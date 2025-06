El PSPV pregunta si el PP “té algun problema” amb les farmàcies al "deixar-les sense cobrar com al 2013"

El portaveu de Sanitat del PSPV-PSOE a Les Corts, el castellonenc Rafa Simó, ha qüestionat si el Partit Popular “té algun problema amb el sector de les farmàcies”, després d’haver tornat a col·locar-lo “al límit” amb impagaments que posen en risc la seua viabilitat i el subministrament de medicaments a la població, tal com ja va passar fa més d’una dècada.

“El PP ha demostrat històricament una bel·ligerància inaudita amb les farmàcies, deixant-les sense cobrar durant molt de temps, com va passar el 2013 i com està tornant a passar enguany”, ha denunciat Simó.

Copagament farmacèutic

El diputat castellonenc ha recordat que “a aquest abús autoritari cal sumar la imposició del vergonyós copagament farmacèutic” de mans del govern del popular castellonenc Alberto Fabra. Per a Simó, “una mesura injusta i cruel que va carregar les retallades sobre les persones que més necessiten l’atenció farmacèutica”. “Hi havia pacients que no podien pagar i, per tant, es quedaven sense el seu tractament. Encara hui se m’aborrona la pell de pensar fins al punt on pot arribar un govern del PP”, ha dit. “Era i continua sent una autèntica barbaritat que deixaren sense tractament milers de persones afectades per hepatitis C, a les quals directament se les va condemnar a tindre una vida precària”, ha afegit.

“No hi ha cap argument vàlid que justifique el que està fent el PP. Només la seua obsessió malaltissa per estar sempre en contra del Govern d’Espanya explica aquest despropòsit que sempre acaba pagant-ho la ciutadania. Hui diu que no té liquiditat, mentre perdona centenars de milions d’euros a les grans fortunes i empreses amb els quals podria fer front als seus compromisos de pagament”, ha defensat.

"Traure de les institucions a qui ni sap ni vol governar"

“Hi ha una solució, i és traure de les institucions a qui ni sap ni vol governar. El 2015, els socialistes vam deixar molt clar amb Ximo Puig que allò que Fabra deia que era impossible sí que era possible, i vam posar fi tant als impagaments com al copagament, tot i tindre molts menys recursos que el Consell actual", ha incidit, remarcant que "nosaltres sempre prioritzem la gent; Mazón, el PP i Vox prioritzen uns pocs amb els butxaques plenes".

Simó ha exigit al Consell que “pague ja” a les farmàcies perquè puguen continuar operant amb normalitat. “Qui ha de tancar la persiana aquesta legislatura és el PP, i tornar la veu a un poble fart de la seua pèssima manera de gestionar. El poble valencià vol i necessita votar un nou govern que pose ordre al Palau de la Generalitat i torne la seriositat i el bon govern a les institucions, com va fer el president Ximo Puig el 2015”, ha remarcat.

Finalment, ha advertit que “això no acaba ací”. “Ahir van ser els serveis socials municipals, hui són les farmàcies i demà potser la sanitat i l’educació”, ha conclòs.