada situació en diferents trastorns d’ansietat, que funciona mitjançant la geolocalització.

Amb l’app, de nom Symptoms-Jit, el terapeuta pot monitorar al pacient, i aquest pot comptar amb un suport personalitzat a través del seu telèfon mòbil enfrontant-se al que més por li fa.

Ho explica Iratxe Alonso, una de les investigadores del grup Labpsitec, encapçalat per Juani Bretón, que assenyala que «pot participar tothom que tinga algún d’aquest simptomes o patologies;major d’edat, als que s’avalua i s’orienta per incloure’ls al programa».

Equip 'Symptoms Jit' de la Universitat Jaume I. / Damián Llorens

Es necessiten entre 100 i 150 persones

Necessiten entre 100 i 150 persones, per a un projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i per l’Agència Estatal de Recerca.«Busquem a persones que pateixin un trastorn d’ansietat, agorafòbia, ansietat social, fòbia específica, com als animals, a les altures, a les multituds, o a parlar en públic, o trastorns del pànic», explica Alonso.

«Si, després de l’avaluació, compleixen els criteris d’inclusió requerits per a aquest projecte, se’ls oferirà un tractament sense cost, amb o sense el suport de l’app depenent de la condició assignada. El tractament està totalment validat i dóna informació sobre l’ansietat, treballa amb els pensaments i amb l’exposició gradual als estímuls temuts, amb l’aprovació de la Comissió Deontològica de la Universitat».

I és que en els últims anys s’ha viscut un auge en la recerca dels telèfons mòbils com a mitjans per a realitzar intervencions psicològiques. «En aquest projecte, pretenem aprofitar al màxim totes les seves capacitats», diu.

Un mail i una avaluació prèvia

Les persones interessades poden escriure al correu electrónic tratansiedad@uji.es. Una vegada mostren el seu interès, es donaria principi a l’avaluació per a comprovar si podrien beneficiar-se del tractament a la clínica universitària del Servei d’AtencióPsicològica de l’UJI.

«Són, mínim, unes 12 sessions amb el pacient, i provant l’eficàcia de l’app en el tractament dels simptomes,. sense etiquetes, tenint en compte que els trastorns mentals tenen moltes coses en comú, que es tracten una a una». «És una terapia gradual per enfrontar-se a les pors que en molts casos ens bloquejen, que es vol exportar a la sanitat pública», explica la investigadora del Labpsitec.

Symptoms va nàixer fa un any i ara, després d’actualitzar-se, es fica en periode de testació. Un projecte que es complmenenta amb el protocol Transdiagnòstic UJI Online desenvolupat pel Labpsitec per a població amb depresió i ansietat ja en marxa a Cataluña.