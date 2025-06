«Mientras Mazón está en la reconstrucción, Sánchez está ocultando la corrupción"

En los próximos días se cumplirá un año de su llegada a la Conselleria de Agricultura, tras la salida de Vox del gobierno de la Generalitat. ¿Qué piensa que es lo peor y lo mejor de su gestión?

Este ha sido un año intenso y lo mejor ha sido comprobar la fortaleza, la dedicación y el espíritu de sacrificio de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores que, a pesar de las dificultades, siguen trabajando con compromiso y convicción para mantener vivo el sector primario de la Comunitat Valenciana. Llegamos en julio, escuchamos al sector y, en agosto, pusimos en marcha una orden con una dotación de 17 millones de euros para afrontar la sequía. Lo más duro, sin duda, ha sido la dana, una tragedia en la que muchos vecinos lo perdieron todo, de entre ellos muchos agricultores, que sin embargo se lanzaron a la calle con sus tractores a ayudar desde el primer minuto.

Los últimos ocho meses han estado marcados por la dana que el 29 de octubre del 2024 arrasó parte de la provincia de Valencia y la tormenta política desatada por la gestión la catástrofe. ¿Cómo es el día de un conseller de un gobierno cuyo president está permanentemente cuestionado?

Carlos Mazón ha estado dedicado en exclusiva a la reconstrucción, prácticamente en solitario, y ahora se entiende el motivo de la actitud del Gobierno de España, marcada por una total ausencia de colaboración con la Comunitat Valenciana. Han sido ocho meses en los que Mazón ha estado en la reconstrucción, mientras Pedro Sánchez estaba ocultando la corrupción y enredándose en bulos, como el último de esta semana en la sesión de control, falsedades que ya nadie cree.

¿Cree que el president de la Generalitat ha dado suficientes explicaciones sobre lo que hizo y dónde estaba el día de la dana?

Carlos Mazón ha dado todas las explicaciones. Mientras Sánchez huyó y no regresó, el president Mazón ha estado presente, actuando con responsabilidad y compromiso. Aquel mismo día acudió al Centro de Coordinación de Emergencias sin ser miembro. Quienes deberían dar explicaciones son, precisamente, los que no estuvieron. Pedro Sánchez, ausente en la India; su vicepresidenta Teresa Ribera, responsable de los cauces, con la cabeza puesta en Bruselas; Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, en Colombia; y Pilar Bernabé, delegada del sanchismo en la Comunitat Valencia, y el presidente de la CHJ, Miguel Polo, que siendo miembros del Cecopi no asistieron presencialmente. Lamentablemente, tanto Sánchez como su delegada han intentado crear un relato político completamente alejado de la realidad. Un relato que, con el paso de los días, se ha desmontado pieza a pieza. Lo que sí ha quedado claro es que para Sánchez los valencianos no son una prioridad.

La actualidad de los últimos días ha estado marcada por el escándalo de corrupción que afecta al entorno del presidente del Gobierno. ¿No le parece contradictorio que el PP pida la dimisión de Pedro Sánchez y aquí, en la Comunitat, el PSPV reclame a Mazón lo mismo?

El PP exige la dimisión de Pedro Sánchez por los escándalos de corrupción que afectan directamente a su entorno, familia y compañeros de partido y de gobierno, hechos que están documentados y que dañan la credibilidad del Gobierno central y del conjunto del país. Las juergas de Ábalos, Santos Cerdán, Koldo y sus compinches las hemos pagado todos los españoles con nuestros impuestos. Si Sánchez lo sabía, debe dimitir por cómplice. Y si no lo sabía, debe dimitir por incompetente. Lo que hace el PSOE en la Comunitat es seguir la estrategia que les marca Ferraz. Una estrategia política basada en acusaciones infundadas y en la creación de bulos grotescos para intentar desviar la atención de sus propios problemas y deslegitimar la gestión de Mazón. ¿Qué podemos esperar de un presidente que llegó a la Moncloa de la mano del presunto corrupto Santos Cerdán, del malversador Puigdemont, del terrorista Otegui, y del feminista Ábalos?

Miguel Barrachina, en las instalaciones de Mediterráneo. / Mediterráneo

Volviendo al área de Agricultura. La dana de octubre y las lluvias de marzo dejaron caminos e infraestructuras dañadas, también en Castellón. La situación no fue crítica, como la de Valencia, pero sí hubo decenas de reparaciones que hacer. ¿Cómo marcha esa parte de la recuperación?

Desgraciadamente, el Gobierno de Sánchez le ha vuelto a dar la espalda a Castellón ante la riada, igual que lo hizo con la sequía. Solo el Gobierno de Mazón ofreció ayudas reales, enviando 20 millones de litros de agua a explotaciones ganaderas extensivas que se veían obligadas a sacrificar reses por falta de agua. Además, destinamos 17 millones de euros en ayudas directas para paliar los efectos de la sequía, sin necesidad de solicitud ni trámites burocráticos, de los cuales 6 se destinaron a esta provincia. Con la sequía estuvimos solos y con las inundaciones, también. Entre la Generalitat y la Diputación de Castellón hemos destinado 40 millones a la recuperación de las zonas afectadas por las riadas en la provincia, incluyendo los 8,2 millones para la recuperación de caminos.

Uno de los graves problemas a los que se enfrenta el campo es a la falta de relevo. Hace pocas semanas anunció un plan de ayudas para la incorporación de jóvenes al sector. ¿Cuándo serán una realidad y qué van a suponer?

29 millones de euros para nuevos jóvenes y nuevos agricultores que quieran dedicarse al sector primario. Una ayuda que saldrá publicada en unos días y, por petición de las organizaciones profesionales agrarias, ampliaremos el plazo de solicitud hasta los tres meses. Porque todos queremos que sea un éxito, lanzamos la convocatoria más ambiciosa de los últimos años, ampliamos los importes y simplificamos el proceso. La ayuda irá desde los 30.000 hasta los 80.000 euros. Pero, además, hemos rebajado la presión fiscal sobre el campo, eliminando o rebajando impuestos que faciliten el acceso de los jóvenes. También hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, por lo que un abuelo puede cederle su explotación a su nieto sin tener que pagar por ello, y hemos reducido el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4%, lo que incentiva la compra de tierras y explotaciones por parte de jóvenes agricultores.

El sector citrícola lanzó recientemente un aviso por la falta de trabajadores cualificados. ¿Cómo se puede hacer frente a esto?

Somos conscientes de esta situación y nuestro objetivo es mejorar la rentabilidad de las explotaciones, porque mejorando esta rentabilidad se genera un entorno más atractivo para los trabajadores cualificados, cuya labor es imprescindible. Para ello, además de las medidas que le he mencionado con anterioridad, implementamos otras centradas en la promoción y apoyo de nuestros productos, en la mejora de las estructuras agrarias y de la cadena de valor, y en el apoyo a las cooperativas y a las organizaciones de productores. Las reformas laborales de Sánchez han perjudicado gravemente al sector agrario. El trabajo en el campo es, por naturaleza, de carácter estacional, y no tener en cuenta esta temporalidad dificulta enormemente la contratación de profesionales cualificados.

Las plagas son otro de los grandes problemas que afectan a la naranja. ¿Cómo se pueden combatir?

Necesitamos controles eficientes en frontera para evitar la entrada de nuevas plagas que afectan a nuestros cultivos. Todavía no nos hemos recuperado del cotonet y ya estamos sufriendo el nuevo trips de Sudáfrica. Es necesario exigir, tanto a la Unión Europa como al Ministerio de Agricultura, la aplicación de medidas contundentes frente a la entrada de estas plagas, que tanto daño nos hacen. Por nuestra parte, desde la Conselleria de Agricultura destinaremos este año 39 millones de euros a sanidad vegetal y animal, para ayudar a agricultores y ganaderos en su lucha contra plagas y enfermedades. Además, tenemos la suerte de tener en la Comunitat Valenciana el IVIA y a sus excelentes investigadores, a los que este año vamos a potencia con un presupuesto récord de 20 millones.

¿Cree que la cooperación con el Gobierno en su ámbito está siendo correcta o, como en muchos otros aspectos, va en otra dirección?

Cuesta considerar acertadas ciertas decisiones cuando se nos niega el agua que necesita nuestra tierra, se impide a nuestros agricultores sembrar las hortalizas de invierno o se limita a nuestros pescadores a faenar tan solo 27 días al año. Estas medidas se están adoptando de forma unilateral, sin diálogo ni coordinación con las comunidades autónomas. Ni siquiera se nos ha tenido en cuenta en el reparto de los fondos europeos destinados a paliar los efectos de la dana del pasado octubre. Mientras nosotros actuamos con lealtad institucional e informamos de cada paso que damos, desde el Gobierno central se responde con una preocupante falta de transparencia y con decisiones que, como mínimo, pueden calificarse de poco éticas.

Los presupuestos de su consellería asignan 20,4 millones de euros para Castellón. ¿Es suficiente esa cantidad para todo lo que necesita la provincia?

Son unos presupuestos muy ambiciosos teniendo en cuenta, además, el momento crucial que vivimos en la Comunitat, con un gobierno central que no nos ha transferido ni un solo euro de ayudas, que solamente nos permite recurrir a préstamos, y que ahora amenaza el FLA, una herramienta imprescindible para nuestra región. Castellón es una provincia esencial en la producción agrícola, ganadera y pesquera, así como en la exportación, y trabajamos para que se pueda continuar produciendo en ella productos de la máxima calidad.

El conseller de Agricultura, momentos antes de la entrevista. / Mediterráneo

Los agricultores a menudo se enfrentan a márgenes de ganancia reducidos debido a la presión sobre los precios y los altos costes de producción. ¿Cómo está abordando su conselleria este problema?

Nuestros agricultores han demostrado su capacidad para ofrecer productos de la más alta calidad a nivel mundial, y siempre han afrontado el mercado con determinación y confianza, pero tenemos que competir con las mismas reglas del juego. Un agricultor castellonense no puede competir en costes con uno de otro país al que no se le aplican las mismas exigencias . Aquí lo hacemos bien y tenemos que seguir reivindicando un producto de calidad y seguro para los consumidores. La mejora de las estructuras agrarias, la simplificación, la optimización de los regadíos, la rebaja fiscal, la investigación, son todas medidas que estamos tomando.

Los pescadores acaban de estrenar redes más grandes para cumplir con Europa. Y los primeros datos indican que las capturas se van están reduciendo entre un 30 y un 40%.

Estas son las consecuencias de aplicar una ideología radical en contra de criterios técnicos y de nuestros pescadores. Una ideología apoyada por el Gobierno de España que mantuvo silencio y, en el último momento, no fue capaz de conseguir ni tan siquiera un apoyo que permitiera salvar la pesca del mediterráneo. Nosotros hemos trabajado intensamente con todo el sector y con los ayuntamientos de los municipios afectados para presentar alegaciones ante el cambio de la Política Pesquera Común, y vamos a seguir defendiendo en todos los foros la viabilidad del sector.

Los agricultores frecuentemente piensan que Europa legisla contra ellos. ¿Cree usted lo mismo?

Hasta hace unos meses sí. Pero ahora tengo mucha esperanza en que las cosas vayan cambiando. Tenemos un nuevo comisario de Agricultura, Christophe Hansen, que ya ha visitado la Comunitat, se ha reunido con el sector y defienden nuestras reivindicaciones.