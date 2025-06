El PSPV de Castelló crida a "rearmar-se" enfront de la "pitjor legislatura de la democràcia"

El PSPV-PSOE de la província de Castelló ha fet una crida a "rearmar-se" davant la que ha calificat com la "pitjor legislatura de la història democràtica" per la "rendició total dels populars davant l’extrema dreta".

Així ho han afirmat al balanç dels dos primers anys de legislatura de PP i Vox, que han realitzat a un acte a Orpesa obert a la militància, els dirigents socialistes Samuel Falomir, Rafa Simó, Tania Baños, Maria Jiménez i José Benlloch, els quals han apuntat directament les direccions del Partit Popular “de ser còmplices d’aquesta degradació institucional” amplificada a través “d’insults, retallades i el retrocés històric i accelerat en drets socials”.

"Onada reaccionària"

El secretari general provincial, Samuel Falomir, ha apel·lat a les bases per reactivar-se "política i emocionalment" cara a la cita amb les urnes del 2027. “El que ahir semblava impossible, hui pot ser realitat si ens ho creiem. Hem d’acabar amb aquesta onada reaccionària que amenaça la nostra societat, però ho hem de treballar, poble a poble, institució a institució”, ha incidit.

El líder provincial ha portat les crítiques a la gestió del PP a la Diputació de Castelló, on tot i no governar l'extrema dreta, “Marta Barrachina ja s’ha afanat per a fer-se amb el seu terreny i és ella qui marca l’agenda ultra dretana de la institució”. “Al Palau de les Aules s’han recuperat les pitjors formes del PP, les del clientelisme i el menyspreu a l’oposició. En quatre plens han tirat per terra quatre anys de treball i han imposat una mordassa al debat democràtic perquè no es fiscalitze la seua acció de govern”, ha remarcat.

Falomir, durant la seua intervenció. / MEDITERRÁNEO

"Govern que només mira pels seus"

El cap dels diputats socialistes de Castelló a les Corts, Rafa Simó, ha advertit que, “en dos anys, hem passat d’un govern per a tots, a un govern que només mira pels seus”. “No és cert que no estiguen fent res; Mazón fa molt, però en la pitjor direcció, dinar mentre la gent s’ofegava i fer negoci amb tot”, ha dit. Simó ha posat com a exemples l’eliminació de l’impost de successions “per a beneficiar els més rics”.

El diputat castellonenc també ha denunciat l’eliminació de la prohibició d’edificar hotels davant la mar, la precarització de les residències amb ràtios de fins a una infermera per 50 residents, el tancament de quiròfans i l’augment d’usuaris per centre. “És la mateixa tàctica de sempre. Beneficiar els especuladors i desmantellar els serveis públics per a fer més fàcil la seua privatització. És el model del PP de sempre, el de Zaplana i Paco Camps”, ha valorat, afegint que "del despropòsit de la gestió de la dana i la reconstrucció millor no en parlem”.

“El retrocés només és possible per la submissió del PP a Vox”, ha assegurat Rafa Simó, que ha qualificat els pressupostos de 2025 com els “més cars de la nostra història”. “Els nostres comptes venen dictats per Abascal perquè el PP no li planta cara. VOX marca el pas i el PP obeeix. Per això, hem de lluitar totes les batalles, perquè el terreny que no es defensa és terreny que es perd”, ha sentenciat.

A nivel municipal, Falomir també ha criticat els pactes entre PP i Vox. “L’exemple més clar és el de Borriana, on s’han censurat obres i pel·lícules com en temps de dictadura; o Castelló, on hi ha un regidor obsessionat en atacar el col·lectiu LGTBI; o ací a Orpesa, on s’han esborrat murals feministes o pactats pujades desorbitades de sous”, ha plantejat.

Simó, a l'acte celebrat a Orpesa. / MEDITERRÁNEO

"Sense ajudes per a patrimoni, cultura o urbanisme"

En aquest sentit, com a alcaldessa de la Vall d'Uixó, la també vicesecretària del PSPV, Tania Baños, ha denunciat que “des del canvi de govern no s’ha vist ni una línia d’ajudes per a patrimoni, cultura o urbanisme” i ha afirmat que “és el desmantellament pur i dur de l’Estat del benestar”. La representant del Federal ha dit que “les dretes no tenen cap alternativa de país ni de govern i, per això, s’han llançat a cremar el debat públic per a tapar que el motor d’Espanya funciona a ple rendiment en matèria econòmica i d’ocupació”.

Baños ha incidit que “defensar el PSOE és defensar la sanitat, l’educació, les pensions i les oportunitats per a la gent treballadora. Si estem hui així, és perquè fa 146 anys uns treballadors van fundar aquest partit per a transformar el món”. “No oblidem qui som ni deixem que ens ho facen oblidar”, ha finalitzat.