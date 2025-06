Escabechina en las oposiciones docentes de Castellón: "Ha suspendido el 90%, es injusto"

Opositores en pie de guerra en Castellón y aluvión de reclamaciones en los tribunales de la provincia en todas las especialidades. Da igual Valenciano, Castellano, Educación Física, Matemáticas o Inglés. Los aspirantes a las 1.443 plazas de Secundaria, Música y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño y FP están que trinan. "Ha sido una escabechina, una injusticia en las correcciones y muchos errores, con muchas notas de cero que no se entiende el por qué si solo con poner bien el índice y expresarse correctamente tenías dos puntos asegurados". Lo dice Daniel Sebastián Pinzón, que se examinó en uno de los 51 tribunales de Castellón, en el IES Caminàs, de Lengua Castellana y Literatura. "Tengo un 2,3 y en mi tribunal sólo han aprobado 3 de 41 personas", explica. Pero no ha sido el único.

Es una de las caras de la moneda de unos exámenes que están levantando muchas críticas por ambas partes. Porque los examinadores, tras superar un conato de huelga in extremis provocada las quejas por las retribuciones a la Conselleria, por "pagar tarde y mal", critican la escasa preparación de los aspirantes y las faltas de ortografía masivas en los exámenes.

Es la sensación de los tribunales que corrigen los exámenes, que no salen de su asombro al comprobar que "hay muchísimos ceros por faltas de ortografía", según explica una correctora de Inglés.

Desespero entre los 2.000 aspirantes

El desespero se ha adueñado de los más de 2.000 candidatos en Castellón (2.107 de los 18.719 que se presentaban en toda la Comunitat) a se puede ver que las redes sociales de los principales sindicatos educativos, que rebosan comentarios de opositores quejándose de la supuesta dificultad de la prueba o incluso la mala praxis de los tribunales. "En mi tribunal éramos 48 y han aprobado 6", cuenta una opositora. En otros tribunales de asignaturas como Inglés han aprobado 5 de 60 personas que se presentaron.

En el tribunal de Maria Pérez, de Valenciano, eran 48 y han aprobado 6. "He alegado y no me han dejado ni ver el examen, porque salí muy contenta de la primera prueba, con un tema que me sabía muy bien y además, hice según los criterios de evaluación, de pe a pa; y un poco menos en la práctica, pero para nada para un 4, y aún doy gracias de tener una de las notas más altas de entre los suspendidos", explica. "Me dicen que, si no estoy de acuerdo, presente un recurso de alzada al finalizar el proceso", señala.

Tribunal de oposiciones docentes. / Mediterráneo

"Es muy injusto"

Pablo Gisbert está igual. "Es muy injusto, están jugando con el futuro de mucha gente que lleva meses preparándose unas pruebas en las que parece que han ido a suspender a la mayoría; en mi caso, sin faltas de ortografía", dice. Y Javi Ródenas, que explica que escribió "11 páginas y tengo un 0,5".

La nota media ha sido muy baja y los tribunales también han destacado la mala redacción de los opositores, lo cual ha reducido todavía más la calificación hasta el punto de que muchos de los aspirantes ni siquiera van a hacer media (que computa a partir del 2,5).

"No puede ser que los futuros formadores de estudiantes escriban con faltas de ortografía. No es de recibo", cuenta una correctora. Añade que el límite por faltas de ortografía son 3 puntos, y que de no ser por ello "habría muchos estudiantes que habrían salido a deber".

"Una criba arbitraria"

Los opositores, por su lado, critican la supuesta dureza de los procesos selectivos. "Todos sabemos lo que implica preparar oposiciones: horas y horas de estudio, sacrificios personales, económicos y emocionales. Y todo para topar con unos criterios de corrección que no entendemos, no se han explicado claramente y que han dado como resultado una carnicería de noas que parece más una criba arbirtraria que una evaluación objetiva", explica una opositora.

Otros aspirantes consideran que los resultados "no solo son un suspenso, sino una falta de respeto al esfuerzo de todos los que estamos intentando acceder a un trabajo público con dignidad y vocación". El desastre ha sido tal en algunas especialidades que se quedarán plazas sin cubrir antes siquiera de haber defendido la programación (la segunda prueba) porque muchísimos aspirantes ni siquiera han hecho media.