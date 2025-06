L'AECC finança un projecte de l'UJI per a detectar càncers associats a un elevat estrès oxidatiu

Un equip d’investigadors de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha rebut finançament de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) per desenvolupar una nova tecnologia de detecció precoç del càncer associat a un elevat estrés oxidatiu basada en sensors químics fluorescents. El projecte, liderat pel professor Francisco Galindo Honrubia, catedràtic de Química Orgànica, se centra en la creació d’eines que permeten identificar de manera anticipada la presència de cèl·lules canceroses.

El desenvolupament es basa en les cèl·lules canceroses tenen característiques químiques distintives, que les diferencien de les sanes. Aquestes diferències es poden detectar mitjançant els anomenats biomarcadors, que poden ser molècules molt diverses, com ara proteïnes específiques o substàncies químiques produïdes pel tumor. L’anàlisi d’aquests biomarcadors és clau tant per al diagnòstic com per al seguiment de la malaltia.

Casos de neuroblastoma o càncer de mama

El projecte de l’UJI se centra en el desenvolupament de sensors que reaccionen amb biomarcadors emergents relacionats amb l’estrès oxidatiu i nitrosatiu de les cèl·lules canceroses, una condició freqüent en diversos tipus de tumors. Els investigadors treballaran especialment en casos de neuroblastoma, càncer de mama triple negatiu, carcinoma de cèl·lules escatoses i alguns tipus de leucèmia.

Els sensors, desenvolupats pel Grup de Recerca FYS – Fotoquímica i Sensors, es dissenyaran per detectar amb alta precisió determinades substàncies químiques associades al càncer, com ara les espècies reactives de nitrogen (RNS), que es produeixen en nivells elevats en aquest tipus de tumors. L’objectiu és millorar les eines actuals de diagnòstic, fent-les més sensibles i específiques.

Els millors sensors dissenyats seran provats amb mostres reals, gràcies a la col·laboració amb especialistes en oncologia. Aquest procés servirà com a prova de concepte per valorar-ne la utilitat clínica.

Formació de nous investigadors

A més, el projecte inclou la formació de nous investigadors. Christian Silva García, membre de l’equip, ha rebut una ajuda predoctoral de l’AECC per desenvolupar la seua tesi doctoral en aquest camp sota la supervisió del professor Galindo.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins del programa Ideas Semilla de l’AECC, que busca donar suport a projectes innovadors i amb potencial per convertir-se en línies de recerca sòlides en qualsevol àmbit del càncer. En la mateixa convocatòria han estat seleccionats també altres sis projectes d’institucions com la Universitat de Còrdova, la Universitat de Salamanca, l’Hospital del Mar de Barcelona, l’Institut de Neurociències d’Alacant, l’Institut de Química Avançada de Catalunya i l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe.