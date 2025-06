El PSPV de Castellón condena la corrupción sin romper filas con Sánchez

El terremoto político que sacude al Partido Socialista con epicentro en la cúpula federal tras salir a la luz la semana pasada el demoledor informe de la UCO que provocó la dimisión del hasta entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, por su presunta implicación en la trama corrupta bautizada como el caso Koldo ha conmocionado al partido a todas las instancias, también a nivel provincial. La repulsa a la corrupción resulta unánime entre todos los referentes del partido a la hora de pronunciarse en espacios como sus redes sociales, aunque por ahora tampoco nadie ha roto filas y todos eluden cualquier crítica al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ximo Puig

El expresident de la Generalitat, el morellano Ximo Puig, trasladó, como recogió este diario, su «profunda indignación» con el escenario provocado «porque hay muchas personas que han dado la vida por este proyecto que va mucho más allá de las fronteras del partido». La ciudadanía que apoya al partido socialista es especialmente crítica con estos comportamientos deleznables y eso es un valor, no un handicap», incidió Puig, apuntando que «la respuesta es más democracia deliberativa, más política, no la vía populista y autoritaria que aprovecha la lógica desazón ciudadana».

Tania Baños

La vicesecretaria general del PSPV y alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, aprovechó la efeméride de la década al frente de su Ayuntamiento para mostrar su postura. «Unos cuantos no pueden tirar por tierra aquello que hacemos las personas que nos partimos la cara cada día en nuestros municipios, para transformarlos y mejorar la vida de la gente», dijo la número dos del PSPV, afirmando que «personalmente me mueven los valores socialistas». «Siempre defenderé la honradez y la transparencia en las instituciones, donde no tiene cabida la corrupción, venga de quien venga», sentenció.

Samuel Falomir

El secretario general del PSPV de la provincia de Castellón y alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, calificó la noticia como un «mazazo». «Lo ocurrido es un revés en toda regla. La política no es eso. Siempre digo que el 99% de la gente que participa activamente en política lo hace por convicción y por unas ideas, aunque no siempre las compartamos. Pero ese 1% hace mucho daño a la política en general, a la democracia y, en este caso, al Partido Socialista», valoró, aseverando que «no se puede ser más miserable que enriquecerse con dinero público, a costa de la confianza de la ciudadanía, de la militancia y de los miles de compañeros y compañeras que cada día se desviven por sus pueblos y ciudades sin esperar nada a cambio, más que la satisfacción de poder decir, el día de mañana, que gracias a la política y al Partido Socialista han ayudado a mejorar esta sociedad». «Espero que sobre todos los que están, o puedan estar, detrás de este escándalo caiga todo el peso de la ley», finalizó.

Rafa Simó

El secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, aprovechando también la efeméride de la década desde su entrada como concejal al Ayuntamiento y su primer año como líder de la agrupación municipal, defendió que «el socialismo no se resume en los que nos han decepcionado, nos han cabreado y se han aprovechado de nosotros como hemos podido saber». «Es mucho más», añadió, asegurando que «es muchísima gente honrada, un compromiso colectivo, una historia de dignidad, de conquista de derechos y de igualdad de oportunidades».

Amparo Marco

La senadora y exalcaldesa de Castelló lanzó un mensaje en su perfil de X. «La confianza se construye con hecho, no con palabras», dijo, aseverando que «la responsabilidad, la autocrítica y la voluntad de mejora siguen siendo principios innegociables para quienes creemos en una política decente y útil». «Ante la corrupción, cero tolerancia, como ha defendido Pedro Sánchez», concluyó la castellonense.