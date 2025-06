Así vive el PSPV de Castellón el caso Cerdán: "Confianza en Pedro Sánchez", pero "preocupación máxima a todos los niveles"

Los socialistas de Castellón siguen con el proceso de renovación de cargos. Después del congreso provincial, que revalidó a Samuel Falomir como secretario general, se han producido en las últimas semanas los congresos comarcales. Ahora es el turno de las agrupaciones locales.

Un proceso que se puede considerar como rutinario dentro de las dinámicas habituales del partido, pero que se ve envuelto por la tormenta judicial y política sobre el PSOE. El propio Falomir reconoció que este "es un momento complicado para los socialistas de Castellón".

"Estoy orgulloso de Pedro Sánchez"

Otras afirmaciones sobre este asunto fueron las del alcalde de Vila-real, José Benlloch. "Estoy orgulloso de tener un jefe como Pedro Sánchez, que ante los casos de corrupción expulsa a las manzanas podridas, porque no es lo mismo decir 'Luis, sé fuerte' que tomar decisiones", aseveró.

Mientras, la alcaldesa de la Vall, número 2 del PSPV y componente de la ejecutiva federal del PSOE, Tania Baños, expuso su pesar por la situación: "Me niego a pensar que cuatro sinvergüenzas taparan la gestión y el esfuerzo colectivo del partido". Por su parte, la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Sanz, declaró que en este momento "hay rabia, decepción y asco" por las informaciones conocidas en las últimas semanas, y que han puesto al partido en una situación delicada.

¿Ponen la mano en el fuego por Sánchez?

En los últimos meses, han sido diferentes los grandes cargos nacionales del Partido Socialista los que han puesto la mano en el fuego por personas como Santos Cerdán. ¿Pone el PSPV la mano en el fuego por Pedro Sánchez? Samuel Falomir no respondió de manera directa, pero afirmó: "Si no confiara en Pedro Sánchez, no estaría aquí". Eso sí, admite que existe "preocupación máxima a todos los niveles, pero al mismo tiempo hemos visto la reacción; vemos cómo un presidente del Gobierno ha tomado decisiones históricas y con contundencia, y esto nos hace tener confianza en nuestro presidente".

Miedo a la derecha

El alcalde de Vila-real comentó que en el PSPV provincial "nos jugamos más que nunca, porque por primera vez, la derecha dirigida por la extrema derecha ocupa más espacios en la provincia". En la Diputación y municipios importantes de Castellón "ya enseñan lo que puede haber, donde las familias diversas no pueden celebrar actos, los muertos en las cunetas no pueden ser desenterrados y donde actúan como apisonadoras" ante la labor de la oposición.

Un cambio que, asegura, ya se dio en las elecciones de 2023, donde el PSPV perdió la Generalitat, la Diputación y los principales ayuntamientos, con Vila-real y la Vall como grandes excepciones. "El clima nacional, con los bulos y manipulación de la derecha y la extrema derecha, hizo que perdiéramos hace dos años, pese a la excelente labor de alcaldes y alcaldesas", destacó Benlloch, quien concluyó su argumentación con un "tenemos miedo; lo que hacen tiene efectos inmediatos, y no es fácil recuperarse, como si fuera un tsunami".

Fin a la bicefalia en las agrupaciones locales

La comparecencia de los representantes del PSPV de Castellón sirvió para mostrar la nueva tendencia, cara a la cita con las urnas de 2027. Los alcaldes de Vila-real, José Benlloch; y l'Alcora, Samuel Falomir, aspirarán a ser los secretarios generales en sus respectivas agrupaciones locales, de modo que se rompe con la bicefalia. Falomir dijo que este cambio "no es una imposición, sino una recomendación", respetando los mecanismos de democracia interna del partido.

Una decisión, la de unificar líderes locales y candidatos a la alcaldía, que también tiene que ver con la situación de Castelló. "Rafa Simó tiene el apoyo de la agrupación local y es el compañero que puede ser candidato a recuperar la alcaldía en 2027", dijo Falomir. Para ello, primero tiene que revalidar en las próximas semanas el cargo de secretario local, y posteriormente presentarse al proceso de primarias para la candidatura a la alcaldía, donde pueden presentarse también otros militantes.